Нидерланды – Чехия: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:07

Нидерланды

Нидерланды стали самой успешной и результативной командой групповой стадии Евро-2020. Голландцы одержали три победы в трех матчах с общим счетом 8:2. Команда последовательно обыграла Украину (3:2), Австрию (2:0) и Северную Македонию (3:0).

Серия без поражений голландской сборной насчитывает семь игр во всех турнирах – шесть побед и одна ничья. При этом, в пяти играх данного периода выиграла ставка ТБ (2,5) голов.

Чехия

Чехия прошла в раунд плей-офф чемпионата Европы с третьей позиции в группе D. В стартовом поединке турнира чехи разобрались с шотландцами (2:0), а затем отстояли ничейный счет в игре против Хорватии (1:1).

Заключительное поражение от Англии (0:1) никак не повлияло на турнирные перспективы сборной. К вышесказанному добавим, что все три поединка Чехии на турнире завершились выигрышем ставки ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победят Нидерланды – 1.689

Ничья – 4.010

Победит Чехия – 5.470

Статистика

В 12 из 14 прошлых матчах Нидерландов на Евро сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) Нидерланды выиграли 8 из 9 последних матчей на турнире

В 4 последних играх Чехии на Евро прошла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Ставки на победу Нидерландов по коэффициенту 1.689 в предстоящем матче выглядят весьма перспективно. Голландская сборная ударно провела матчи группового раунда, тогда, как Чехия еще не имеет опыта противостояний с соперником такого уровня на турнире.