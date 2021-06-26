Уругвай – Парагвай: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:11

Букмекер Pinnacle открыл выгодную линию на матч пятого тура групповой стадии Кубка Америки Уругвай – Парагвай, который пройдет 29 июня 2021 года в Рио-де-Жанейро.

Уругвай

Уругвай смог набрать четыре очка в трех играх групповой стадии Кубка Америки. Команда начала турнир с поражения от Аргентины (1:0), после которого, последовала ничейная встреча с Чили (1:1). Дебютную победу уругвайцы оформили в третьей игре, когда удалось победить Боливию (2:0).

В 10 последних матчах во всех соревнованиях Уругвай одержал только три победы – три поражения и четыре ничьи. При этом, в шести прошлых поединках команды выигрывала ставка ТМ(2,5).

Парагвай

Парагвай уже гарантировал себе проход в плей-офф турнира. Команда смогла набрать шесть очков в трех поединках, за счет побед над Боливией (3:1) и Чили (2:0). Между этими поединками парагвайцы с минимальным счетом проиграли Аргентине (0:1).

В 10 предыдущих играх в рамках всех турниров Парагвай проиграл только дважды – три победы и пять ничьих. Также отметим, что в четырех из пяти последних поединках команды выиграла ставка ТМ(2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит Уругвай – 2.080

Ничья – 2.810

Победит Парагвай – 4.790

Статистика

3 из 5 прошлых матча Уругвая и Парагвая завершились вничью

В 3 из 5 предыдущих встречах соперников выигрывала ставка ТМ(2,5)

Уругвай не проигрывал в 8 последних встречах против Парагвая

Прогноз

Сыграть ставку на тотал меньше (2,5) голов букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.515. Уругвай и Парагвай уже гарантировали себе проход в плей-офф, поэтому в этой игре команды могут сэкономить силы.