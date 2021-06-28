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Швеция – Украина: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 19:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Швеция – Украина, который состоится 29 июня 2021 года.

Швеция

Сборная Швеции провела прекрасный групповой этап, по итогам которого смогла занять первое место и получить более легкого соперника в первом матчей плей-офф. Этим соперником стала команда Украины, которая пробилась с в 1/8 финала за счет большого везения, ведь выиграла всего один матч в своей группе. В хорошей форме нападающий сборной Швеции Александр Исак, но и весь коллектив наполнен уверенностью. Украинцам придется в этом матче очень сложно.

23 июня сборная Швеции вырвала на последних минутах победу у Польши (3:2), а 18 числа команда минимально одолела Словакию (1:0).

Украина

Подопечные Андрея Шевченко, несмотря на неубедительные выступления в группе, смогли пробиться в плей-офф и тем самым получили еще один шанс исправить о себе впечатления на этом турнире. Лидерами этой команды стали Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский, а вот Александр Зинченко должен еще доказать болельщикам, что он является одним из самых талантливых футболистов команды.

21 августа сборная Украины практически без моментов у ворот соперника проиграла Австрии (0:1), а 17 числа с проблемами одолели Северную Македонию (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Швеция – 2.48
  • Ничья – 3.19
  • Победит Украина – 3.29

Статистика

  • Швеция проиграла один матч из последних десяти встреч во всех турнирах
  • Сборная Украины смогла выиграть только три игры из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Три из четырех последних матчей сборной Украины закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Шесть из восьми матчей между сборными закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Швеции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.29. Сборная Швеции находится в хорошей форме и вероятнее всего, сможет сделать разницу в матче с нестабильной сборной Украины.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
вчера в 19:19
Шведы своего не упустят
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