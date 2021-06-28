Швеция – Украина: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 19:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионата Европы 2020 Швеция – Украина, который состоится 29 июня 2021 года.

Швеция

Сборная Швеции провела прекрасный групповой этап, по итогам которого смогла занять первое место и получить более легкого соперника в первом матчей плей-офф. Этим соперником стала команда Украины, которая пробилась с в 1/8 финала за счет большого везения, ведь выиграла всего один матч в своей группе. В хорошей форме нападающий сборной Швеции Александр Исак, но и весь коллектив наполнен уверенностью. Украинцам придется в этом матче очень сложно.

23 июня сборная Швеции вырвала на последних минутах победу у Польши (3:2), а 18 числа команда минимально одолела Словакию (1:0).

Украина

Подопечные Андрея Шевченко, несмотря на неубедительные выступления в группе, смогли пробиться в плей-офф и тем самым получили еще один шанс исправить о себе впечатления на этом турнире. Лидерами этой команды стали Андрей Ярмоленко и Руслан Малиновский, а вот Александр Зинченко должен еще доказать болельщикам, что он является одним из самых талантливых футболистов команды.

21 августа сборная Украины практически без моментов у ворот соперника проиграла Австрии (0:1), а 17 числа с проблемами одолели Северную Македонию (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швеция – 2.48

Ничья – 3.19

Победит Украина – 3.29

Статистика

Швеция проиграла один матч из последних десяти встреч во всех турнирах

Сборная Украины смогла выиграть только три игры из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех последних матчей сборной Украины закончились тоталом больше 2.5 мячей

Шесть из восьми матчей между сборными закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу Швеции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.29. Сборная Швеции находится в хорошей форме и вероятнее всего, сможет сделать разницу в матче с нестабильной сборной Украины.