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Бельгия так и не сорвалась с цепи, на которую сама себя посадила. Италия заслужила выход в полуфинал

сегодня, 01:15
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Лукаку Ромелу
Лукаку Ромелу
Нападающий
Иммобиле Чиро
Иммобиле Чиро
Нападающий
Инсинье Лоренцо
Инсинье Лоренцо
Нападающий
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«Дьяволам» не хватило безрассудства.

Закономерное поражение и вылет Бельгии

Почти мгновенная футбольная карма настигла сборную Бельгии, которая еще в матче с Португалией в 1/8 финала заслужила изгнание с чемпионата Европы. Когда настолько звездная и крутая по потенциалу команда играет в безобразный нефутбол, заставляя страдать зрителей ради своего собственного результата, то абсолютно справедливо, если скорая на расправу судьба бумерангом вернет эти страдания. Сегодня именно это и случилось.

Возможно, бельгийцы проиграли от переноса Евро-2020 больше других записных фаворитов, ведь их и без того возрастная команда стала еще на год старше, но я склонен думать, что разруха в головах, а не в клозетах или в паспортных данных. Команда Роберто Мартинеса с первого матча на турнире выглядела какой-то чересчур экономной и прижимистой. Да, для разгрома России хватило и пешего футбола, а против Дании включились ровно настолько, чтобы хватило на волевую победу.

Тогда казалось, что к плей-офф они разгонятся, но матч против Португалии развеял сомнения: бельгийцы сделали осознанную ставку на игровое скупердяйство, решили добиваться результата любой ценой. Ради этого посадили себя на толстую тактическую цепь, которая, как и любое радикальное ограничение искусственного характера, изуродовало потенциально очень яркую команду. Лично я не смог простить сборной Бельгии жестокое самоистязание самой себя и издевательство над зрителями.

В проигранном матче с Италией бельгийцы начали активно искать пути к чужим воротам уже при счете 0:2 и эпизодами вспыхивали так, что оставалось только жалеть, что избрали путь скучной эффективности на турнире. Впрочем, большим командным разнообразием «красные дьяволы» как раз и не блистали, в основном восхищение вызывали индивидуальные качества футболистов, особенно 19-летнего Жереми Доку, который реактивными рывками вскрывал оборону итальянцев.

Италия — фаворит полуфинала с Испанией

Не раз отмечали, что Роберто Манчини построил нетипичную Италию, любящую контролировать мяч и атаковать позиционно. Традиционно итальянцы сильны обороной и контратаками, но ведь и сегодняшняя команда играет в абсолютно естественный природе этих футболистов футбол. В этом, кстати, радикальное отличие от Бельгии: схема и игровой стиль Манчини раскрывают потенциал его игроков, в то время как Мартинес поставил свой план выше исполнителей.

Пожалуй, в матче с Бельгией выпадал только Чиро Иммобиле, который расцветает, когда находит свободное пространство между защитниками и за их спинами. Сегодня форвард «Лацио» был лишен такого удовольствия, а следующим шагом развития команды Манчини видится использование в подобных матчах ложной девятки. Впрочем, Иммобиле справился с ролью фигуры отвлечения, пусть даже в конструктивной игре мало чем запомнился.

С нетерпением ждем классическую дуэль Испании и Италии в полуфинале. Это будет встреча команд с самым высоким процентом владения мячом на Евро-2020, поэтому очень любопытно, как распределятся роли. Возможно, «Скуадра Адзурре» нужно обратиться к итальянским футбольным традициям, чтобы добыть путевку в финал. В любом случае, сборная Италии выглядит более зрелой, управляемой и стабильной командой, они будут фаворитами матча с Испанией, которой пока удавалось избегать наказания за свои ошибки.

Только цифры

3 — Насер Шадли вышел на поле на 70-й минуте, а уже на 74-й ему потребовалась обратная замена. За отведенное время бельгиец успел сделать только 3 касания, а чаще всех в этом матче встречался с мячом полузащитник сборной Италии Марко Верратти — 104 касания.

4 — сборная Италии в четвертый раз взяла верх над Бельгией на крупном турнире. В пяти матчах «красные дьяволы» ни разу не смогли обыграть «Скуадра Адзурру» — одна нулевая ничьи и четыре поражения.

11 — Лукаку забил в ворота сборной Италии свой 5-й мяч в финальных турнирах чемпионатов Европы и сравнялся по этому показателю с Марком Вильмотсом. Также на счету Ромелу 6 голов на чемпионатах мира, и это лучший показатель среди бельгийцев. Как вы уже догадались, Лукаку — рекордсмен Бельгии по количеству голов на крупных турнирах.

19 – Жереми Доку стал самым молодым футболистом, который сыграл в стартовом составе сборной Бельгии в матче плей-офф чемпионата мира или чемпионата Европы. На момент матча с Италией Доку 19 лет и 36 дней, он побил рекорд Дивока Ориги, который в матче 1/8 финала ЧМ-2014 сыграл с первых минут против США в 19 лет и 74 дня. Но еще важнее другая цифра — 8. Столько успешных обводок выполнил Жереми в матче против Италии.

31 – Жоржиньо закончил первый тайм со стопроцентной точностью передач — 31 точный пас из 31 попытки. Во втором тайме итальянский бразилец ошибся один раз, 70 из 71 передачи Жоржиньо оказались точными.

32 — беспроигрышная сборная Италии продлилась и насчитывает уже 32 матча.

90 – роскошный удар Лоренцо Инсинье стал 90-м голом сборной Италии под руководством Роберто Манчини. Это четвертый результат в истории, больше итальянцы забивали только под началом Виторио Поццо (233), Энцо Беарзота (115) и Ферруччо Валькареджи (96).

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 09:41
Хорошая статья. Только вот левого защитника жалко, как он рыдал. Спинацолле здоровья.
Triem
Triem
сегодня в 09:06
Матч Италия-Испания должен стать главным украшением этого Евро!
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 08:17
За Бельгию никогда не болел, также как и за Италию. Но на этом турнире итальянцы в любили в себя и заставили за собой наблюдать. А бельгия ни разу не команда, а просто собрание сильных игроков. Видимо после евро не только России искать нового тренера
электротехник К
электротехник К
сегодня в 07:32
Браво,Италия!!!
электротехник К
электротехник К
сегодня в 07:31, ред.
Запомните,бельгийские футболисты--"Скуадра адзурра" всегда побеждает,это не слабаки,а настоящие профи!А то хотели пешком всех обыграть.
mat73
mat73
сегодня в 05:49
Рождённый ползать летать не будет - про бельгийцев
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 05:26
Мне кажется на этом Евро итальянцы по игре более мощная команда, чем испанцы. Буду болеть за них в полуфинале.
ATG
ATG
сегодня в 02:00, ред.
Так и думал! Нас ждёт европейское классико!!! Супер!
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