Бельгия так и не сорвалась с цепи, на которую сама себя посадила. Италия заслужила выход в полуфинал

«Дьяволам» не хватило безрассудства.

Почти мгновенная футбольная карма настигла сборную Бельгии, которая еще в матче с Португалией в 1/8 финала заслужила изгнание с чемпионата Европы. Когда настолько звездная и крутая по потенциалу команда играет в безобразный нефутбол, заставляя страдать зрителей ради своего собственного результата, то абсолютно справедливо, если скорая на расправу судьба бумерангом вернет эти страдания. Сегодня именно это и случилось.

Возможно, бельгийцы проиграли от переноса Евро-2020 больше других записных фаворитов, ведь их и без того возрастная команда стала еще на год старше, но я склонен думать, что разруха в головах, а не в клозетах или в паспортных данных. Команда Роберто Мартинеса с первого матча на турнире выглядела какой-то чересчур экономной и прижимистой. Да, для разгрома России хватило и пешего футбола, а против Дании включились ровно настолько, чтобы хватило на волевую победу.

Тогда казалось, что к плей-офф они разгонятся, но матч против Португалии развеял сомнения: бельгийцы сделали осознанную ставку на игровое скупердяйство, решили добиваться результата любой ценой. Ради этого посадили себя на толстую тактическую цепь, которая, как и любое радикальное ограничение искусственного характера, изуродовало потенциально очень яркую команду. Лично я не смог простить сборной Бельгии жестокое самоистязание самой себя и издевательство над зрителями.

В проигранном матче с Италией бельгийцы начали активно искать пути к чужим воротам уже при счете 0:2 и эпизодами вспыхивали так, что оставалось только жалеть, что избрали путь скучной эффективности на турнире. Впрочем, большим командным разнообразием «красные дьяволы» как раз и не блистали, в основном восхищение вызывали индивидуальные качества футболистов, особенно 19-летнего Жереми Доку, который реактивными рывками вскрывал оборону итальянцев.

Не раз отмечали, что Роберто Манчини построил нетипичную Италию, любящую контролировать мяч и атаковать позиционно. Традиционно итальянцы сильны обороной и контратаками, но ведь и сегодняшняя команда играет в абсолютно естественный природе этих футболистов футбол. В этом, кстати, радикальное отличие от Бельгии: схема и игровой стиль Манчини раскрывают потенциал его игроков, в то время как Мартинес поставил свой план выше исполнителей.

Пожалуй, в матче с Бельгией выпадал только Чиро Иммобиле, который расцветает, когда находит свободное пространство между защитниками и за их спинами. Сегодня форвард «Лацио» был лишен такого удовольствия, а следующим шагом развития команды Манчини видится использование в подобных матчах ложной девятки. Впрочем, Иммобиле справился с ролью фигуры отвлечения, пусть даже в конструктивной игре мало чем запомнился.

С нетерпением ждем классическую дуэль Испании и Италии в полуфинале. Это будет встреча команд с самым высоким процентом владения мячом на Евро-2020, поэтому очень любопытно, как распределятся роли. Возможно, «Скуадра Адзурре» нужно обратиться к итальянским футбольным традициям, чтобы добыть путевку в финал. В любом случае, сборная Италии выглядит более зрелой, управляемой и стабильной командой, они будут фаворитами матча с Испанией, которой пока удавалось избегать наказания за свои ошибки.

3 — Насер Шадли вышел на поле на 70-й минуте, а уже на 74-й ему потребовалась обратная замена. За отведенное время бельгиец успел сделать только 3 касания, а чаще всех в этом матче встречался с мячом полузащитник сборной Италии Марко Верратти — 104 касания.

4 — сборная Италии в четвертый раз взяла верх над Бельгией на крупном турнире. В пяти матчах «красные дьяволы» ни разу не смогли обыграть «Скуадра Адзурру» — одна нулевая ничьи и четыре поражения.

11 — Лукаку забил в ворота сборной Италии свой 5-й мяч в финальных турнирах чемпионатов Европы и сравнялся по этому показателю с Марком Вильмотсом. Также на счету Ромелу 6 голов на чемпионатах мира, и это лучший показатель среди бельгийцев. Как вы уже догадались, Лукаку — рекордсмен Бельгии по количеству голов на крупных турнирах.

19 – Жереми Доку стал самым молодым футболистом, который сыграл в стартовом составе сборной Бельгии в матче плей-офф чемпионата мира или чемпионата Европы. На момент матча с Италией Доку 19 лет и 36 дней, он побил рекорд Дивока Ориги, который в матче 1/8 финала ЧМ -2014 сыграл с первых минут против США в 19 лет и 74 дня. Но еще важнее другая цифра — 8. Столько успешных обводок выполнил Жереми в матче против Италии.

