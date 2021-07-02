Швейцария могла выбить Испанию вслед за Францией, но не смогла выиграть вторую кряду серию пенальти

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вчера, 22:13

Триллер, который едва не закончился еще одной сенсацией.

Владимир Петкович поменял схему

В четырех первых матчах на Евро-2020 сборная Швейцарии была верна схеме с тремя центральными защитниками — 3-4-2-1. Отошел от этой расстановки Владимир Петкович только локально — в матче с Францией, когда нужно было отыгрываться со счета 1:3. Против Испании швейцарцы вышли играть с четырьмя защитниками в линию — 4-2-3-1. Смелое тактическое решение, которое полностью себя оправдало.

Петкович рассудил, что в матче против команды, которая обожает владеть мячом и разыгрывать комбинации на последней четверти поля, лучше иметь дополнительного игрока не внутри штрафной, а на ее подступах, где важна оперативная реакция на начальные фазы розыгрышей мяча. Благодаря смене схемы, Швейцария приобрела выгодный баланс в противодействии испанским позиционным атакам.

Кроме того, собственный переход в атакующую фазу получался более естественным: в схеме с тремя центрбеками латералям приходилось бы стартовать из глубины позиционной обороны, против Испании было логичнее контратаковать исключительно верхней частью схемы, где располагались Шакири, Цубер, Сеферович и Эмболо. Ну, а красноречивым подтверждением правоты Петковича является тот факт, что в равных составах команды сыграли вничью, а «Красная Фурия» сподобилась только на один удар в створ ворот Зоммера.

Повести в счете Испании помог 10-й автогол на турнире

Для Дениса Закариа, заменившего в стартовом составе дисквалифицированного Гранита Джаку, дебют встречи выдался крайне неудачным: уже на 8-й минуте полузащитник сборной Швейцарии стал автором 10-го автогола на турнире. Жорди Альба пробил по воротам, а Закариа неудачно подставил ногу, дезориентировав Яна Зоммера. Важно обратить внимание, что автоголы на Евро-2020 больше всего любят матчи с участием сборной Испании — 4 из 10.

Швейцария по ходу матча осталась без всех лидеров центра поля и атаки

В составе команды Владимира Петковича в конце основного и дополнительном времени знакомые сочетания остались только в обороне.

1. Из-за перебора желтых карточек четвертьфинал пропускал капитан и системообразующий футболист центра поля Гранит Джака.

2. В середине первого тайма получил травму Бриль Эмболо, пришлось делать вынужденную замену.

3. На 77-й минуте красную карточку получил второй основной центральный полузащитник и автор голевого паса на Шакири. Рено Фройлер высоко задрал ногу, играя в подкате против Жерара Морено, дав Майклу Оливеру повод для применения крайней меры.

4. Наконец, на 81-й минуте Петкович снял с игры уставших Джердана Шакири и Хариса Сеферовича, а в конце основного времени — автора четырех ассистов на Евро-2020 Стивена Цубера.

5. В меньшинстве швейцарцы играли по схеме 4-4-1, таким был состав средней линии и атаки: Шер, Соу, Фасснахт, Варгас — Гавранович.

Испания едва не поплатилась за игру по счету

Получив подарочный автогол уже на 8-й минуте, испанцы переключились в режим обороны с мячом. Владели мячом в районе 70% игрового времени, но двигали его в основном поперек поля, отказываясь искать обострение передачами вперед. Швейцарцев нужно хвалить за веру в свой план и нечеловеческую выдержку: проигрывая 0:1, они просто делали свою работу и ждали «ту самую» контратаку.

Центральные защитники «Красной Фурии», Пау Торрес и Эмерик Ляпорт отдали на двоих 250 передач за матч, что тоже говорит о характере игры. Но в середине второго тайма Торрес и Ляпорт не поделили мяч, который подхватил Фройлер и выкатил Шакири — 1:1. Этот счет сохранялся на табло на протяжении почти часа игры героическими усилиями швейцарцев, которые около 50 минут играли в меньшинстве.

Команда Луиса Энрике серьезно взялась за дело в овертайме, не желая решать судьбу путевки в полуфинал в серии пенальти, но тут уже сторону швейцарцев заняла удача, бросающиеся под мяч защитники и надежнейший Зоммер. Оценить преображение сборной Испании вам помогут эти цифры: «Красная Фурия» сподобилась на 2 попадания в створ ворот Зоммера за 90 минут основного времени, а за 30 минут дополнительного Яну пришлось отразить 8 ударов.

И по предыдущим матчам сборной Испании на турнире отмечали, что команда Луиса Энрике чередует удачные отрезки с провальными. Это сложно назвать игровой аритмией, ведь испанцы временами теряют контроль над игрой, причем в обязательном порядке дарят соперникам шансы грубыми ошибками в обороне. Пока у «Красной Фурии» не было в противниках топ-сборной, которая бы жестоко за это наказала, хотя и Хорватия, и Швейцария указали на эту болевую точку отчетливо.

Испания выиграла серию пенальти и взяла португальский след

Честно говоря, перед серией пенальти было ощущение, что выиграет Швейцария, тем более испанцы заслужили неудачу своей пассивной игрой в основное время матча. Удар Бускетса в штангу только укрепил веру в швейцарцев, но после четкого попадания Гаврановича «Нати» как будто испугались близости полуфинала и стали бить безобразно: Шер и Аканджи подарили сэйвы Унаи Симону, а Варгас не попал в створ.

Испания — в полуфинале! И это кое-что нам напоминает. Сборная Португалии на триумфальном для себя Евро-2016 одержала только 1 победу в основное время в 7 матчах турнира. Испанцы придерживаются аналогичного графика: вышли в полуфинал, выиграв в рамках 90 минут только у словаков. 1 из 5. Основное время матчей против Швеции, Польши, Хорватии и Швейцарии завершались вничью. Как видите, с грандами пока не играли. Очень любопытно, как команда Луиса Энрике пройдет испытание топ-сборной в полуфинале.