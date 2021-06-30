Победный гол на 121-й минуте, удаления и травмы. «Смертельная битва» Украины и Швеции

1625006062

сегодня, 01:34

Сборная Украины в источающем кровь и драму поединке вырвала у Швеции путевку в четвертьфинал. «Соккер.ру» — об одном из самых тяжелых матчей Евро-2020.

Что нужно знать об этом матче вкратце? Он имел несколько ключевых эпизодов, а в целом был противостоянием совершенно равных соперников. Шведов и украинцев объединили не только цвета, но и уровень игры, продемонстрированной в этом матче. На лихой удар Зинченко на исходе получаса шведы ответили шальным выстрелом Форсберга в концовке тайма. На штангу Сидорчука – штангой того же Форсберга.

Команды зеркалили друг друга всю дорогу, логичным образом докатившись до равной статистики к концу основного времени матча и к дополнительному времени. Зеркальный эффект перестал работать ближе к концу третьего тайма, когда дикий прыжок прямой ногой от Даниэльссона поставил крест не только на продолжении игры Бесединым, но и на шансах сборной Швеции вырвать победу. С момента удаления Маркуса скандинавы только отбивались. И почти выстояли до серии пенальти, но в компенсированное к добавленному время Довбик принес Украине эффектную победу.

Две звезды

Этот матч показал еще и то, насколько важна форма отдельных лидеров команды. Причем важна не в моменте, а ценен сам процесс лидерства, его воплощения в результат, его перетекания. И зачастую лидером становится не тот, на кого ставили изначально. У Украины и Швеции турниры прошли под знаками отдельных исполнителей. Шведов тащил Форсберг, который забил четыре мяча на этом Евро, а в данном матче был главной обостряющей фигурой на поле в составе обеих команд. По результативности он уступил только Роналду, у которого пять мячей.

Оба уже не пополнят свой счет. Как и Бензема, у которого те же четыре мяча. Столько же у Шика, и вот он еще может увеличить капитал. К тому же Патрик играет роль такого же ситуативного лидера, но в составе сборной Чехии, продолжающей путь на турнире. У Украины еще на групповом этапе на контрасте с невзрачными Малиновским и Зинченко, от которых ждали феерии, блистали Яремчук и Ярмоленко. В плей-офф обстановка стала сложнее, но Ярмоленко выбился в лидеры. Как минимум по статистике: в четырех матчах у него два гола и две голевые передачи. И если Яремчук в этой игре растворился, то Зинченко только раскачался, забив красивый гол и сделав голевую передачу на победный мяч. Пассионарный фактор решает.

Кровавый спорт

Отдельного упоминания достоин финальный затяжной отрезок, который команды проводили на морально-волевых качествах и каких-то внутренних ресурсах характера. В эту мощную зарубу вполне четко ложится чудовищный фол Даниэльссона, который вынес только что вышедшего на поле Беседина, едва не сломав тому ногу. Судья вовремя воспользовался ВАР и удалил нарушителя, что в итоге, по большому счету, предопределило исход поединка.

Потом еще доставалось Кривцову и Ярмоленко, которого пришлось заменить. В дополнительное время каждый стык словно приносил дополнительную боль, и порой было жутко смотреть на страдания футболистов. Потом пришлось приходить в себя Бергу после удара Караваева в голову, досталось и едва вышедшему Безусу. Словом, дополнительное время стало настоящим месивом, в котором ярость и усталость застилали глаза и приводили к мощным эмоциональным выбросам.

Редко, но метко

Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 15 (5)

Баловать обилием острых ударов и опасных моментов команды явно не собирались. Игра раскрывалась отдельными эпизодами, которые придавали ей динамику и освежали глаза зрителя, обдавая внезапно холодным душем. Возможно, в этом особая прелесть такой игры: расслабленный ее тягучестью наблюдатель не ожидает резкого всплеска, оттого переживая дополнительные эмоции – на амплитуде.

При этом большую часть матча по ударам вела Швеция, которая отстала лишь в дополнительное время, когда оказалась в меньшинстве. Хотя и вела она без особого отрыва. В целом-то игра была равной. Даже более равной, чем, например, противостояние Швейцарии и Франции. Здесь отдать предпочтение кому-либо было сложно. Абсолютным лидером по ударам стал Форсберг, который предпринял аж шесть попыток, причем они были почти все опасными: два попадания в каркас ворот, один гол. Была одна штанга и у Украины – за авторством Сидорчука.

У украинцев удары распределились более равномерно. Но характерно, что отыгравший в атаке почти весь матч Ярмоленко нанес те же два удара по воротам, что и вышедший на самый финал Довбик. Подчеркивает, насколько украинцы добавили, оказавшись в большинстве.

Двужильные и точные

Владение мячом (точность передач): 46% (83%) — 54% (89%)

Очень хорошую точность передач показали обе команды – это характерно для всех, кто вышел в плей-офф и для большинства участников турнира в целом. Кроме России, пожалуй, и еще пары провалившихся сборных. Это свидетельствует о неплохой сыгранности и понимании предложенной тренером тактики и взаимного движения. Причем в любых ситуациях – ведь эти команды целую жизнь прожили за 120 с лишним минут.

Украина сделала 684 точных паса, а Швеция – 563, тут перевес тоже обусловлен во многом последним отрезком после удаления у скандинавов. Но впечатляет пробег: 144,2 километра у Швеции и 142,7 километра у Украины. Те же французы и швейцарцы, которые тоже отыграли 120 минут, пробежали на 6-10 километров меньше. И при этом подавали больше признаков усталости, чем Швеция и Украина.

Это говорит о неплохой физической подготовке сегодняшних противников. К тому же нужно иметь в виду, что в обычном матче суммарный пробег составляет от 106 до 111 километров. По владению мячом всё более-менее предсказуемо. На протяжении большей части матча процент держался равный, но перекос случился из-за удаления у Швеции. Кроме того, шведы в принципе почти не владели мячом на турнире. Они были одними из худших по этому показателю после группового этапа – таков стиль игры.