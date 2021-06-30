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Победный гол на 121-й минуте, удаления и травмы. «Смертельная битва» Украины и Швеции

сегодня, 01:34
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Зинченко Александр
Зинченко Александр
Полузащитник
Ярмоленко Андрей
Ярмоленко Андрей
Нападающий
Форсберг Эмиль
Форсберг Эмиль
Полузащитник
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Сборная Украины в источающем кровь и драму поединке вырвала у Швеции путевку в четвертьфинал. «Соккер.ру» — об одном из самых тяжелых матчей Евро-2020.

Что нужно знать об этом матче вкратце? Он имел несколько ключевых эпизодов, а в целом был противостоянием совершенно равных соперников. Шведов и украинцев объединили не только цвета, но и уровень игры, продемонстрированной в этом матче. На лихой удар Зинченко на исходе получаса шведы ответили шальным выстрелом Форсберга в концовке тайма. На штангу Сидорчука – штангой того же Форсберга.

Команды зеркалили друг друга всю дорогу, логичным образом докатившись до равной статистики к концу основного времени матча и к дополнительному времени. Зеркальный эффект перестал работать ближе к концу третьего тайма, когда дикий прыжок прямой ногой от Даниэльссона поставил крест не только на продолжении игры Бесединым, но и на шансах сборной Швеции вырвать победу. С момента удаления Маркуса скандинавы только отбивались. И почти выстояли до серии пенальти, но в компенсированное к добавленному время Довбик принес Украине эффектную победу.

Две звезды

Этот матч показал еще и то, насколько важна форма отдельных лидеров команды. Причем важна не в моменте, а ценен сам процесс лидерства, его воплощения в результат, его перетекания. И зачастую лидером становится не тот, на кого ставили изначально. У Украины и Швеции турниры прошли под знаками отдельных исполнителей. Шведов тащил Форсберг, который забил четыре мяча на этом Евро, а в данном матче был главной обостряющей фигурой на поле в составе обеих команд. По результативности он уступил только Роналду, у которого пять мячей.

Оба уже не пополнят свой счет. Как и Бензема, у которого те же четыре мяча. Столько же у Шика, и вот он еще может увеличить капитал. К тому же Патрик играет роль такого же ситуативного лидера, но в составе сборной Чехии, продолжающей путь на турнире. У Украины еще на групповом этапе на контрасте с невзрачными Малиновским и Зинченко, от которых ждали феерии, блистали Яремчук и Ярмоленко. В плей-офф обстановка стала сложнее, но Ярмоленко выбился в лидеры. Как минимум по статистике: в четырех матчах у него два гола и две голевые передачи. И если Яремчук в этой игре растворился, то Зинченко только раскачался, забив красивый гол и сделав голевую передачу на победный мяч. Пассионарный фактор решает.

Кровавый спорт

Отдельного упоминания достоин финальный затяжной отрезок, который команды проводили на морально-волевых качествах и каких-то внутренних ресурсах характера. В эту мощную зарубу вполне четко ложится чудовищный фол Даниэльссона, который вынес только что вышедшего на поле Беседина, едва не сломав тому ногу. Судья вовремя воспользовался ВАР и удалил нарушителя, что в итоге, по большому счету, предопределило исход поединка.

Потом еще доставалось Кривцову и Ярмоленко, которого пришлось заменить. В дополнительное время каждый стык словно приносил дополнительную боль, и порой было жутко смотреть на страдания футболистов. Потом пришлось приходить в себя Бергу после удара Караваева в голову, досталось и едва вышедшему Безусу. Словом, дополнительное время стало настоящим месивом, в котором ярость и усталость застилали глаза и приводили к мощным эмоциональным выбросам.

Редко, но метко

Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 15 (5)

Баловать обилием острых ударов и опасных моментов команды явно не собирались. Игра раскрывалась отдельными эпизодами, которые придавали ей динамику и освежали глаза зрителя, обдавая внезапно холодным душем. Возможно, в этом особая прелесть такой игры: расслабленный ее тягучестью наблюдатель не ожидает резкого всплеска, оттого переживая дополнительные эмоции – на амплитуде.

При этом большую часть матча по ударам вела Швеция, которая отстала лишь в дополнительное время, когда оказалась в меньшинстве. Хотя и вела она без особого отрыва. В целом-то игра была равной. Даже более равной, чем, например, противостояние Швейцарии и Франции. Здесь отдать предпочтение кому-либо было сложно. Абсолютным лидером по ударам стал Форсберг, который предпринял аж шесть попыток, причем они были почти все опасными: два попадания в каркас ворот, один гол. Была одна штанга и у Украины – за авторством Сидорчука.

У украинцев удары распределились более равномерно. Но характерно, что отыгравший в атаке почти весь матч Ярмоленко нанес те же два удара по воротам, что и вышедший на самый финал Довбик. Подчеркивает, насколько украинцы добавили, оказавшись в большинстве.

Двужильные и точные

Владение мячом (точность передач): 46% (83%) — 54% (89%)

Очень хорошую точность передач показали обе команды – это характерно для всех, кто вышел в плей-офф и для большинства участников турнира в целом. Кроме России, пожалуй, и еще пары провалившихся сборных. Это свидетельствует о неплохой сыгранности и понимании предложенной тренером тактики и взаимного движения. Причем в любых ситуациях – ведь эти команды целую жизнь прожили за 120 с лишним минут.

Украина сделала 684 точных паса, а Швеция – 563, тут перевес тоже обусловлен во многом последним отрезком после удаления у скандинавов. Но впечатляет пробег: 144,2 километра у Швеции и 142,7 километра у Украины. Те же французы и швейцарцы, которые тоже отыграли 120 минут, пробежали на 6-10 километров меньше. И при этом подавали больше признаков усталости, чем Швеция и Украина.

Это говорит о неплохой физической подготовке сегодняшних противников. К тому же нужно иметь в виду, что в обычном матче суммарный пробег составляет от 106 до 111 километров. По владению мячом всё более-менее предсказуемо. На протяжении большей части матча процент держался равный, но перекос случился из-за удаления у Швеции. Кроме того, шведы в принципе почти не владели мячом на турнире. Они были одними из худших по этому показателю после группового этапа – таков стиль игры.

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Все комментарии
Ectra
Ectra
сегодня в 13:42
Довбик в лифчике играет?
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
сегодня в 11:03
вот же ж редиски - взяли и выиграли, всем нашим хейтерам назло
Triem
Triem
сегодня в 10:32
Красавчики украинцы!
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон ответ specsnaz (раскрыть)
сегодня в 09:39, ред.
Какие у нас "звездные" игроки ? Ты про стопроцентного лавочника Миранчука и играющего во Франции Головина ? На каждого из них у сборной Украины есть ответ и не один. Во первых Малиновский ставший лучшим плеймейкером Серии А(Зобнин тоже плеймейкер классный что доказывает его голевой пас, но все же не то) и главным игроком Аталанты (где полирует жопой лавку Миранчук), во вторых Зинченко завоевавший место в Манчестер Сити выиграв конкуренцию у звезд мирового футбола вроде Менди. Говорить про то что Ярмоленко пусть и пока не на постоянной основе, но играет за Вест Хем, а Яремчук лучший нападающий Гента на которого сейчас претендуют клубы АПЛ и Серии А. Про молодежь за которой сейчас уже стоит очередь и говорить не стоит. Не надо про наших звезд пожалуйста...у нас сейчас звезда одна, Дзюба...и та на Порнохабе сияет. Между нашей сборной и сборной Украины что в игре что в перспективах развития ПРОПАСТЬ.
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 09:34
Чтобы не говорили, а победа она и есть победа! Для достижения цели все средства хороши. Пусть те кто критикует игру Украины, сделает лучше. Войти в восмерку лучших - это большой успех. Где фавориты Евро: Нидерланды, Франция, Португалия, Германия??? Тю-тю, валите домой.
An Jo
An Jo
сегодня в 09:29
Молодцы украинцы, проявили характер и волю к победе!
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответ болельщик из Хакасии (раскрыть)
сегодня в 09:29
Чтобы отправить Черчесова в отставку, нужно Англии не проиграть в основное время. Вериться конечно с трудом, но будем болеть. А, что касается Швеции они сами виноваты, так срубить на ровном месте, в центре поля, конечно ужас. Было больно смотреть, как уводили с поля игрока.
ZA POROGA
ZA POROGA ответ Klaus-S (раскрыть)
сегодня в 08:36
везет сильнейшим ..
а Украине открыт путь в финал -)))
с англами Украина играет норм + должок за 2012
с чехами и датчанами тоже ...
сложилась благоприятная обстановка , чтобы сыграть в финале)))
надо этим воспользоваться)))
nubom
nubom
сегодня в 08:35
От души поздравляю украинских футболистов и их болельщиков!
С нетерпением жду начала трансляций по платным каналам первенства РПЛ, где 55 московских миллионеров и 11 питерских будут еженедельно заниматься физкультурой в предверии отдыха на Мальдивах...
Саня Шумный
Саня Шумный
сегодня в 08:31
Если Украина будет рвать жилы против Англии за 2012, тогда можно что-то говорить. Пока тут больше элемента везения, чем самоотдачи и мастерства. Хотя, России и до такого уровня игры далековато.
Pendushkin
Pendushkin
сегодня в 08:10
Наконец-то есть за кого болеть!
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 08:01
Забавно, что Нидерланды и Австрия, занявшие места в группе выше Украины, уже вылетели, а сб. Украины ещё остается на турнире. )
Всё таки везение играет большую роль в футболе.
Впрочем, кто Нидерландам виноват, что они проиграли чехам..
Elliada
Elliada
сегодня в 07:57
Благодаря Швеции попали в 1/8. И вот благодарность
112910415
112910415
сегодня в 07:55
аплодисменты Украине !
Mi6
Mi6
сегодня в 07:32
Трудовая победа, заслужили!
specsnaz
specsnaz
сегодня в 07:21
Стоит признать, что Украина как минимум на голову лучше недосборной России.
Шевченко выстроил хорошую команду, только кадров звездных не хватает. Вот, что значит тренер нападающий.
А у нас к сожалению тренер недовратарь и "звездные" игроки..
64русс
64русс
сегодня в 07:12
Украину с победой!! писать про то что усатому шашлычнику и нашим пешеходам надо у них учиться не имеет смысла--они уже на Мальдивах на заслуженном отдыхе
DVL
DVL
сегодня в 05:51
Красавцы! Поздравляю сборную Украины!
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 03:58
Шева и вся сборная Украины -молодцы. Зинченко красавчик, показал себя. Надеюсь "отправят" усатого в отставку.
Вячеслав Салтыков
Вячеслав Салтыков
сегодня в 02:49
Англия отомстила немцам за гол фантом .
А отомстит ли Украина Англии за гол фантом Девича ?
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