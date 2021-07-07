«Палмейрас» — «Гремио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:19

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч чемпионата Бразилии «Палмейрас» — «Гремио», который пройдет 8 июля 2021 года.

«Палмейрас»

«Палмейрас» одержал четыре победы в пяти последних турах бразильского чемпионата. В турнирной таблице лиги команда занимает третье место, набрав в общей сложности 19 очков. В последней игре «Палмейрас» нанес минимальное поражение в гостях «Спорт Ресифи», а перед этим хозяева грядущей встречи обыграли в гостях «Интернасьональ» (2:1). Отметим, что в трех прошлых домашних играх команды выигрывала ставка на «обе забьют – да».

«Гремио»

У «Гремио» нет в активе побед в текущем розыгрыше бразильской Серии A. Команда потерпела пять поражений и дважды сыграла вничью. Такие результаты располагают сегодняшних гостей на последнем месте турнирной таблицы. В двух прошлых матчах чемпионата «Гремио» уступил «Жувентуде» (0:1) и «Атлетико» Гойаниенсе (0:1). Кроме того, в четырех из пяти прошлых поединках команда не смогла забить голы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Палмейрас» — 1.847

Ничья – 3.560

Победит «Гремио» — 4.680

Статистика

«Гремио» не побеждал «Палмейрас» в 4 прошлых очных встречах – две ничьи и два поражения

В 4 предыдущих очных встречах соперников выиграла ставка на ТМ(2.5)

«Гремио» не побеждал в 5 последних гостевых матчах – три поражения и две ничьи

Прогноз

«Палмейрас» уже дважды обыгрывал «Гремио» в 2021 году. На данный момент форма хозяев однозначно лучше, чем у гостей, которые, к тому же, очень мало забивают в чемпионате. Поставить на победу «Палмейрас» в букмекерской конторе Pinnacle можно по коэффициенту 1.847.