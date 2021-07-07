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На их месте могла быть сборная России. Датчане – очарование Евро-2020

вчера, 16:48
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Радуемся заслуженному успеху.

Датчанам повезло с жеребьевкой

Второе место в группе с Россией оказалось самым удобным на турнире. Идеальным. Играть пришлось со второй командой квартета Италии. И поскольку швейцарцы финишировали третьими, то датчане встретили молодых валлийцев. Дальше по курсу могли быть Нидерланды, но фаворит упростил будущему полуфиналисту задачу. Чехи – физически крепкая, но примитивная команда. Вроде России, которая в случае выхода со второго места могла пройти путь Дании, избежав еще одной встречи с голландцами. Дания сегодня второй раз на турнире сыграет против фаворита. Бельгии, как помните, достойно уступили. Так что удачный жребий – в числе причин успеха команды Хьюлманда, будем объективны к очарованию турнира. Только они вышли со второго места с тремя пунктами – удача. Сборная России, которой в Копенгагене хватало ничьей, помогла.

Инфаркт Эриксена сплотил команду

Легко могли сломаться, но помогло наличие психологов в сборной. ВВП Дании на душу населения свыше 60 тысяч долларов, в шесть раз больше, чем у россиян. Не удивительно, что обеспеченные датчане думают не только о физическом, но и моральном здоровье. У сборной Дании есть психологи, оказали оперативную помощь команде, чьи лидеры – Шмейхель и Кьер, круто себя вели в жутком моменте, но тоже оказались в нетипичной стрессовой ситуации. Продолжение игры с финнами – на совести организаторов, но поражение разозлило. С Бельгией, Россией, Уэльсом и Чехией датчане отработали грамотно, как и планировал их наставник. Сыграли и за себя, и за плеймейкера Кристиана, которого люди из УЕФА позвали на финал вместе с врачами, что спасли ему жизнь.

У команды невероятные болельщики

Датский футбол лишь в конце семидесятых стал полупрофессиональным, поэтому старые успехи – на Олимпиадах или Евро, были связаны с талантливостью нации. Спортивные ребята. Теперь же у них была опора звездных восьмидесятых. Вслед за датчанином с «Золотым мячом» — Симонсеном, пришли Лаудрупы и компания. Потом наступила пора Шмейхеля. Очевидно, что после Евро-1992 вся Дания заболела футболом. Даже Мадс Микельсен – самый известный в мире датчанин после Ларса фон Триера, заинтересовался футболом в зрелом возрасте, настолько этот вид спорта стал популярен. У датчан крутые и футболисты, и фанаты. Еще одна причина, почему проще и веселее играется. Датчане на трибунах легко заткнут за пояс и испанцев, и португальцев, и многих других. Их «пивной дождь» – традиционное празднование, за которое часто наказывает УЕФА, видя в нем хулиганство, смотрится весело. Само наличие такой привычки подтверждает, что датчане любят смотреть футбол в больших компаниях.

Рано уезжают в топ-5, где конкуренция

Грамотно воспитаны. Методы стоит подбирать с учетом обстоятельств – отдельным детям нужно играть на счет, а другим просто без подсчета голов. В некоторых странах, как в Норвегии, юные футболисты играют с футболистками – Холанд долго готовился в смешанных командах. Не важно, главное – массовость и современный подход. Датчане растят породистых людей, что знают себе цену и готовы к успеху в жизни, где хватает места удовольствиям, а не только проблемам. Видно, что психологически подготовка классная, чему способствует школа – на уровне клубов эту сборную готовили Нидерланды, Италия, Германия и Англия. Это не гарантия успеха, ведь сами испанцы десятилетиями не могли найти нужный состав для чемпионства, но датчане, вроде Кристенсена, Хейбьерга, Шмейхеля, Дольберга или Дамсгорда, с юности играют за сильных и против таких же крутых ребят, как добились успеха на Евро. Чем больше людей в топ-5 – тем выше шансы на приличную сборную, а исключения довольно редкие.

Хьюлманд долго готовился к прорыву

Когда говорят, что сборной России не нужен иностранный тренер, то вспоминается не только матч против Нидерландов с Хиддинком, а и лучшие поединки Адвоката и Капелло. В конце концов подставляли ошибки футболистов – Марибор не является личной виной того же Гуса, но качество футбола тогда было выше. Командно Дания в тройке самых бьющих на Евро-2020, и по качеству моментов выше тоже только Испания с Италией. Прекрасный результат, но за ним – годы труда. Каспер Хьюлманд девятнадцать лет шел к этому полуфиналу, и хотя работал в разных клубах, давно сотрудничал с Мортеном Ольсеном, был готов подхватить сборную Дании. Получилось замечательно, по качеству футбола это законный полуфиналист – клепали голы всем, кого встречали, кроме финнов, хотя и в той игре нанесли более 20 ударов по воротам.

Сборная держится на отлаженной системе

Сейчас многие расскажут, что надо скопировать опыт Дании. И будут неправы. Нельзя буквально повторить историю успеха пятимиллионной страны в 140-миллионной, но без защиты населения государством. Зато принципам Дания учит. Например, пользоваться возможностями, когда футбол их дарит. Не зазнаваться после первых успехов – в восьмидесятых были крутыми, но англичанами не стали. Впрочем, поколение Гравесена и Даль Томассона до успехов этой сборной не довели, не без греха. Еще одна банальная, но правда: не получается у того, кто ничего не делает. Люди, ответственные за российский футбол, двадцать лет бездельничают на мешках денег.

Датчане все время работают. Даже если этот успех будет последним на ближайшие три десятилетия, у них останутся воспоминания и появятся новые крутые футболисты в топ-5. Также будет четкий план действий. В футболе обычно раз в два года один победитель. Мелкие на карте Дания или Уругвай не будут всегда рядом с финалами. В принципе, как и голландцы, что пропустили два подряд крупных турнира. Но когда есть разветвленная система подготовки, что учитывает местную специфику, то и в огромной Бразилии с бедным населением, и в крошечной Дании с богатым увидят футбольные реванши.

Посмотрим на тех же «селесао» в Катаре. Возможно, наступит их время вернуть мировую корону двадцать лет спустя. Датчане ждали нового полуфинала Евро почти три десятилетия. Но для них важно, что успех с фундаментом и полностью заслуженный. Классные ребята, что играют в агрессивный и красивый футбол. Им рассказывали, что нельзя быть романтиками, родившись в суровой Дании, но Хьюлманд не согласился и побеждает. В футболе можно выиграть без аналогичного базиса – помним греков, а можно проиграть, имея ровно такой же фундамент – смотрите на бельгийцев.

Нужна или запредельная страсть команды, или идеальная работа тренера, или планомерная подготовка десятилетиями, чтобы инкубатор подарил два десятка талантливых футболистов. Или все вместе. Дело не строго в деньгах – датские клубы скромные и без бюджетов РПЛ. Дело не строго в селекции – в миллиардных странах сборные слабее. Причина в создании футбольной традиции и последовательности работы. У России были футбольные традиции, но нет планомерной системной работы.

В этом разница, поэтому именно Дания — герой Евро-2020, невзирая на два стартовых поражения. Не всегда труд адекватно вознаграждается, но здесь справедливость торжествует. Их футбольное сердце остановилось на рубеже веков, но снова пошло. Они дерутся под Даннеброгом – старейшим из существующих государственных флагов, и сегодня англичанам не завидуем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:59
спасибо, датчане ! вы молодцы
Crooclin
Crooclin
сегодня в 00:46
- На его месте должен был быть я!
- Напьётесь - будете! ©
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:58
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 18:22
    С какой стати? Они легко и непринужденно вынесли Уэльс. которому мы, напомню, на прошлом ЧЕ слили 0:3. Про Чехию молчу. Если бы мы с чехами играли, то все кончилось бы совсем печально, учитывая их отношение к России. Так что вместо Дании мы не могли быть в принципе никогда.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Если позволишь, немного углублюсь. Насчет воровства все в точку. А природа этого воровства лежит в финансировании профессионального футбола из госбюджета. При этом, совсем неважно куда деньги идут из бюджета, на футбол, на медицину, на образование, на строительство. в сельское хозяйство. Все равно около 30% денег разворовываются. А поскольку поживиться деньгами от футбола любят чиновники высокого уровня то очень трудно от этого соблазна и кормушки отказаться. Вот и доят дружно госструктуры Газпрома, РЖД, ВТБ,ВЭБ и региональных бюджетов. Пока не отодвинуть госбюджет от профессионального футбола толку не будет .
    Q-J-G
    Q-J-G ответ ТТ (раскрыть)
    вчера в 18:03
    Не коммерческий, а "пофигический", и главный, кому пофиг, это главный тренер.
    А рыба, как известно, гниёт с головы...но это уже не о главном тренере, а "выше"...о тех, кто назначил Черчесова и продолжают его держать на этом месте, несмотря на плачевные результаты сборной...
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 17:58
    Датчанам повезло с жеребьевкой
    Второе место в группе с Россией оказалось самым удобным на турнире. Идеальным....

    Это России повезло, но Россия подарком не воспользовалась...
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 17:46
    Молодцы Дания. На их месте и правда должны были быть мы.
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 17:46
    Забудьте вы уже о сборной усатого. У нас нет спорта
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ ТТ (раскрыть)
    вчера в 17:30
    Я бы не назвал подход России к футболу коммерческим. Основанная на воровстве философия вряд ли называется коммерческой. Жажда быстрой наживы не соседствует с упорным трудом в конкурентной борьбе ради получения прибыли. Коммерция - это конкуренция, а для нашего футбола искусственно создаются защитные механизмы дабы ещё больше положить в карман. Если прямо сейчас отпустить российский футбол в коммерческую конкуренцию, то от него через полгода и следа не останется - российский футбол абсолютно неконкурентоспособный.
    Mi6
    Mi6
    вчера в 17:27
    Уровень сборной Черчесова не предполагал места в группе, выше четвёртого
    ТТ
    ТТ
    вчера в 17:07
    Не могла быть сборная России вместо датчан ни при каком раскладе! У России совсем иной подход к футболу- коммерческий
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:06
    Буду болеть за Данию!
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    вчера в 17:06
    На их месте могла быть сборная России... Нет, не могла.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 17:05, ред.
    Beekeeper
    Beekeeper
    вчера в 17:03
    Не могла быть там наша Сборнаяя. Что бы там быть, нужно уметь играть в футбол.
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