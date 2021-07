Посвятил выход в финал бабушке, лишь один сезон провёл в высшей лиге. Заслуженный и неожиданный герой Евро-2020

А в футболе отца-бандита Филлипсу заменил легендарный аргентинец.

Бабушка – фанатка футбола, и отец в тюрьме

Филлипс из скромной семьи. Классика в стиле «Бесстыжих» — британского шоу, которое пересняли американцы. Главные герои — умная бабуля из Лидса, и ее дочь, которую угораздило связаться с ямайским бандитом и наркоманом, что постоянно оказывается за решеткой в Лидсе. А сестра Филлипса работает в Лондоне в тюремной системе. История, папа – в тюрьме, сестра – тоже, но в столице и по другую сторону решетки.

А сам Кельвин Филлипс частенько проезжал мимо тюрьмы, где отбывает очередной срок отец. Конечно, когда созвонились после победы «Лидса» в Чемпионшипе, то сокамерники папаши весело пели о любимом клубе. Но сам Кельвин старается избегать прямых визитов в тюрьму. Молодому миллионеру горько, что не смог уберечь непутевого папашу. Чем может помочь? Даст денег – папаша найдет новые приключения.

Но ничего не поделать, настоящая жизнь сочетает радости и печали. Мама Кельвина родила тройню – двух девочек и мальчика, а выжили лишь Кельвин с сестрой. Понятно, что когда в семье много детей – кроме близнецов, есть младший брат Террелл и еще одна сестра, а папа – мелкий бандит из Ямайки, то приходится несладко. Даже социальная помощь не спасает. Иногда мама готовила ужин лишь детям, самой не хватало.

На выручку приходит родня, ведь бабушка Вэл активно помогала в воспитании внуков. И Кельвин был ее любимцем. К сожалению, Вэл Кросби не стало в этом году – не пережила коронавирус. Зато внучок помним ее наставления и хорошо играет в футбол. Филлипс очень послушный хавбек. Например, выполняет трусоватый, но пока действенный запрет Саутгейта на рискованные передачи, коих в «Лидсе» у полузащитника хватает.

И за пределами поля слушал бабушку, которая много лет болела за проклятый «Юнайтед». Никаких историй «я за новый клуб с детства». Филлипс, что случайно попался на глаза скаутам «Лидса», родился в одноименном городе, одиннадцать лет в системе клуба. Ему сейчас всего двадцать пять, и когда его позвали за 20 млн евро в «Астон Виллу», то отказался от невероятного личного контракта, ведь послушался бабушку Вэл.

Редчайший случай в современном футболе. «Лидс» не гарантировал себе выход в АПЛ , ведь с 2004-го барахтались вне высшей лиги. Но Кельвин Филлипс верил в команду и ее нового тренера. Не прогадал, хотя без Бьелсы были во второй лиге лишь тринадцатыми.

Бьелса в роли Распределяющей шляпы

Как и подобает волшебнику, Марсело обожает театрализованные моменты. И хотя эту историю очевидцы подают в двух вариантах – банальном с личным разговором, и романтическом, давайте верить в сказку. После знакомства с командой Бьелса собрал всех игроков «Лидса» и подходил к каждому, ложа руки на голову. Филлипсу это напомнило посвящение в рыцари, но есть еще одна британская отсылка – «Гарри Поттер».

Руки Бьелсы в роли Распределяющей шляпы, только вместо факультетов школы волшебства – позиции на поле. Марсело говорил каждому номер, где его видит – «десяткой», «двойкой» и так далее. В случае с Кельвином все ждали «восьмерку» — бокс-ту-бокс, ведь у парня есть созидательные навыки. Но Бьелса сказал: «Фо». Четыре? Кельвин удивился, ведь не был опорником и разрушителем. Но в крепком парне с лишним весом Марсело разглядел сложного игрока.

Чтобы вышибить Хендерсона в запас сборной – а Джордана недавно на руках носили и лучшим футболистом года в Англии обзывали, нужно быть крайне подготовленным. Приход Марсело и его команды изменил «Лидс». Из деревенской команды с замечательной поддержкой стали коллективом уровня АПЛ . Для этого футболистам пришлось сесть на диету, а крепышу Филлипсу чаще посещать тренажерный зал и отказаться от любимых быстрых углеводов.

Кетчуп в награду получал пару раз, когда его вес приходил в норму для профессионального футболиста. Но частенько приходилось отказаться от привычного образа жизни, чтобы стать первым с 2004 года игроком «Лидса» в сборной Англии. Только представьте, как радовалась Вэл Кросби, что внучок вытащил невезучую семью из нищеты, становится основным хавбеком в клубе, за который старушка реально болела.

А еще его позвали в сборную Англии. Жаль, что Вэл ушла, Филлипс с тяжелым сердцем готовился к чемпионату Европы, где у Англии впервые с 1996 года появился шанс, ведь все матчи, кроме одного, проведут в Лондоне на «Уэмбли».

Трансферные планы и работа над собой

Уже после игры с Хорватией все говорили о Филлипсе. Классно отработал в центре поля и отдал голевую передачу на Стерлинга. В принципе, кто изучал «Лидс» Бьелсы, тот знает, что там необычный по технике молодой голкипер, классный атакующий хавбек из Бразилии, подготовленные центральные защитники и интересный нападающий Бэмфорд, что тоже мог отправиться на Евро.

А Филлипса взяли, как и многих его коллег. Бьелса подготовил на Евро-2020 семь человек – много для середняка АПЛ . Например, на турнире всего четыре футболиста «Арсенала», что соседствует с «Юнайтед» в таблице. Кельвин точно поблагодарит Марсело за работу. Тренер, например, научил своих футболистов правильно смотреть матчи. Пример такого объяснения вы могли слышать недавно, когда Слуцкий комментировал Евро.

Филлипс нравится многим специалистам, ведь умеет сыграть один в один, хотя чуть хуже перехватывает мячи. Хавбек легко смещается на полуфланг для кроссов. Мастер длинных передач – больше Филлипса их в «Лидсе» выполняет только голкипер. Молодой человек может сыграть в темповом комбинационном динамичном стиле. Но раз Бьелса обучил «йоркширского Пирло» всем фазам игры, теперь Кельвин тянет на основу сборной Англии.

Как еще и один ирландец – Райс. Хавбек «Лидса» по «правилу бабушки» — натурализации в футболе людей с ирландской кровью, мог оказаться в составе соседской сборной. Но отказался, как Рио Фердинанд, Адамс, Скоулз, Гаскойн, Руни или Кейн. Все звезды выбрали «Трех Львов», но только у Кельвина и Харри будет свой финал Евро-2020, как и у еще одного ирландцы по происхождению – Грилиша. Саутгейт придерживает Джека, а Филлипс – в основе.

Он вместе с Сака в дуэте неожиданных игроков стартового состава Саутгейта. Ставки последних месяцев: Кельвин дебютировал в прошлом сентябре, а Бакайо в октябре. У обоих в семье иммигранты. Но если один уже в «Арсенале», то второго будут вербовать самые богатые клубы мира. Филлипс получит серию предложений, но пока его агент использует традиционную в таких случаях вежливость – счастлив в «Лидсе», но учитываем успехи на Евро…

Kalvin Phillips changing into a shirt with his late Granny Val on the back at full time after another brilliant performance for his country.



She would be so immensely proud of her grandson ❤️ pic.twitter.com/HiCkEcgxl2

UK