У Гризманна неприятности. «Барселона» готова выставить на трансфер чемпиона мира

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вчера, 20:00

Антуан в центре второго глупого расистского скандала в карьере.

Француз – подросток по поведению и отношению к работе

«Маленький принц» – великая книга. Так по-доброму и меланхолично распечатывать человеческую натуру часто умеют фронтовики. И если неудачливый офицер-летчик Антуан Де Сент-Экзюпери не вернулся из разведывательного полета на Корсику, то у маленького принца Гризманна обычно были вторые шансы. Вот и сейчас, по второму кругу оказавшись в центре расистского скандала, Гризманн рассказывает, что он «не такой, как всем кажется».

Антуану срочно нужен новый клуб. Переход в «Барселону» был ошибкой. И со сборной Франции на Евро-2020 чемпион мира сыграл бледно. Пусть не смущает гол в ворота Венгрии, даже у Мбаппе набралось больше моментов. Антуана перевели на позицию Месси – под нападающими, но форвард пострадал от возвращения Бензема в сборную. Снова ему всучили неудобную роль. А что делает Гризманн, когда с ним так поступают?

Капризничает. Хотя у тридцатилетнего мужчины трое детей, у его баскской жены Эрики четверо деток, ведь Антуан – подросток по увлечениям и поведению. Влюблен в НБА и зависим от видеоигр. Обожает друзей из Уругвая и всегда ставит себя на первое место. Гризманн никогда не был командным игроком. Только Симеоне заставлял его играть на коллектив. А вот когда дела идут плохо – сказывается подростковая натура Антуана.

Фильм, чтобы позлить «Барсу», и два расистских скандала

Гризманн обожает США , поэтому не раз говорил, что завершит карьеру за океаном. Но для контракта с тамошним клубом хорошо бы избегать расистских скандалов. Первый случай был глупым. Увидели пример культурной безграмотности со стороны футболиста и одновременно его критиков. Гризманн отправился на костюмированную вечеринку в форме любимого баскетболиста, а его американские критики забыли, что не все в Европе знают традиции расистов в США .

Невежественного молодого человека угораздило раскрасить лицо в коричневый цвет, ведь его кумир — чернокожий. Разумеется, американцы были в шоке. В прошлом веке в кино и на эстраде белые актеры играли роли темнокожих, раскрашивая лица в черный цвет. Это «блекфейсинг», что всегда использовался для высмеивания и карикатур – актерам рисовали огромные губы, они вели себя как обезьяны.

Гризманн, разумеется, в том случае вляпался в скандал не потому, что хочет за океаном вступить в «Ку-клукс-клан», а по незнанию. Но вот другая его выходка – куда хуже. Видео, где Дембеле и Гризманн высмеивают азиатских рабочих, что настраивали им телевизор в отеле – за гранью понимания. Каждому ребенку хорошие родители говорят, что издеваться над чужой внешностью жестоко и запрещено.

Французы показали себя расистами. Игроки сборной Дешама встают на одно колено, поддерживая заокеанскую акцию, а за глаза издеваются над азиатами. Лицемерие чистой воды, ума палата. И Усман такой же, как Гризманн. Только гений уровня Бартомеу мог заплатить огромные деньги за этот дуэт, ведь французы – классные игроки, но безответственные и эгоистичные.

Гризманн — это Кокорин, у которого получилось. Но вспомните, как он снял документальный фильм, чтобы отказать «Барселоне»… А позже согласился на трансфер. Теперь издевался над азиатами и объяснялся с боссом титульного спонсора каталонцев – японской компании. Человек получает миллионы в клубе, где на груди название азиатского бренда, но не умеет вести себя, увидев парочку японцев.

Антуану срочно нужно в другую лигу к крутому наставнику

В «Барселоне» изначально был не нужен. Не может компенсировать потерю Луиса Суареса – играет иначе. Также не будет плеймейкером со смещениями налево, ведь уже есть такой человек с креном вправо – Месси. Футболист класса Антуана что-то там забивал и парочку голов напарникам по каталонскому клубу создал. Но все, кто смотрел ключевые матчи «Барселоны», прекрасно знают – Гризманн не изменил команду Кумана.

А теперь подписали Депая и Агуэро. Зачем им Антуан? Добавьте Анту Фати – может вернуться после травмы и провести крутой сезон, а также слухи, что Месси и Гризманн далеко не всегда ладили. Еще две причины, почему французу пора паковать чемоданы. Кроме того, «Барселоне» нужны деньги, а ликвидных игроков почти нет. Дембеле – друг Антуана по ночным посиделкам за видеоиграми, подставляет Лапорту.

Усман отказывается уходить сейчас, хочет стать свободным агентом через год. Пора избавляться хотя бы от обузы, в которую превращается Гризманн, что зря покинул «Атлетико». В Мадрид его не вернут. Даже с учетом, что Луису Суаресу много лет, а Жоау Фелиша после Евро-2020 острый на язык Рой Кин обозвал «самозванцем» — по мнению легенды МЮ , за контракт португальца не стоило платить 127 млн евро.

Отсылка важна, ведь Гризманна, Дембеле и Фелиша объединяет инфантильность. Современные звезды футбола часто остаются психологически подростками. У Дешама таких половина команды, на чем Франция и погорела. А вот у Гвардиолы бойцов в команде больше. Если Леви не отдаст Кейна в «Манчестер Сити» — а вести переговоры с Даниэлем не любит даже ушлый Перес, то Хосеп может забрать себе Гризманна.

Спорная ставка в центр атаки ложным форвардом, но вероятная. А если француз останется в «Барселоне», то увидим еще одного дорогущего игрока на лавке, как Коутиньо и Дембеле. Гризманн не всегда ведет себя так, как на том видео. У него нет репутации ужасного человека. Просто балбес – не знал, что такое «блекфейсинг» и смеялся в ответ на расистские комментарии Дембеле. Но извините, мужику тридцать лет.

Что можно простить юному игроку, то Куман и Лапорта не простят Гризманну. Спонсоры клуба из Японии точно попросили выставить Антуана на трансфер. Дело серьезнее, чем многие думают, японцы – имперская нация, резко реагируют на любые попытки унижения. Особенно от человека, которому платят. Спасти Гризманну карьеру может только тренеры уровня Гвардиолы, Симеоне или Клоппа.

Кстати, если Мане или Салах хотят покинуть «Ливерпуль», то Юрген, которому вряд ли достанется Мбаппе – Килиан испугается идти в АПЛ , может обратить внимание на другого француза. Если для «Манчестер Сити», где есть Бернарду Силва, Марез, Фоден и Стерлинг на флангах атаки и будет Кейн в центре, Гризманн – запасной вариант, то в «Ливерпуле» может заиграть на разных позициях.

Жота не Роналду, плюс есть претензии к результативности Фирмино. Помним, что Клопп умеет нянчиться с инфантильными футболистами. Впрочем, теперь от Антуана в «Ливерпуле» может отказаться американский владелец. В США очень, очень резко реагируют на проявления расизма от белых людей. Конечно, на том видео большим расистом показал себе Дембеле, который еще и заявил, что всегда себя так ведет.