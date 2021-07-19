«Селтик» — «Мидтьюлланд»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:12

Букмекерская компания Pinnacle открыла прием ставок на матч квалификации Лиги Чемпионов «Селтик» — «Мидтьюлланд», который пройдет 20 июля 2021 года.

«Селтик»

«Селтик» начинает выступления в квалификации Лиги Чемпионов на правах серебряного призера прошлого розыгрыша шотландской Премьер-лиги. В новой кампании коллектив из Глазго еще не проводил официальных матчей, а последние контрольные игры завершились поражением от «Престона» (0:1) и ничьей с «Бристоль Сити» (0:0).

Стоит отметить, что в семи прошлых официальных играх на своем поле «Селтик» не уступал – шесть побед и одна ничья. При этом, в трех последних домашних играх хозяева не пропускали голы и побеждали.

«Мидтьюлланд»

«Мидтьюлланд» тоже стал серебряным призером прошлого розыгрыша датской Суперлиги, получив право проявить себя в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА . 16 июля команда провела стартовый матч нового розыгрыша национального первенства, в котором она уступила на своем поле «Оденсе» (1:2).

При этом, последние официальные гостевые игры «Мидтьюлланд» провел неудачно. В пассиве команды три поражения на выезде кряду, в которых также фиксировался выигрыш ставки ТБ (2,5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» — 2.030

Ничья – 3.630

Победит «Мидтьюлланд» — 3.670

Статистика

«Мидтьюлланд» пропускал минимум 2 гола в 3 последних выездных поединках

«Селтик» выиграл 7 из 9 прошлых официальных матча на своем поле

«Селтик» забивал минимум 3 гола в 3 предыдущих играх на домашней арене

Прогноз

Сыграть ставку на победу «Селтика» с форой (0) букмекерская компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.492. «Селтик» мощно провел последние матчи на своем поле, а у «Мидтьюлланда» ничего не получалось в предыдущих гостевых играх, где команда стабильно проваливалась в защите.