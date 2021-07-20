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Алаба вылетел в Мадрид для подписания контракта с «Реалом»

20 июля 2021, 20:03

Защитник Давид Алаба в своём твиттере сообщил, что направляется в Мадрид, чтобы подписать контракт с «Реалом».

Я в пути. «Реал».

Ранее стали известны детали контракта Алабы с «Реалом».

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Все комментарии
протон1
протон1
20 июля в 21:45
С учетом того, что свободный агент, сделка для Реала неплохая
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 20:41, ред.
Отличный трансфер для "Реала", игрок, который усилит любую команду. Да и возраст 29 лет, хороший возраст, зрелость, опыт, хорошая физическая форма...
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Алаба вылетел в Мадрид для подписания контракта с «Реалом»

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Cat01
Cat01
20 июля в 20:23
Реал давно его ждёт
Ironigor
Ironigor
20 июля в 20:21
Это просто подарок 🎁 для Реала !!! Мощное усиление !!! Удачи тебе в Реале !!!
David Young
David Young
20 июля в 20:14
Уже в самолёте в одежде сливочного цвета.
1bear
1bear
20 июля в 20:12
для Реала это реальное усиление...)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 20:11
Отличная подмога для Реала.
v48z62em5a8n
v48z62em5a8n
20 июля в 20:07
Хорошо что подпишут.
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