Защитник Давид Алаба в своём твиттере сообщил, что направляется в Мадрид, чтобы подписать контракт с «Реалом».
Я в пути. «Реал».
On my way. @realmadrid pic.twitter.com/WPbbSV9jqK— David Alaba (@David_Alaba) July 20, 2021
Ранее стали известны детали контракта Алабы с «Реалом».
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И в первом, и во втором случае, мнение К.Анчелотти учитывалось, и возможно было решающим...
После того, как К.Анчелотти во второй раз - главный тренер "Реала":
«Реал» нанял нового тренера по физподготовке после 50 травм за сезон
Алаба вылетел в Мадрид для подписания контракта с «Реалом»
Хорошее начало К.Анчелотти в качестве главного тренера "Реала"
И в первом, и во втором случае, мнение К.Анчелотти учитывалось, и возможно было решающим...