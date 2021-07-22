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Дорогой автомобиль Роналду и личный вертолёт Неймара. Лучшее из Сети

вчера, 10:10
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Роналду Криштиану
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Месси Лионель
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Как вам такой гол?

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Все комментарии
faneng
faneng
вчера в 23:42
Как надоел Роналду со своими понтами. Штрафные бы лучше бить учился.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Якутск_Спартаковский (раскрыть)
вчера в 13:35
так а кто же они
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:58
Спасибо, интересно...
Отлична подборка фото, видео!
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
вчера в 11:30
девки как путаны
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 10:51
А спутница Милитао выглядит как эскортница, стриптизерша
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 10:50
Хаверц предпочитает крупных домашних животных 🙂. Звучит как-то двусмысленно 🤔
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 10:27
Че творить геймар уже на личном вертолете
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:18
Красиво жить не запретишь...
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