Дорогой автомобиль Роналду и личный вертолёт Неймара. Лучшее из Сети

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вчера, 10:10

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Игроки «Ливерпуля» и отлично проводят лето.

Форвард «Ювентуса» похвастался дорогим автомобилем.

Нападающий ПСЖ Неймар же решил выложить фото своего вертолета. Недавно бразилец кардинально сменил причёску.

К дому пришли фанаты, аргентинца это не смутило — он открыл ворота и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Это происходило в Майами, там у Лео огромная толпа поклонников.

Madness! 😱 This is what happened when a passionate crowd found out that #Messi🇦🇷 was having dinner at a restaurant in Miami.



📽️: @marubinstein pic.twitter.com/IUtFSgE2HA — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) July 16, 2021

Игрок «Арсенала» прокатился по гоночной трассе Формулы-1.

Милота дня:

Голкипер МЮ с дочкой.

Легенда «Зенита» показал своего питомца.

Игрок «Челси» же предпочитает более крупных домашних животных.

Футболисты сборной Англии уже забыли о поражении от команды Италии в финале Евро.

ENGLAND’S NUMBER ONE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🧤 pic.twitter.com/1NGtHDHgaM — England Football Fans (@EnglidsAway) July 15, 2021

Форвард «Интера» Лаутаро решил посетить винодельню. Недавно слухи связывали футболиста с испанским грандом.

Полузащитник «Барселоны» свозил детей в парижский Диснейленд.

Форвард «Ювентуса» предпочитает же классический отдых.

Нападающий «Лацио» тоже любит позагорать на солнышке.

Игрок «Рубина» Хван Ин Бом выложил архивное свадебное фото.

Браим Диас из «Милана» последовал примеру Тео Эрнандеса и тоже покрасил волосы в клубные цвета.

Бывший игрок сборной Нидерландов прокатился по каналам Амстердама.

Стиляга дня:

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин.

Девушка дня:

Спутница защитника «Реала» Эдера Милитао. Недавно слухи отправляли бразильца в топ-клуб Серии А.

Как вам такой гол?

А вот такое столкновение произошло в первом дивизионе США .

Наслаждайтесь летом! Берите пример с !