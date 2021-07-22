Дорогой автомобиль Роналду и личный вертолёт Неймара. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Игроки «Ливерпуля» Наби Кейта и Садио Мане отлично проводят лето.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду похвастался дорогим автомобилем.
Нападающий ПСЖ Неймар же решил выложить фото своего вертолета. Недавно бразилец кардинально сменил причёску.
К дому Лионеля Месси пришли фанаты, аргентинца это не смутило — он открыл ворота и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Это происходило в Майами, там у Лео огромная толпа поклонников.
Madness! 😱 This is what happened when a passionate crowd found out that #Messi🇦🇷 was having dinner at a restaurant in Miami.— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) July 16, 2021
📽️: @marubinstein pic.twitter.com/IUtFSgE2HA
Игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокатился по гоночной трассе Формулы-1.
Милота дня:
Голкипер МЮ Давид де Хеа с дочкой.
Легенда «Зенита» Андрей Аршавин показал своего питомца.
Игрок «Челси» Кай Хаверц же предпочитает более крупных домашних животных.
Футболисты сборной Англии уже забыли о поражении от команды Италии в финале Евро.
ENGLAND’S NUMBER ONE 🏴🧤 pic.twitter.com/1NGtHDHgaM— England Football Fans (@EnglidsAway) July 15, 2021
🏴🏴🥳🥳— SPORTbible (@sportbible) July 17, 2021
pic.twitter.com/cMGVMSGPTD
Форвард «Интера» Лаутаро решил посетить винодельню. Недавно слухи связывали футболиста с испанским грандом.
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс свозил детей в парижский Диснейленд.
Форвард «Ювентуса» Альваро Мората предпочитает же классический отдых.
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле тоже любит позагорать на солнышке.
Игрок «Рубина» Хван Ин Бом выложил архивное свадебное фото.
Браим Диас из «Милана» последовал примеру Тео Эрнандеса и тоже покрасил волосы в клубные цвета.
Бывший игрок сборной Нидерландов Найджел де Йонг прокатился по каналам Амстердама.
Стиляга дня:
Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин.
Девушка дня:
Спутница защитника «Реала» Эдера Милитао. Недавно слухи отправляли бразильца в топ-клуб Серии А.
Как вам такой гол?
А вот такое столкновение произошло в первом дивизионе США.
Наслаждайтесь летом! Берите пример с Джейми Каррагера!
Отлична подборка фото, видео!
Отлична подборка фото, видео!