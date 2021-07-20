Чепчугов — певице Билли Айлиш: «Нам потребуется лишь взгляд»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к певице Билли Айлиш.
Если мы когда-нибудь встретимся, это будет волшебно.
Знаешь, я плохо говорю по-английски, но знаю. Нам потребуется лишь взгляд.
Лишь ощущать нахождение рядом.
Забавно, когда ты говоришь обо мне в своих песнях. Забавно, что нас разделяют полюса.
Не грусти, пожалуйста, Билли Айлиш.
Недавно известный рэпер выступил на чемпионском банкете «Зенита».
что интерес к нему неких специалистов представляется неизбежным ..
что интерес к нему неких специалистов представляется неизбежным ..
Всё фигнёй страдает!
Всё фигнёй страдает!
Это Хорошо или Плохо!?
Это Хорошо или Плохо!?
А вот от чего....пусть выясняют специалисты...
А вот от чего....пусть выясняют специалисты...