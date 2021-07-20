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Чепчугов — певице Билли Айлиш: «Нам потребуется лишь взгляд»

20 июля 2021, 08:40

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов обратился к певице Билли Айлиш.

Если мы когда-нибудь встретимся, это будет волшебно.

Знаешь, я плохо говорю по-английски, но знаю. Нам потребуется лишь взгляд.

Лишь ощущать нахождение рядом.

Забавно, когда ты говоришь обо мне в своих песнях. Забавно, что нас разделяют полюса.

Не грусти, пожалуйста, Билли Айлиш.

Недавно известный рэпер выступил на чемпионском банкете «Зенита».

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Все комментарии
протон1
протон1
20 июля в 14:21
Это очень странно
112910415
112910415
20 июля в 10:35
у парня настолько яркий внутренний мир,
что интерес к нему неких специалистов представляется неизбежным ..
makkie
makkie
20 июля в 10:29
Вот интересно, Чепчугов умом тронулся еще в цска или уже после ухода?
Всё фигнёй страдает!
Spartachok86
Spartachok86
20 июля в 09:58
Боже, нашёл красотку! Лучше подзюбить
sihafazatron
sihafazatron ответ ДАША Д (раскрыть)
20 июля в 09:55
мало кому неизвестный? так можно сказать про месси или рона, а не про чепчугова))
ermak6848
ermak6848
20 июля в 09:37
Романтик около футбола ...
Это Хорошо или Плохо!?
Roman73
Roman73
20 июля в 09:28
Однажды Сергей стукнулся головой об штангу. Травму со временем залечили, от побочного эффекта избавиться не удалось. Повышенная потенция , бьют в голову -отдаёт по яйцам.
SHMEL
SHMEL
20 июля в 09:22
Серёгу опять понесло...
mihaluch
mihaluch
20 июля в 09:08
На соккере уже начали в любви объясняться.
ОПС
ОПС
20 июля в 08:53
И зачем нам это?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 июля в 08:49
Побочный эффект...
А вот от чего....пусть выясняют специалисты...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 08:42
Она та ещё оторва!
ДАША Д
ДАША Д
20 июля в 08:42
Один мало кому неизвестный игрок рассуждает о неизвестной многим певице.
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