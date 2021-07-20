Чепчугов — певице Билли Айлиш: «Нам потребуется лишь взгляд»

Бывший вратарь ЦСКА обратился к певице Билли Айлиш.

Если мы когда-нибудь встретимся, это будет волшебно.

Знаешь, я плохо говорю по-английски, но знаю. Нам потребуется лишь взгляд.

Лишь ощущать нахождение рядом.

Забавно, когда ты говоришь обо мне в своих песнях. Забавно, что нас разделяют полюса.

Не грусти, пожалуйста, Билли Айлиш.