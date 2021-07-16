ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футболаИталия. Серия А 2021/2022

Милое фото от Зидана и Рейна в костюме пингвина. Лучшее из Сети

вчера, 12:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Ди Мария Анхель
Ди Мария Анхель
Полузащитник
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан показал своего питомца.

Наставнику «Шинника» Вадиму Евсееву тоже нравятся пёсики.

Голкипер «Лацио» Пепе Рейна выступил в музыкальном шоу.

Хавбек «Баварии» Леон Горецка раскрыл секрет свой мощной физической формы.

Игрок «Наполи» Дрис Мертенс посетил Танзанию вместе со своей женой.

Новичок «Кортрейка» Джесая Херрманн поразил игроков музыкальными навыками.

Легенда «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжает увлекаться велосипедным спортом.

Форвард «Боруссии» Д Эрлинг Холанд познакомился с символом «Краснодара». Недавно стала известна зарплата, которую «Челси» готов платить Холанду.

Вот так выглядит наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп без очков.

Защитник «Реала» Рафаэль Варан выложил семейное фото.

Защитник «Барселоны» Жорди Альба сделал предложение своей подруге.

Футболист «Орландо Сити» Нани порезвился на тарзанке.

Рулевой «Ромы» Жозе Моуриньо выложил эффектный ролик с тренировки.

Голкипер «Реала» Икер Касильяс нашел себе нового друга.

Милота дня:

Дети Лионеля Месси спели гимн Аргентины. Недавно стали известны условия нового контракта форварда с «Барселоной».

Дочка форварда «Интера» и «бело-голубых» Лаутаро Мартинеса.

Легенда МЮ Рио Фердинанд показал, как заводил толпу перед финалом Евро-2020.

Действующий же игрок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш наслаждается отпуском со своей семьей.

Девушка дня:

Жена защитника «Кальяри» Даниэле Ругани.

Бывший игрок «Ливерпуля» Джибрилль Сиссе показал, как народ зажигает под его музыку.

Защитник «Реала» Марсело посетил Каннский кинофестиваль.

Вот так игрока сборной Аргентины Анхеля Ди Марию встречали после возвращения с Кубка Америки. Позже футболист сделал красивую татуировку на ноге в честь победы на турнире.

Любите друг друга!

И оставайтесь на позитиве!

Жиру будет выступать за «Милан» под проклятой «девяткой»
Сегодня, 06:15 Комментарии6
Мбаппе сфотографировался с Ибрагимовичем
Вчера, 07:36 ФотоКомментарии11
16-летний защитник весом 100 кг тренируется с основой ПСЖ
15 июля ФотоКомментарии12
Кьеллини выкрикнул слово-проклятие перед ударом Сака в финале Евро-2020
14 июля Комментарии12
Деспотович: «Задача „Рубина“ на сезон — чемпионство»
14 июля Комментарии19
Влашич опубликовал новое фото, намекнув на прощание
13 июля ФотоКомментарии39
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
вчера в 18:58
Легенда Реала!
pele1981
pele1981
вчера в 15:02
Классные фотки!
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 15:00
Касильяс не голкипер Реала
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:42
холланд на просмотре в краснодаре?))
David Young
David Young ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 12:22, ред.
Здравствуйте. Изменение коснулось именно комментариев на страницах матчей, теперь очки за комментарии там можно получить только через написание комментария к ставке - это специальный раздел находящийся немного ниже и правее Сделать Ставку, справа от коэффициентов. Комментарий должен содержать как минимум тридцать слов для того чтобы тридцать очков были начислены.
1bear
1bear
вчера в 12:14
что-то перестали очки за комментарии приходить,или теперь лимит-30 слов???
это неправильно !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100