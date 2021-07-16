Милое фото от Зидана и Рейна в костюме пингвина. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан показал своего питомца.
Наставнику «Шинника» Вадиму Евсееву тоже нравятся пёсики.
Голкипер «Лацио» Пепе Рейна выступил в музыкальном шоу.
Хавбек «Баварии» Леон Горецка раскрыл секрет свой мощной физической формы.
Игрок «Наполи» Дрис Мертенс посетил Танзанию вместе со своей женой.
Новичок «Кортрейка» Джесая Херрманн поразил игроков музыкальными навыками.
Легенда «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжает увлекаться велосипедным спортом.
Форвард «Боруссии» Д Эрлинг Холанд познакомился с символом «Краснодара». Недавно стала известна зарплата, которую «Челси» готов платить Холанду.
Вот так выглядит наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп без очков.
Защитник «Реала» Рафаэль Варан выложил семейное фото.
Защитник «Барселоны» Жорди Альба сделал предложение своей подруге.
Футболист «Орландо Сити» Нани порезвился на тарзанке.
Рулевой «Ромы» Жозе Моуриньо выложил эффектный ролик с тренировки.
Голкипер «Реала» Икер Касильяс нашел себе нового друга.
Милота дня:
Дети Лионеля Месси спели гимн Аргентины. Недавно стали известны условия нового контракта форварда с «Барселоной».
Дочка форварда «Интера» и «бело-голубых» Лаутаро Мартинеса.
Легенда МЮ Рио Фердинанд показал, как заводил толпу перед финалом Евро-2020.
Действующий же игрок «красных дьяволов» Бруну Фернандеш наслаждается отпуском со своей семьей.
Девушка дня:
Жена защитника «Кальяри» Даниэле Ругани.
Бывший игрок «Ливерпуля» Джибрилль Сиссе показал, как народ зажигает под его музыку.
Защитник «Реала» Марсело посетил Каннский кинофестиваль.
Вот так игрока сборной Аргентины Анхеля Ди Марию встречали после возвращения с Кубка Америки. Позже футболист сделал красивую татуировку на ноге в честь победы на турнире.
Любите друг друга!
И оставайтесь на позитиве!
Thiago Alcântara 🆚 Italy pic.twitter.com/cqmf9m11o2— Football News (@FootyNews2021) July 7, 2021
это неправильно !!!
это неправильно !!!