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Жиру будет выступать за «Милан» под проклятой «девяткой»

17 июля 2021, 06:15

Стало известно, под каким номером будет выступать новичок «Милана» Оливье Жиру.

Сообщается, что 34-летнему французу досталась футболка с 9-м номером, который считается проклятым среди болельщиков «россонери». В последние годы многие именитые форварды, игравшие с «девяткой» на футболке, не смогли продемонстрировать свою эффективность в «Милане». Среди них Фернандо Торрес, Андре Силва, Алешандре Пато, Гонсало Игуаин и другие.

Вчера Жиру опубликовал в твиттере прощальный пост для «Челси».

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Все комментарии
David Young
David Young
17 июля в 15:59
Думаю что футбольному рыцарю которого зовут Оливье Жиру по силам снять это футбольное проклятие.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 июля в 10:33
Жиру очень недооценённый форвард.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
17 июля в 09:15
    Cat01
    Cat01
    17 июля в 08:25
    Он должен оправдать игрой этот номер!
    Gahi
    Gahi
    17 июля в 08:23
    Когда переходил в Милан Фернандо Торрес ему было 30 лет, Андре Сильве 22 года, Алешандро Пато 19 лет, Гонсало Игуаину 31 год. Может для того чтобы снять проклятия с номера 9 нужно чтобы было 34 а в сентябре 35 лет как раз и подходит под этот возраст Оливье Жиру который уже примерил футболку с 9 номером. Может этот номер станет для Жиру счастливым в Милане и ещё раз напомнить всем болельщикам команды что его гол в ворота Атлетико Мадрид в феврале 2021 года в Лиги Чемпионов в голосовании среди болельщиков стал лучшим в сезоне 2020-2021 года в Челси. Оливье также является вторым бомбардиром за всю историю сборной Франции на счету которого 46 голов. Так что в своём первом матче в 34 года за Милан Оливье Жиру постарается снять проклятье с номера 9 на спине, который станет для него успешным в новом клубе. Удачи
    idres
    idres
    17 июля в 08:11
    Ибра поможет адаптироваться...
    Ванечка
    Ванечка
    17 июля в 08:08
    Просто пожелаю ему удачи!
    Сидор новый
    Сидор новый
    17 июля в 08:05
    Дело не в номере на спине
    asraeil
    asraeil
    17 июля в 08:03
    Все когда то меняется
    sv_1969
    sv_1969
    17 июля в 07:11
    Жиру по барабану)))
    swed27
    swed27
    17 июля в 06:44
    В таком возрасте уже и показывать нечего
    mihaluch
    mihaluch
    17 июля в 06:41
    А при чём тут номер если ноги кривые.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 июля в 06:37
    Может успеет сломать это проклятье
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    17 июля в 06:26
    А вдруг он снимет проклятие?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 июля в 06:19
    Так а кто его заставляет?
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