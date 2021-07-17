Жиру будет выступать за «Милан» под проклятой «девяткой»

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17 июля 2021, 06:15

Стало известно, под каким номером будет выступать новичок «Милана» .

Сообщается, что 34-летнему французу досталась футболка с 9-м номером, который считается проклятым среди болельщиков «россонери». В последние годы многие именитые форварды, игравшие с «девяткой» на футболке, не смогли продемонстрировать свою эффективность в «Милане». Среди них Фернандо Торрес, Андре Силва, Алешандре Пато, Гонсало Игуаин и другие.

Вчера Жиру опубликовал в твиттере прощальный пост для «Челси».