Жиру будет выступать за «Милан» под проклятой «девяткой»

Стало известно, под каким номером будет выступать новичок «Милана» Оливье Жиру.
Сообщается, что 34-летнему французу досталась футболка с 9-м номером, который считается проклятым среди болельщиков «россонери». В последние годы многие именитые форварды, игравшие с «девяткой» на футболке, не смогли продемонстрировать свою эффективность в «Милане». Среди них Фернандо Торрес, Андре Силва, Алешандре Пато, Гонсало Игуаин и другие.
Вчера Жиру опубликовал в твиттере прощальный пост для «Челси».
Olivier Giroud portera le n°9 à l'AC Milan ! 🟥⬛️ pic.twitter.com/OU7AR6eR5A— BeFoot (@_BeFoot) July 16, 2021