«7339 дней спустя». Буффон провёл первый матч после возвращения в «Парму»

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон провёл первый матч за «Парму» после своего возвращения в стан «крестоносцев».
43-летний голкипер вышел в стартовом составе пармезанцев на товарищеский матч с «Бохумом» и отыграл первый тайм на ноль. После перерыва место в воротах «Пармы» занял Филиппо Ренальди. В итоге встреча завершилась поражением итальянского клуба со счётом 0:1.
«7339 дней спустя», - подписал Буффон в твиттере фотографии с товарищеского поединка.
Ранее стала известна зарплата Буффона в «Парме».
7339 giorni dopo 🟡🔵 #ParmaBochum pic.twitter.com/wgYB7DtGZN— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 21, 2021