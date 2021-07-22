ГлавнаяНовостиВокруг футболаТоварищеские матчи. Клубы 2021

«7339 дней спустя». Буффон провёл первый матч после возвращения в «Парму»

сегодня, 01:16
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма0 : 1Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон провёл первый матч за «Парму» после своего возвращения в стан «крестоносцев».

43-летний голкипер вышел в стартовом составе пармезанцев на товарищеский матч с «Бохумом» и отыграл первый тайм на ноль. После перерыва место в воротах «Пармы» занял Филиппо Ренальди. В итоге встреча завершилась поражением итальянского клуба со счётом 0:1.

«7339 дней спустя», - подписал Буффон в твиттере фотографии с товарищеского поединка.

Ранее стала известна зарплата Буффона в «Парме».

Все новости
Сёмин стал амбассадором Кубка России
Сегодня, 17:37 ФотоКомментарии3
Дорогой автомобиль Роналду и личный вертолёт Неймара. Лучшее из Сети
Сегодня, 10:10Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии7
Чепчугов — певице Билли Айлиш: «Нам потребуется лишь взгляд»
20 июля Комментарии13
22-летний Лунин сыграл за «Реал» с капитанской повязкой
20 июля ФотоКомментарии6
«День принятия решения». Роналду опубликовал фото c «Роллс-Ройсом»
18 июля ФотоКомментарии24
Жиру будет выступать за «Милан» под проклятой «девяткой»
17 июля Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mr.bra
mr.bra
сегодня в 10:57
буфон опережает время, через тыщу лет 43 это будет молодость футболиста
Murat Faizullayev
Murat Faizullayev
сегодня в 10:21
Пора Буффону внуков воспитать по рожу видно что он уж слишком постарел
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:34
С возвращением домой, Буффонище!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:29
Здесь он будет суперзвездой.
swed27
swed27
сегодня в 02:41
Уникальный вратарь
Gahi
Gahi
сегодня в 02:26
Хорошая новость для фанатов клуба. Поможет команде, а это самое главное сейчас. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:06
Вспомнились армейские "730 дней в сапогах". А здесь 10 таких сроков с лишним...
протон1
протон1
сегодня в 01:27
Легендарнейшая история! Буф - легендище!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100