«7339 дней спустя». Буффон провёл первый матч после возвращения в «Парму»

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сегодня, 01:16

Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии провёл первый матч за «Парму» после своего возвращения в стан «крестоносцев».

43-летний голкипер вышел в стартовом составе пармезанцев на товарищеский матч с «Бохумом» и отыграл первый тайм на ноль. После перерыва место в воротах «Пармы» занял Филиппо Ренальди. В итоге встреча завершилась поражением итальянского клуба со счётом 0:1.

«7339 дней спустя», - подписал Буффон в твиттере фотографии с товарищеского поединка.

Ранее стала известна зарплата Буффона в «Парме».