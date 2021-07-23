«Шахтер» Донецк – «Ингулец»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Украины «Шахтер» Донецк — «Ингулец», который состоится 24 июля 2021 года
«Шахтер» Донецк
«Шахтер» значительно усилился этим летом и назначил нового главного тренера – Роберто Де Дзерби. Такие изменения стали реакцией клуба на проигранное чемпионство в прошлом сезоне. Коллектив провел два предсезонных сбора, где сыграл несколько товарищеских поединков, которые помогли набрать физическую форму игрокам.
20 июля «Шахтер» разгромил в товарищеском матче «Оболонь» (5:0), а 9 июля разошелся миром с «Шальке» (0:0).
«Ингулец»
Команда, которая в прошлом сезоне пришла в УПЛ, ничем особенным не запомнилась, однако сумела сохранить свое место в чемпионате. Клуб взял несколько новых игроков и попытался их адаптировать к своей игре. Матч против мотивированного вице-чемпиона Украины станет для коллектива настоящим испытанием.
14 июля «Ингулец» сыграл вничью в товарищеском матче с «Македония ГП», а восьмого числа оказались сильнее «Академики Клинчени» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» – 1.16
- Ничья – 7.7
- Победит «Ингулец» – 15.5
Статистика
- «Шахтер» выиграл шесть поединков из десяти последних матчей
- Шесть последних матчей «Ингульца» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Шахтер» выиграл три последних матча против «Ингульца», не пропустив ни одного мяча
- «Ингулец» выиграл только две игры из десяти последних на выезде
Прогноз
Поставить на победу «Шахтера» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.79. Хозяева под руководством нового тренера наверняка захотят проявить себя с лучшей стороны. Предполагаем уверенную и легкую победу клуба из Донецка.