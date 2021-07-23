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«Шахтер» Донецк – «Ингулец»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 17:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Украины «Шахтер» Донецк — «Ингулец», который состоится 24 июля 2021 года

«Шахтер» Донецк

«Шахтер» значительно усилился этим летом и назначил нового главного тренера – Роберто Де Дзерби. Такие изменения стали реакцией клуба на проигранное чемпионство в прошлом сезоне. Коллектив провел два предсезонных сбора, где сыграл несколько товарищеских поединков, которые помогли набрать физическую форму игрокам.

20 июля «Шахтер» разгромил в товарищеском матче «Оболонь» (5:0), а 9 июля разошелся миром с «Шальке» (0:0).

«Ингулец»

Команда, которая в прошлом сезоне пришла в УПЛ, ничем особенным не запомнилась, однако сумела сохранить свое место в чемпионате. Клуб взял несколько новых игроков и попытался их адаптировать к своей игре. Матч против мотивированного вице-чемпиона Украины станет для коллектива настоящим испытанием.

14 июля «Ингулец» сыграл вничью в товарищеском матче с «Македония ГП», а восьмого числа оказались сильнее «Академики Клинчени» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шахтер» – 1.16
  • Ничья – 7.7
  • Победит «Ингулец» – 15.5

Статистика

  • «Шахтер» выиграл шесть поединков из десяти последних матчей
  • Шесть последних матчей «Ингульца» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Шахтер» выиграл три последних матча против «Ингульца», не пропустив ни одного мяча
  • «Ингулец» выиграл только две игры из десяти последних на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.79. Хозяева под руководством нового тренера наверняка захотят проявить себя с лучшей стороны. Предполагаем уверенную и легкую победу клуба из Донецка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
вчера в 17:36
Победа хозяев
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