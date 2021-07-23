«Шахтер» Донецк – «Ингулец»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Украины «Шахтер» Донецк — «Ингулец», который состоится 24 июля 2021 года

«Шахтер» Донецк

«Шахтер» значительно усилился этим летом и назначил нового главного тренера – Роберто Де Дзерби. Такие изменения стали реакцией клуба на проигранное чемпионство в прошлом сезоне. Коллектив провел два предсезонных сбора, где сыграл несколько товарищеских поединков, которые помогли набрать физическую форму игрокам.

20 июля «Шахтер» разгромил в товарищеском матче «Оболонь» (5:0), а 9 июля разошелся миром с «Шальке» (0:0).

«Ингулец»

Команда, которая в прошлом сезоне пришла в УПЛ , ничем особенным не запомнилась, однако сумела сохранить свое место в чемпионате. Клуб взял несколько новых игроков и попытался их адаптировать к своей игре. Матч против мотивированного вице-чемпиона Украины станет для коллектива настоящим испытанием.

14 июля «Ингулец» сыграл вничью в товарищеском матче с «Македония ГП», а восьмого числа оказались сильнее «Академики Клинчени» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 1.16

Ничья – 7.7

Победит «Ингулец» – 15.5

Статистика

«Шахтер» выиграл шесть поединков из десяти последних матчей

Шесть последних матчей «Ингульца» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Шахтер» выиграл три последних матча против «Ингульца», не пропустив ни одного мяча

«Ингулец» выиграл только две игры из десяти последних на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.79. Хозяева под руководством нового тренера наверняка захотят проявить себя с лучшей стороны. Предполагаем уверенную и легкую победу клуба из Донецка.