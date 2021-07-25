«Ворскла» – «Днепр-1»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Украины «Ворскла» — «Днепр-1», который состоится 26 июля 2021 года

«Ворскла»

Полтавский клуб уже успел сыграть один матч в еврокубках и по его итогам оставляет себе неплохие шансы на продвижение дальше. Команда подписала несколько перспективных игроков и надеется громко выступить не только в Лиге Конференций, но и чемпионате Украины. Болельщики клуба надеются, что первый тур станет для их команды успешным.

22 июля «Ворскла» разошлась миром в Лиге Конференций на выезде с КуПС (2:2), а 13 числа команда в товарищеском матче сыграла вничью с «Минаем» (0:0).

«Днепр-1»

«Днепр-1» не смог оправдать ожидания болельщиков в прошлом сезоне, однако сейчас клуб взял несколько опытных футболистов и состав команды выглядит довольно внушительно. Коллектив получил задачу от руководства как можно выше забраться по турнирной таблице и только от игроков зависит ее выполнение. Команда провела несколько товарищеских матчей, чтобы качественно подготовиться к этому футбольному году.

18 июля «Днепр-1» проиграл в товарищеском матче «Заре» (0:1), а 17 числа команда обыграла «Альянс» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ворскла» – 2.7

Ничья – 3.4

Победит «Днепр-1» – 2.6

Статистика

«Ворскла» выиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Днепр-1» смог одержать три победы

«Днепр-1» забил в девяти из десяти последних матчах на выезде во всех турнирах

«Днепр-1» выиграл три из пяти последних матчей у «Ворсклы»

Четыре из пяти матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ворсклы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. Хозяева более подготовлены к этому матчу, имея за спиной уже одну сыгранную игру в Лигу Конференций. Предполагаем, что усталость после матча Лиги Конференций не помешает хозяевам забрать три очка.