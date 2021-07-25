«Янг Бойз» – «Слован» Братислава: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Янг Бойз» — «Слован» Братислава, который состоится 28 июля 2021 года
«Янг Бойз»
Швейцарская команда не смогла дожать «Слован» в первом матче, однако и свои ворота сохранили в неприкосновенности. На выходных коллектив стартовал с победы и в чемпионате Швейцарии, поэтому, несмотря на отсутствие победы в первом матче квалификации, болельщики и руководство верят в общий успех клуба.
24 июля «Янг Бойз» в настоящей «перестрелке» переиграл «Люцерн» на выезде в чемпионате (4:3), а 21 числа разошлась миром в первом матче со «Слованом» (0:0).
«Слован» Братислава
Словаки не были фаворитами в первой игре, но смогли показать качественный уровень футбола, что оставляет их в борьбе за групповой этап самого престижного турнира Европы. Команда имеет несколько талантливых футболистов, которые хотят проявить себя и возможно создать небольшую сенсацию, выйдя в следующий раунд.
24 июля «Слован» обыграл в чемпионате «Л. Микулас» (4:1), а 21 числа смог удержать ничью с «Янг Бойз» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Янг Бойз» – 1.48
- Ничья – 4.4
- Победит «Слован» Братислава – 6.6
Статистика
- «Янг Бойз» и «Слован» Братислава проиграли всего по одному матчу из последних десяти встреч во всех турнирах
- «Янг Бойз» не уходил с поля без забитого мяча в 9 из 10 последних матчей во всех турнирах
- «Слован» забил восемь матчей из десяти последних на выезде
- Семь из десяти последних матчей «Янг Бойз» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Янг Бойз» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Хозяева превосходят соперника во многих игровых компонентах и во втором матче смогут доказать на поле, что больше заслуживают играть в Лиге Чемпионов. Предполагаем, что уже в первом тайме швейцарский клуб обеспечит нужный результат.