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«Янг Бойз» – «Слован» Братислава: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Янг Бойз» — «Слован» Братислава, который состоится 28 июля 2021 года

«Янг Бойз»

Швейцарская команда не смогла дожать «Слован» в первом матче, однако и свои ворота сохранили в неприкосновенности. На выходных коллектив стартовал с победы и в чемпионате Швейцарии, поэтому, несмотря на отсутствие победы в первом матче квалификации, болельщики и руководство верят в общий успех клуба.

24 июля «Янг Бойз» в настоящей «перестрелке» переиграл «Люцерн» на выезде в чемпионате (4:3), а 21 числа разошлась миром в первом матче со «Слованом» (0:0).

«Слован» Братислава

Словаки не были фаворитами в первой игре, но смогли показать качественный уровень футбола, что оставляет их в борьбе за групповой этап самого престижного турнира Европы. Команда имеет несколько талантливых футболистов, которые хотят проявить себя и возможно создать небольшую сенсацию, выйдя в следующий раунд.

24 июля «Слован» обыграл в чемпионате «Л. Микулас» (4:1), а 21 числа смог удержать ничью с «Янг Бойз» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Янг Бойз» – 1.48
  • Ничья – 4.4
  • Победит «Слован» Братислава – 6.6

Статистика

  • «Янг Бойз» и «Слован» Братислава проиграли всего по одному матчу из последних десяти встреч во всех турнирах
  • «Янг Бойз» не уходил с поля без забитого мяча в 9 из 10 последних матчей во всех турнирах
  • «Слован» забил восемь матчей из десяти последних на выезде
  • Семь из десяти последних матчей «Янг Бойз» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Янг Бойз» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Хозяева превосходят соперника во многих игровых компонентах и во втором матче смогут доказать на поле, что больше заслуживают играть в Лиге Чемпионов. Предполагаем, что уже в первом тайме швейцарский клуб обеспечит нужный результат.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
9ew6m4xa8y42
9ew6m4xa8y42
вчера в 20:57
«Янг Бойз» выиграет матч.
upuk5a4yg6ad
upuk5a4yg6ad
вчера в 20:57
«Янг Бойз» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 18:29
Хозяева не проиграют
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