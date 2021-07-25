«Янг Бойз» – «Слован» Братислава: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Янг Бойз» — «Слован» Братислава, который состоится 28 июля 2021 года

«Янг Бойз»

Швейцарская команда не смогла дожать «Слован» в первом матче, однако и свои ворота сохранили в неприкосновенности. На выходных коллектив стартовал с победы и в чемпионате Швейцарии, поэтому, несмотря на отсутствие победы в первом матче квалификации, болельщики и руководство верят в общий успех клуба.

24 июля «Янг Бойз» в настоящей «перестрелке» переиграл «Люцерн» на выезде в чемпионате (4:3), а 21 числа разошлась миром в первом матче со «Слованом» (0:0).

«Слован» Братислава

Словаки не были фаворитами в первой игре, но смогли показать качественный уровень футбола, что оставляет их в борьбе за групповой этап самого престижного турнира Европы. Команда имеет несколько талантливых футболистов, которые хотят проявить себя и возможно создать небольшую сенсацию, выйдя в следующий раунд.

24 июля «Слован» обыграл в чемпионате «Л. Микулас» (4:1), а 21 числа смог удержать ничью с «Янг Бойз» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Янг Бойз» – 1.48

Ничья – 4.4

Победит «Слован» Братислава – 6.6

Статистика

«Янг Бойз» и «Слован» Братислава проиграли всего по одному матчу из последних десяти встреч во всех турнирах

«Янг Бойз» не уходил с поля без забитого мяча в 9 из 10 последних матчей во всех турнирах

«Слован» забил восемь матчей из десяти последних на выезде

Семь из десяти последних матчей «Янг Бойз» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Янг Бойз» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Хозяева превосходят соперника во многих игровых компонентах и во втором матче смогут доказать на поле, что больше заслуживают играть в Лиге Чемпионов. Предполагаем, что уже в первом тайме швейцарский клуб обеспечит нужный результат.