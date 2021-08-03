«Динамо» Загреб — «Легия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб — «Легия», который состоится 4 августа 2021 года

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб достаточно известен в Европе своими футболистами, которые выступают в лучших клубах континента. Команда приложит все усилия, чтобы отобраться в групповой турнир, что поможет игрокам заявить о себе в матчах самого высокого уровня. Команда играет в чемпионате с переменным успехом, но тем не менее, уверенно прошла две предыдущие стадии квалификации Лиги Чемпионов.

1 августа «Динамо» Загреб сыграло вничью в чемпионате с «Риекой» (3:3), а 27 июля команда обыграла на выезде «Омонию» (0:1) в Лиге Чемпионов.

«Легия»

Один из самых известных клубов Польши начал не лучшим способом чемпионат своей страны, а на прошлой стадии с трудом прошел не самого сильного соперника. Команда обладает большим потенциалом, однако ей не хватает сыгранности на данном этапе. Матч с чемпионом Хорватии будет очень сложным и чтобы не проиграть, коллективу придется очень внимательно играть в обороне на протяжении всего поединка.

31 июля «Легия» уступила в чемпионате «Радомяку Радом» (1:3), а 27 июля выиграла ответный матч квалификации Лиги Чемпионов у «Флоры» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Загреб – 1.55

Ничья – 4

Победит «Легия» – 6.4

Статистика

«Легия» одержала семь выездных побед в 10 последних матчах, проведенных в гостях

Хорватская команда выиграла в пяти из последних семи домашних поединков во всех турнирах

«Легия» потерпела лишь одно поражение в десяти последних выездных матчах

Пять из шести последних матчей «Динамо» Загреб закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Загреб, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Хорватские футболисты на своем поле смогут переиграть гостей из Польши и сделать весомый шаг к выходу в последнюю стадию квалификации Лиги Чемпионов.