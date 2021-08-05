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«Спартак» пожирает себя изнутри. Этому клубу нужны новые герои и тот, кто их объединит

вчера, 14:03
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А пока каждый сам по себе.

Поражение от «Бенфики» померкло за считанные часы

Еще и сутки не прошли после поражения «Спартака» от «Бенфики» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а произошедшие на футбольном поле события, как и результат матча, оказались погребены под жертвенными обломками новой серии толчков с эпицентром внутри клуба. «Спартак» трясет на протяжении всего лета, в основном тон задавал телеграм-канал Заремы Салиховой, чьи отравленные стрелы, наконец, достигли целей.

На днях стало известно об уходе медиадиректора «Спартака» Антона Фетисова, а в перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор Дмитрий Попов рассказал много всего интересного, пожаловался на недоверие со стороны акционеров и сжег все мосты с клубом. Леонид Федун и Евгений Мележиков охарактеризовали поступок Попова как «не мужской», а Андрей Федун выдал фразу-мем: «Выпил, наверное». Сейчас эту реплику можно отнести к «Спартаку» в целом.

«Пьяный» «Спартак»

Репутация футбольного клуба соткана из достоинств и недостатков людей, которые его представляют. «Спартак» на протяжении нескольких месяцев как будто навеселе, потому что на трезвую голову так себя не ведут. У Заремы прорезался голос, и она устроила публичное распятие директорам, которые пытались покусывать ее в ответ через анонимные каналы телеграм-империи, созданной Фетисовым. Медиадиректор проиграл эту войну и ушел, вслед за ним отправляется Дмитрий Попов, и теперь он обещает рассказать всю правду в том же «Телеграме».

Каждый пытается доказать свою правоту, отстоять личную позицию и в очередной раз взбаламутить болельщиков, которые уже и без того не знают, кому верить. Вот бы пустить потраченную на внутренние конфликты энергию во благо «Спартака». Но об этом никто не подумал. Пока что имеем только очередную склоку и управленческий кризис в начале сезона столетия: клуб сначала остался без пиар-директора (некому тушить пожары в СМИ), а теперь и без спортивного департамента (некому заниматься трансферами).

Евгений Мележиков после матча с «Бенфикой» дал комментарий под лозунгом «в „Спартаке“ не место слабым», говорил об эффективности и необходимости делать свою работу. Генеральный директор постарался выглядеть островком адекватности в океане безумия, и ему это даже удалось, если вырвать выступление из контекста. Очевидно, что Мележиков, которого Зарема не ставила в один ряд с заклейменными ей Поповым и Фетисовым, мудро занял сторону акционеров клуба.

Благодаря этому он останется на своем посту, хороший солдат при генеральских погонах. Со всеми вытекающими последствиями. Не думайте, что это пренебрежение, скорее — единственный метод оставаться при должности и сохранять влияние на процессы в клубе при такой верховной власти. Мележиков по-своему очень сильный человек. Он готов к тому, что каждый новый день в «Спартаке» не похож на предыдущий и понимает простую истину: или ты лавируешь, удовлетворяя пожелания своих работодателей и не давая им оценок, или уходишь. Таковы правила игры.

Не верим, что Дмитрий Попов — мученик. Его работа на виду

Салихова избрала странный метод борьбы с неугодными персонами, больше всего от открытой войны с Фетисовым и Поповым страдал «Спартак». Однако сам гнев Заремы, похоже, праведный, а ее претензии подтверждаются по многим пунктам. Дмитрий Львович рассказал слезную историю о том, как ему не дали привести в «Спартак» правого защитника сборной Аргентины, хотя упомянутый Поповым агент Марсело Симонян уже выдал опровержение: говорит, что ни с кем из «Спартака» не общался, а 10 млн евро за Гонсало Монтиэля — курам на смех.

Это вполне в духе Попова: выбрать одного кандидата у себя в голове и действовать без плана «Б», не считаться с альтернативными мнениями. А теперь Дмитрий Львович жалуется на недоверие со стороны Федуна, который якобы отказался от трансфера аргентинского защитника. Хороший спортивный директор предложил бы несколько опций, нашел бы компромисс между одобрением главного тренера и акционеров, а Попов разворачивается и уходит, не выполнив поставленную перед ним задачу. И если бы это был единственный промах.

Контракты Георгия Джикии и Самуэля Жиго по-прежнему не продлены, следующим летом «Спартак» рискует отпустить свободными агентами двух центральных защитников. Педро Роша и Остон Урунов все еще в клубе, их не удалось никуда пристроить. Большую продажу легионера ради необходимой покупки клуб тоже не сделал, тому же Монтиэлю сейчас просто нет места в заявке. И это только нерешенные задачи в текущем моменте, еще можно вспомнить отношение к Тедеско и некоторым футболистам, сделавшим хороший результат в прошлом сезоне.

Попов — это человек, который работает по наитию, он антисистемщик, не желающий связываться с трансферными планами и регламентами, доверяет только своему мнению и требует доверия от окружающих. У такого спортивного директора всегда будут удачи и ошибки, а в долгосрочной перспективе он неизбежно загонит себя в угол неразрешенными конфликтами и неумением признавать ошибки. Зарема Салихова ускорила расставание с Поповым, но это пойдет на пользу «Спартаку» только в том случае, если пост спортивного директора займет сильный специалист.

Директоров в «Спартаке» меняют, как перчатки

У Попова есть очевидные минусы, но ведь его почему-то позвали в «Спартак»? Спрос должен быть не только с наемных работников, но и с тех, кто их приглашает. Цорн, Газизов, Попов, Фетисов — все они получали комплименты при назначении, а потом внезапно оказывались «вампирами». Неужели «Спартак» так влияет на людей? Или изначальный выбор ошибочен?

На примере работы того же Попова видно, как непоследовательна верховная власть «Спартака». Зимой спортивному директору разрешили провернуть трансфер Йоррита Хендрикса. Потом он привел в клуб Руя Виторию, предоставив совету директоров выбор без выбора. А теперь от него вдруг стали требовать согласования кандидатов.

Правильные слова говорит Зарема Салихова и о расширении спортивного департамента, о разделении его на две ветви, чтобы одна работала на внутреннем рынке, а другая отвечала за международные трансферы. Хорошая идея, но почему противником здравого смысла объявляется Попов, которого пригласили на совершенно других условиях? Якобы это он категорически отказывался от появления спортдира, отвечающего за зарубежный рынок, и грозился уйти.

Может быть, клубу сначала следовало создать структуру спортивного департамента, а потом приглашать людей, соответствующих должностям, а не ждать, что Попов поделится властью и станет переучиваться? Если делать все шиворот-навыворот, конфликты неизбежны, а нынешний «Спартак» — это клуб наоборот. Здесь владельцы воюют с наемными работниками за влияние и власть, а судьбы людские вершатся в телеграм-каналах. И завтра может быть еще веселее, чем вчера.

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быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 09:58
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    вчера в 18:35
    Я бы посоветовал опираться на факты. Насчет Гайча поинтересуйся. На него спрос есть в серии А, и он провел все игры на Олимпиаде в старте. Это не чета Педре, или Урунову.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 18:33
    Насчет Гайча пока неясно. Придет из аренды, будет видно. Но на него по крайней мере спрос в Италии есть и продать всегда можно, а вот Педру и Урунова - только если с доплатой от Федуна.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:31
    "......И завтра может быть еще веселее, чем вчера....."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1272455/popov-dmitriy-spartak
    Можно было бы эту одну фразу написать и все станет понятно. И о ком, и о чем идет речь. Веселуха!!!
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    вчера в 17:46
    Зарема в перерыве матча спрашивает у Федуна:
    - Дорогой, а помнишь, как мы сыграли свадьбу?
    Федун какое-то время думает, потом отвечает:
    - Раньше мне казалось, что - ВНИЧЬЮ...
    Анд-м
    Анд-м
    вчера в 16:23
    Время идет,а хрюшки все те же, не дня без скандала .
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 16:17, ред.
    Запасаемся попкорном юбилей 100 лет обещает быть весёлым.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:02
    С ПРИХОДОМ ЗАРЕМХАН, ВСЁ ВОТ ТАК И ПРОИСХОДИТ !!!
    ДИРЕКТОРОВ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО, А ЗАРЕМХАН ОДНА !!!)
    НОВАЯ МЕТЛА МЕТЁТ ПО СВОЕМУ И ТОЧКА !!!)))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 15:43
    Вот именно. И теперь по арендам скитается. Непонятно зачем брали. Тоже прямиком из Аргентины
    stanichnik
    stanichnik ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    вчера в 15:41
    Гаич же у армейцев не заиграл.
    Андрeй Попов
    Андрeй Попов
    вчера в 15:22
    "«Спартак» пожирает себя изнутри" ну вот и отлично.
    Что ожидать от клуба где новости из раздевалки раздает жена владельца.
    Она же и тренеров назначает и игроков критикует)
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 14:57
    Короче Спартаку нужен Спартак!
    Пирамида
    Пирамида
    вчера в 14:50
    Нет что-ли других клубов чтобы не каждый день обсуждать только Спартак?
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 14:45, ред.
    Склоки, интриги, недоразумения, недопонимания, взаимные обвинения и т.д и т.д.
    Когда это закончится, и закончится ли?!
    Если учесть, что "генератор" этого всего супруга владельца клуба, то это надолго...
    Так как, владелец клуба, позволяет ей всё, что имеет отношение к "Спартаку", к людям, которые работают в структуре команды, к игрокам, тренеру, то впереди тоннель, в котором не видно просвета... А на протяжении всего этого тоннеля в полной темноте и безнадёги мы слышим громкий голос - Заремы Салиховой....
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 14:45, ред.
    Насчет того аргентоса, которого якобы забраковал Тедеско из-за отсутствия опыта выступлений в Европе, так я поддерживаю Тедеско в этом вопросе. Есть яркий пример Адольфо Гайча. Купили, а теперь не знают как вернуть потраченные деньги. Так что Попову, как наемному работнику, нужно либо слушать свое начальство либо если не согласен с ним молча писать заявление на увал., а не становиться в позу и грозиться вывалить в сеть кучу грязного исподнего. Тем более в эпоху интернета, когда любую вброшенную новость можно мгновенно проверить, задав вопрос причастным людям.
    Ну и словесные перепалки с Заремой - это вообще цирк.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 14:12
    Спасибо за статью....ну что, Попов привёл Виторию, а теперь уходит сам из-за несогласия с трансферной политикой.... похоже, в Спартаке произойдёт очередная кадровая революция.... сколько продержится в команде Витория после ухода Попова?.... вылет из Лиги чемпионов, которого будет сложно избежать после домашнего поражения, уменьшит кредит доверия к португальскому тренеру.... а вообще то....самый желательный, но совершенно недостижимый для ФК «Спартак Москва» трансфер, это продать Федуна.... можно отпустить на правах свободного агента.... можно попробовать уговорить кого-то принять адмиралиссимуса с доплатой со стороны нынешних заложников этого товарисча - болельщиков Спартака, его игроков и сотрудников клуба… но ведь никто не возьмёт (вот в чём беда.....)..... а сам адмиралиссимус намерен и далее вести некогда славный фрегат, ныне превратившийся в разбитую шхуну, через фьорды, насмешки удивлённых мореманов других судов, прямо по направлению к цели, известной только незадачливому флотоводцу.....
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