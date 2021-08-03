Витория — о конфликте с Жезушем: «Наши отношения не изменились»

Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос о конфликте с наставником «Бенфики» перед матчем квалификации Лиги чемпионов.

Это будет противостояние клубов, а не личностей. «Спартак» и «Бенфика» похожи — цвета, оба клуба великие и сильные в своих странах. Я знаю, что вам нравится старая история с Жезушем, она даёт новую информацию, но не хочу мусировать эту тему. Наши отношения не изменились.