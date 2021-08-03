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Витория — о конфликте с Жезушем: «Наши отношения не изменились»

вчера, 16:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о конфликте с наставником «Бенфики» Жорже Жезушем перед матчем квалификации Лиги чемпионов.

Это будет противостояние клубов, а не личностей. «Спартак» и «Бенфика» похожи — цвета, оба клуба великие и сильные в своих странах. Я знаю, что вам нравится старая история с Жезушем, она даёт новую информацию, но не хочу мусировать эту тему. Наши отношения не изменились.

Ранее стали известны причины конфликта между португальскими специалистами.

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pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:48
Кого?
pomor45
pomor45
вчера в 19:45, ред.
Считаются великими, но таковыми не являются.
112910415
112910415
вчера в 18:20
надо бы его огорчить !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:04
Личные обиды в сторону , на кону выход в следующий раунд и сосредоточится надо на команде , а не на своих симпатиях и антипатиях. Матчи обещают быть интересными , спрогнозировать исход противостояния просто невозможно. Кто меньше ошибется, тот и пройдет дальше.
Ждемс.
Всем здоровья.
Futurista
Futurista
вчера в 17:51
Как любят рассуждать наши питерские друзья...стоимость Спартака 144 млн.€...стоимость Бенфики 323 млн. €...как говорится почувствуйте разницу...деньги конечно не играют в футбол...но все же...
beefs
beefs
вчера в 17:33
личное будет мешать футболу...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:33
Тебя слушать ваши ангелы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:32
Заремочка оценит после матча.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:31
Надо доказывать на поле кто прав.
Ironigor
Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:18
Ну тут то ты погорячился с 🍺🍺🍺 !!!)))
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:17
Надо победить
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:17
У Руи есть лишний повод доказать свою правоту и выиграть это противостояние, двух тренеров и двух команд !!! Удачи тебе Руи со Спартаком !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:16
Завтра вся страна за Спартак будет. Я даже пиво не буду брать, как талисман для победы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:13
Жесус заткнет свой рот после трешки от Ларссона
makkie
makkie
вчера в 17:12
Жезуш тот еще провокатор, завтра нашим не нужно вестись на него!
Mangur
Mangur
вчера в 17:11
Главное что бы на поле драки не было.
311
311
вчера в 17:01
Руй в слишком невыгодной ситуации, чтобы напоминать о своем противостоянии с Жезушем!)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:58
Зубы Жезуша всегда просили большего).
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:48
Посмотрим кто сильнее
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