«Монако» – «Нант»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 15:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Нант», который состоится 6 августа 2021 года

«Монако»

Коллектив под руководством Нико Ковача в прошлом сезоне заметно прибавил в игре. Команда участвует в квалификации Лиги Чемпионов, и провела хороший межсезонный сбор. Клуб непременно захочет начать новый сезон чемпионата Франции с победы и поэтому их оппонента ждет серьезное давление с самых первых минут матча.

3 августа «Монако» выиграл первый матч квалификации Лиги Чемпионов на выезде у «Спарты» Прага (2:0), а 28 июля команда проиграла товарищеский матч «Реалу» Сосьедад (1:2).

«Нант»

«Нант» только в стыковых матчах смог сохранить свое место в Лиге 1. Команда очень плохо провела прошлый сезон, а также проиграла большинство матчей в межсезонье. Тренерскому штабу следует срочно вносить изменения и прервать серию неудач коллектива, которая может привести к серьезным проблемам уже в новом футбольном году.

31 июля «Нант» проиграл товарищеский матч «Клермону» (1:2), а 28 числа также уступила «Лорьяну» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.5

Ничья – 4.68

Победит «Нант» – 6.9

Статистика

«Монако» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Нант» одержал только три победы

Пять из семи последних матчей «Нанта» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Монако» выиграл шесть последних матчей у «Нанта»

Четыре из шести последних матча между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Коллектив Нико Ковача находится в хорошей форме и без проблем разберется с аутсайдером прошлого сезона на своем поле.