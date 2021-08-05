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Жаркие споры вокруг Заремы. Главная персона футбольного лета в России не оставляет равнодушных

вчера, 20:33
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Такие разные мнения о Царице «Спартака».

Энергичная Зарема свергла двух директоров

Вот уже 2.5 месяца имя Заремы Салиховой не сходит с первых полос спортивных СМИ. В мае спутница Леонида Федуна устроила демарш и вышла из совета директоров клуба через 18 дней после попадания в него, сообщив о причине своего недовольства. Салихову категорические не устроил выбор главного тренера и процедура утверждения кандидатов.

Зарема выступила еще до официального объявление о назначении Руя Витории главным тренером. Тогда казалось, что Зарема предпринимает последнюю попытку изменить это решение, но португалец был представлен в качестве нового главного тренера «Спартака», а Салихова начала свою борьбу с помощью телеграм-канала. Витории досталось поначалу, но вскоре стало понятно, что главные цели воительницы — Антон Фетисов и Дмитрий Попов. Оба покинули «Спартак» на щите.

Салихова неподсудна, пока у нее нет должности в клубе

Мы правильно сделали, что не верили Зареме, когда она открещивалась от влияния на внутриклубные процессы. По большому счету, именно Салихова свергла главу медиадепартамента и спортивного директора. Предположу, что в ближайшее время активность Заремы в медиа угаснет из-за участия в судьбоносных решениях относительно будущего «Спартака».

Однако полноценного возвращения Салиховой в клуб не жду, из принципа не станет этого делать, чтобы не быть пойманной на слове, да и роль «серого кардинала» Зарему полностью устраивает. Отсутствие официальной должности дает ощутимые преимущества, хотя если «миссис президент» мечтает навести в клубе порядок, то должна взять на себя ответственность и включить в штат всех, кто, по ее мнению, может принести пользу «Спартаку», будь то Камоцци или кто-то еще.

Мнения о Зареме разделились

Стоит признать, что Салихова взбаламутила российское футбольное болото, и хотя «Спартаку» она пытается помочь и вредит одновременно, яркое явление Заремы позволило по-новому взглянуть на некоторых футбольных и околофутбольных людей. Мнение о Зареме — это своего рода тест на адекватность. И далеко не все его прошли успешно.

Ольга Смородская, экс-президент «Локомотива»:

Зарема уволила Попова? Зарема — пустое место, она никто и звать ее никак. Это обыкновенный любитель футбола. Но ничего с ней не сделаешь.

Андрей Канчельскис, бывший футболист МЮ и сборной России:

Зарема уже стала про футбол разговаривать. Не надо женщинам лезть в футбол. Занимайтесь своим делом. Вам нечего делать? Меня это бесит. Идите в легкую атлетику работать, в волейбол, баскетбол. Почему футбол-то? Потом начинает еще что-то рассказывать о футболе, мне это смешно. Просто издевается над футболом. Она лезет: кого ставить, кого нет, что делать. Ладно еще, если бы человек поиграл в футбол, имел к нему хоть какое-то отношение, но женщинам вообще запрещено разговаривать о футболе. Скоро дойдет до того, что Зарема будет тренировать «Спартак», а гендиректором станет Бузова. Все это плачевно.

Шамиль Газизов, бывший генеральный директор «Спартака»:

К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя.

Тимур Гурцкая, футбольный агент:

Смешно со стороны мужика воевать с женщиной после того, как драка закончилась. Зарема — сильная, Попов — слабый. Поэтому она его разорвала.

Руй Витория, главный тренер «Спартака»:

Критика со стороны Салиховой? Я считаю, что это абсолютно нормально. Такое часто случается в крупных клубах. Я привык к критике. Я тот тренер, который неоднократно выигрывал титулы, открывал игроков, работая на разных континентах. Мы можем кому-то не нравиться, но мы делаем свою работу. Первый наш разговор был неплохой, он был конструктивным. Сейчас начнем работу, будем узнавать друг друга.

Доменико Тедеско, бывший главный тренер «Спартака»:

Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и её мнение очень высоко ценю. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке» — в том числе в сложные периоды. За это ей очень благодарен.

Роман Широков, экс-футболист «Спартака», «Зенита», ЦСКА и сборной России:

Молодец девушка, и к себе интерес подогревает, и к «Спартаку». У нее вот такое мнение. Судя по тому, что говорит, в футболе она разбирается лучше, чем процентов 80 мужского населения. Пока она во всем права. Может быть, какие-то моменты на публику выносить не стоит. Пока она бьет без промаха. Удивительно другое – если она так хорошо разбирается, зачем им спортивный директор. Занялась бы.

Михаил Боярский, болельщик «Зенита»:

Зарема сказала, что увольнение уборщицы в «Спартаке» интереснее чемпионства «Зенита»? Ну, с кем поведёшься, у того и наберёшься. Да, после чемпионства «Зенита» не было грандиозного праздника, которого мы все так ждали. Не знаю, связано это как-то с пандемией или нет. Самое главное, что «Зенит» — чемпион. Дилетантское высказывание. Не думаю, что это провокация, просто человек не понимает, о чём говорит. Как и ничего не понимает в футболе.

Властимил Петржела, бывший тренер «Зенита»:

Меня удивляют слова Заремы Салиховой. Зачем вообще жена Федуна так говорит? Это полное неуважение к заслуженному чемпионству «Зенита». Лучше пусть молчит, хоть за умную сойдёт. Это настоящая провокация. С другой стороны, «Зенит» — самый главный соперник для «Спартака». Можно ожидать такие нападки. Не стоит обращать внимания на слова Салиховой. Если она когда-нибудь и захочет извиниться, то никому её извинения не нужны. Пусть в следующий раз думает, прежде чем говорить такой бред.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

Мне кажется, что на сегодняшний день Салихова самый адекватный и самый бережливый специалист в «Спартаке», пытающийся докопаться до самой сути. Она душой и разумом пытается понять, почему одно лучше этого, а другое хуже. Причём она смотрит со всех точек зрения, с любой призмы, поскольку деньги практически семейные, а значит, и её. Она всеми силами пытается сделать так, чтобы их точно не обманули. На мой взгляд, Зарема молодец. Она самый адекватный человек на сегодняшний день: её предложения самые грамотные и адекватные.

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ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
сегодня в 10:23
Баба на корабле....это в конечном итоге крах,рано или поздно.
Roman73
Roman73
сегодня в 09:19
Когда футбол становится постельной забавой куртизанок ему пиZдец !
112910415
112910415
сегодня в 06:07
всё самое интересное впереди
mars6791
mars6791
сегодня в 06:04
Ну а , что ж тут поделать, если комментарии и заявления Салиховой интереснее чем футбол в РПЛ. Футбол в России деградирует , а деньги в з/п ведомостях не уменьшаются, в РПЛ, по крайней мере. Ничего удивительного, в том , что Салихова затмевает российский футбол.
протон1
протон1
сегодня в 02:43
что он нашел в этой заремке? такой богатый может любую чиркануть себе.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:34
Какой-то культ Заремы начинается...лучше просто посмотреть тот журнальчик, вот за это спасибо)
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:01
Ну Боярский ещё тот специалист, Зарема явно лучше него разбираться. Смородской лучше вообще не бубнить, она показала себя в Локо. Ну а так жаль Спартак и его болельщиков. Думал раньше что цирк это Зенит, а нет. Есть ещё приколней шапито.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 20:53
Зарема-больше чем Спартак!!!!!!!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 20:52
Помнится Смородская делов наворотила в Локо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:51
Ой,как интересно!!! А ПОКА ТАК :

— ... в самом начале сезона, такое ведь не спишешь на нехватку сил. В этом плане "Бенфика" оказалась сильнее во всем — в быстроте движения, контроле мяча, ведении игры, - Романцев .
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:37
Как-то её слишком много стало.
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