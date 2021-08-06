«Лион» – «Брест»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Брест», который состоится 7 августа 2021 года

«Лион»

В этом межсезонье команда лишилась своего лидера Мемфиса Депая, который перешел в «Барселону» и теперь сложно представить на ком будет строиться игра коллектива. Тем не менее, «Лион» как и прежде, считается претендентом на самые высокие места в чемпионате Франции и в матче с «Брестом» выглядит откровенным фаворитом. Команда попытается с первых минут решить исход матча в этом противостоянии.

31 июля «Лион» проиграл товарищеский матч «Порту» (3:5), а 28 числа команда уступила «Спортингу» (2:3).

«Брест»

В прошлом сезоне команда заняла спасительное 17 место в чемпионате и смогла избежать понижения в классе. Коллектив провел межсезонье, сыграв много товарищеских поединков, большинство из которых было проиграно. В матче с «Лионом» у гостей будет немного моментов, поэтому игроки должны постараться использовать каждый свой шанс у ворот соперника.

1 августа «Брест» проиграл в товарищеском матче «Мальорке» (1:2), а 28 июля обыграл «Плабеннек» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.347

Ничья – 5.92

Победит «Брест» – 8.73

Статистика

«Брест» выиграл только одну игру из последних 10 матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних поединков «Лиона» закончились исходом «обе забьют»

«Брест» не может выиграть у «Лиона» уже 10 матчей подряд

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лиона» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. Хозяева выглядят гораздо мощнее и сильнее своего оппонента и мы предполагаем, что у «Лиона» не будет особых проблем в этом матче.