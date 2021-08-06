Денис Макаров — дерзкая ставка «Динамо». Судьбоносные трансферы россиян внутри РПЛ

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вчера, 21:02

Возможно, имеем дело с одним из таких.

2000-й. Вадим Евсеев («Спартак» — «Локомотив»)

Когда «Спартак» отдавал Евсеева «Локомотиву», «красно-белым» казалось, что конца и края чемпионствам не будет, а поток талантов не иссякнет. Романцев не почувствовал ветер перемен и отдал «Локомотиву» футболиста, который стал стержнем золотой команды Семина. Трансфер Евсеева поначалу не казался определяющим, но стал таковым, ведь вместе с Вадимом «Спартак» потерял личность с неистребимой волей к победам.

2001-й. Сергей Игнашевич («Крылья Советов» — «Локомотив»)

«Железнодорожники» по ниточке собрали чемпионский состав. Игнашевич громко заявил о себе в Самаре и пошел на повышение в команду Юрия Семина, который сходу нашел молодому защитнику место в стартовом составе.

2001-2002. Василий и Алексей Березуцкие («Торпедо- ЗИЛ » — ЦСКА )

Братья Березуцкие оказались в ЦСКА с разницей в полгода, а потом на протяжении полутора десятилетий вместе и по очереди определяли лицо «армейцев». Из защитников, над которыми посмеивались и называли «деревянными», выросли в лучших футболистов своего амплуа в стране и собрали с ЦСКА коллекцию из 20 титулов.

2003-й. Роман Павлюченко («Ротор» — «Спартак»)

Павлюченко стал удачной находкой для «Спартака». Уже через несколько месяцев он отдал результативную передачу на победный гол Егора Титова в финале Кубка России, а со временем вырос в одного из сильнейших форвардов страны. Зажигал не только в «Спартаке», но и в сборной России при Гусе Хиддинке, в результате чего получил предложение от «Тоттенхэма» и провел некоторое время в АПЛ .

2004-й. Сергей Игнашевич («Локомотив» — ЦСКА )

Сразу после ухода Игнашевича «Локомотив» еще раз стал чемпионом, но по прошествии лет стало понятно, что сделал ЦСКА , подписав Сергея. Лучший защитник России сделал очень много для успехов «армейцев».

2005-й. Александр Анюков («Крылья Советов» — «Зенит»)

«Зенит» захомутал самарского парня и получил в свое распоряжение сильнейшего правого бека страны, который верой и правдой служил «сине-бело-голубым» долгие годы. Пять чемпионств, победа в Кубке и Суперкубке УЕФА — в истории «Зенита» полно следов Анюкова.

2006-й. Павел Погребняк («Томь» — «Зенит»)

Не пригодившись родному «Спартаку», Погребняк оказался в «Томи», а после качественного сезона в Сибири получил шанс в «Зените», с которым стал чемпионом и выиграл Кубок УЕФА , став лучшим бомбардиром триумфального розыгрыша.

2007-й. Константин Зырянов («Торпедо» — «Зенит»)

«Зенит» забрал Зырянова у «Торпедо» уже немолодым, но в 29 лет в карьере Константина началось самое интересное. Очень точное попадание: недооцененный футболист раскрылся в сильной команде, стал проводником тренерских идей на поле.

2008-й. Сергей Семак ( ФК «Москва» — «Рубин»)

Семак стал важнейшим элементом золотого «Рубина» Курбана Бердыева, мудрому тренеру не хватало именно такого футболиста, способного придавать форму команде. Наградой стали два чемпионства.

2009-й. Владимир Быстров («Спартак» — «Зенит»)

Возвращение Быстрова в Санкт-Петербург в разгар РПЛ -2009 получилось скандальным, Леонид Федун обещает рассказать подробности в мемуарах. Лишившись одного из лидеров атак, «Спартак» не сумел дотянуться до титула, а «Зениту» Владимир, несмотря на обструкцию фанатов, помог с двумя чемпионствами.

2010-й. Сергей Семак («Рубин» — «Зенит»)

Выполнив миссию в Казани, Семак отправился в Санкт-Петербург, где продолжил выигрывать золотые медали РПЛ уже в команде Лучано Спаллетти. Сергей Богданович — спутник титулов.

2011-й. Олег Шатов («Урал» — «Анжи»)

Этот трансфер напоминает о непродолжительном периоде процветания «Анжи». Махачкалинцы с деньгами Сулеймана Керимова могли позволить себе трансфер талантливого хавбека, которого хотели «Зенит» и ЦСКА . Впрочем, в «Зените» Олег все-таки оказался и выдал несколько мощных сезонов.

2012-й. Александр Самедов («Динамо» — «Локомотив»)

Во время своего второго прихода в «Локо» Самедов выдал лучший отрезок в карьере, закрепился в сборной России, побеждал с «красно-зелеными» в кубковых турнирах и был настоящим лидером при разных тренерах.

2013-й. Денис Глушаков («Локомотив» — «Спартак»)

Невозможно представить чемпионский «Спартак» образца сезона 2016/17 без Дениса Глушакова, который был настоящим капитаном и лидером на поле. А сколько важнейших мячей забил?! Уход получился грустным, но на пике хавбек был очень важен для «красно-белых».

2014-й. Алан Касаев («Рубин» — «Локомотив»)

Тот год не был богат на трансферы российских футболистов, но переход Касаева выделяется хотя бы ценой: «Локомотив» заплатил за вингера «Рубина» 5 миллионов евро. Может быть, Алан и не стал звездой, но все-таки отыграл пару сезонов в основе «железнодорожников», прикоснулся к Кубкам России и стал чемпионом, правда уже со скамейки.

2015-й. Артём Дзюба («Спартак» — «Зенит»)

«Спартак» не сумел продлить контракт с воспитанником, и «Зенит» подписал Артёма свободным агентом. Поначалу были сомнения относительно уровня Дзюбы, но характер и жажда реванша сделали его главным форвардом не только в «Зените», но и в сборной России.

2016-й. Роман Зобнин («Динамо» — «Спартак»)

С Зобниным «Спартак» попал в «десятку», особенно, если учесть, что Романа выкупили у «Динамо» всего лишь за 3 миллиона евро. Первый же сезона в «Спартаке» принес большую радость — чемпионский титул, но потом был разрыв крестообразных связок и трудное возвращение в большую игру.

2017-й. Далер Кузяев («Ахмат» — «Зенит»)

В том же году Джикия перешел в «Спартак», но москвичи не сумели получить больших дивидендов от наличия лучшего защитника России в составе, а вот трудолюбивый универсал Кузяев помог «Зениту» с трофеями. Незаметный, но надежный и полезный герой.

2018-й. Федор Смолов («Краснодар» — «Локомотив»)

Федор переходил в «Локомотив» в статусе дважды лучшего бомбардира РПЛ и сильнейшего форварда России. Да еще и за 9 миллионов евро. У Смолова были разные периоды в «Локо», на полгода даже уезжал в аренду в «Сельту», но с ним «железнодорожники» не выпадали из тройки призеров РПЛ и взяли два Кубка России.

2019-й. Алексей Сутормин («Оренбург» — «Рубин» — «Зенит»)

В определенном смысле тоже знаковый трансфер. Эпохальный. Ну, вы понимаете.

2020-й. Александр Соболев («Крылья Советов» — «Спартак»)

«Спартак» во всех сферах действует бессистемно, но сильных форвардов к команде иногда притягивает, как магнитом. Соболев ведь и в ЦСКА мог оказаться, но выбрал «Спартак». Александр похож на следующего №1 в атаке сборной России.

2021-й. Денис Макаров («Рубин» — «Динамо»)

«Динамо» заплатило за Дениса Макарова по данным разных источников от 7.5 до 9 миллионов евро. Большие деньги и большие надежды. Пока это только аванс для футболиста, но это точно самый статусный трансфер россиянина в 2021 году.