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Крыховяк: «Решение о трансфере было принято за моей спиной»

вчера, 12:45

Полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал свой трансфер из «Локомотива» в «Краснодар».

Это были потрясающие три года, которые я провел в «Локомотиве». Большие матчи, Лига чемпионов и, самое главное, три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и ощутил русское гостеприимство. Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, мне нужно двигаться вперед.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и больше всего болельщиков, которые были с нами, за всё хорошее и плохое. Спасибо двум замечательным тренерам: Юрию Сёмину, который доверял мне в тяжелые времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне, я большой поклонник вашего сербского характера. Мне было очень приятно быть железнодорожником.

По слухам, на уход Крыховяка повлияло новое руководство «Локомотива».

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:36
Погудел в паровозную трубу - пора и помычать.
протон1
протон1
вчера в 21:29
Отработал свой контракт на все 💯 принёс много очков , выгрызал центр поля
pomor45
pomor45
вчера в 19:23
За твоей благодарной спиной.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 19:12
Теневая игра агентов в деле !
1bear
1bear
вчера в 17:21
желаю удачной игры в Краснодаре и обыграть Локо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ислам0926 (раскрыть)
вчера в 17:11
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 16:39
    Что значит за твоей спиной. Без меня, меня женили что ли?
    4RT
    4RT
    вчера в 16:15
    Галицкому на днюху подарили 😁
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 16:09
    Не пойму я Локо отдать лучшего игрока так дешево а сами за Тикнияза 5 млн дают может Цорн на Цска работает не удалось Спартак развалить взялся за Локо
    Мага Шульман
    Мага Шульман ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 16:04
    И даже фееричное выступление на Евро краснодарцев не отпугнуло. Ну-ну, посмотрим. Вообще-то, профессионал он настоящий, но кто знает, какие у человека в голове тараканы?
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 14:49
    А Цорн после нашего Спартака стал умнее и решил раз браться за коуб чтоб спазу убрать всех кто ему мешает
    112910415
    112910415
    вчера в 14:29
    всё сделано предельно прагматично
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    вчера в 14:29
    что творят с паравозом скорей всего разберут по винтикам ,это все цорн пришел сейчас впарит локо шлака и свалит
    Futurista
    Futurista
    вчера в 14:11
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 14:07
    Ппц!Оказывается пришествие Васи Кикнадзе это еще цветочки, хотя увольнение Палыча не есть хорошо((
    Сп62
    Сп62
    вчера в 14:02
    Был железнодорожником, в год быка стал быком. Лишь бы на пользу.
    makkie
    makkie
    вчера в 13:38, ред.
    И ежу понятно, что в Локо мощнейший раздрай.
    Цорн против Плутника, Леонченко против Рангника, Цорн против всех и т.д.
    Неудивительно, что Локо покупает за 5 млн никому не нужного в Германии Едвая и хочет отвалить 5 млн евро за сырого Тикнизяна.
    При всём при этом уже продали Крыховяка и готовятся расстаться с Миранчуком.

    Локо, не болей!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:32
    Какие то непонятные дела творятся в Локо. Пришли люди, качают свои правила, выпроваживают заслуженных людей. И главное, делают это не совсем красиво.
    Хотя курс на омоложение мне лично по вкусу.
    Удачи Локо, а Крыховяку зажечь в Краснодаре...
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 13:27
    Не грусти дружище ПАН.
    Ты один из лучших легионеров.
    Ты всегда на поле был воином то что осталось из Варшавского договора 😎.) Нужно двигаться только вперёд ☝️.Удачи и без травмы.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 13:25
    berda2003
    berda2003
    вчера в 13:23
    теперь главное забить устроить сталинград 2-м фашистам, которые захватили ж.д. станцию...
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 13:09
    Успехов в Краснодаре. А Локомотив, похоже, скоро развалят.
    genirini
    genirini
    вчера в 13:05
    Удачи, Крых!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 13:03
    Типа, "без меня меня женили"?
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 13:03
    Краснодар предложил Крыховяку очень хорошие условия. Контракт на 3 года с зарплатой 3 евроляма
    Никто из РПЛ не предложил бы лучше условия 31 летнему легу
    Все 3 участника сделки могут быть довольны
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:03
    Хорошие добрые слова пращанья в адрес работников клуба и тренерского штаба. Респект тебе и Удачи в Краснодаре !!!
    particular
    particular
    вчера в 12:55
    Для решения финансовых вопросов за столом, кадровый вопрос решили за спиной... Не этично, но прагматично...
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 12:51
    Этот переход к лучшему для игрока.
    idres
    idres
    вчера в 12:47
    Неправильно это все...
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