Крыховяк: «Решение о трансфере было принято за моей спиной»

Полузащитник прокомментировал свой трансфер из «Локомотива» в «Краснодар».

Это были потрясающие три года, которые я провел в «Локомотиве». Большие матчи, Лига чемпионов и, самое главное, три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и ощутил русское гостеприимство. Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, мне нужно двигаться вперед.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и больше всего болельщиков, которые были с нами, за всё хорошее и плохое. Спасибо двум замечательным тренерам: Юрию Сёмину, который доверял мне в тяжелые времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне, я большой поклонник вашего сербского характера. Мне было очень приятно быть железнодорожником.