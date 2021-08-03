Крыховяк: «Решение о трансфере было принято за моей спиной»

Полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал свой трансфер из «Локомотива» в «Краснодар».
Это были потрясающие три года, которые я провел в «Локомотиве». Большие матчи, Лига чемпионов и, самое главное, три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и ощутил русское гостеприимство. Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол, мне нужно двигаться вперед.
Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников клуба, персонал, игроков и больше всего болельщиков, которые были с нами, за всё хорошее и плохое. Спасибо двум замечательным тренерам: Юрию Сёмину, который доверял мне в тяжелые времена, и Марко Николичу, которому я желаю успехов в новом сезоне, я большой поклонник вашего сербского характера. Мне было очень приятно быть железнодорожником.
По слухам, на уход Крыховяка повлияло новое руководство «Локомотива».
Цорн против Плутника, Леонченко против Рангника, Цорн против всех и т.д.
Неудивительно, что Локо покупает за 5 млн никому не нужного в Германии Едвая и хочет отвалить 5 млн евро за сырого Тикнизяна.
При всём при этом уже продали Крыховяка и готовятся расстаться с Миранчуком.
Локо, не болей!
Цорн против Плутника, Леонченко против Рангника, Цорн против всех и т.д.
Неудивительно, что Локо покупает за 5 млн никому не нужного в Германии Едвая и хочет отвалить 5 млн евро за сырого Тикнизяна.
При всём при этом уже продали Крыховяка и готовятся расстаться с Миранчуком.
Локо, не болей!
Хотя курс на омоложение мне лично по вкусу.
Удачи Локо, а Крыховяку зажечь в Краснодаре...
Хотя курс на омоложение мне лично по вкусу.
Удачи Локо, а Крыховяку зажечь в Краснодаре...
Ты один из лучших легионеров.
Ты всегда на поле был воином то что осталось из Варшавского договора 😎.) Нужно двигаться только вперёд ☝️.Удачи и без травмы.
Ты один из лучших легионеров.
Ты всегда на поле был воином то что осталось из Варшавского договора 😎.) Нужно двигаться только вперёд ☝️.Удачи и без травмы.
Никто из РПЛ не предложил бы лучше условия 31 летнему легу
Все 3 участника сделки могут быть довольны
Никто из РПЛ не предложил бы лучше условия 31 летнему легу
Все 3 участника сделки могут быть довольны