Иногда они возвращаются. Вагнер Лав, Промес и Иванович покидали РПЛ, чтобы потом снова оказаться в России

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вчера, 18:40

О легионерах, которых не знают слова «прощай».

«Ростов» объявил о возвращении Баштуша, который уже играл (и небезуспешно) за «желто-синих» в прошлом. «Соккер.ру» видит повод поговорить о заметных легионерах, которые покидали РПЛ и возвращались в наш чемпионат.

Вратарь

Войцех Ковалевски (Польша)

До отъезда. «Спартак» (2003-2007) = 124 матча. Ковалевски оказался в «Спартаке» в период распада и сумел прекратить вратарскую чехарду, стал первым номером «эпохи возрождения»: после двух сезонов в середине таблицы «красно-белые» завоевали два «серебра» с Войцехом в воротах. Был и финал Кубка России, проигранный ЦСКА со счетом 0:3. Поляк завоевал расположение болельщиков и стал одним из лидеров раздевалки, но его уровень игры оставлял желать лучшего. В 2007-м Ковалевски уступил место в воротах «Спартака» Плетикосе и отправился играть на родину.

После возвращения. «Сибирь» (2010) = 19 матчей. Три года спустя состоялось второе пришествие в РПЛ , во время которого Ковалевски должен был помочь «Сибири» закрепиться в элите. Поляк провалил миссию, много ошибался и, в конце концов, даже уступил место в воротах Алексею Солосину. Зато сыграл еще в одном финале Кубка России, в котором «Сибирь» с минимальным счетом уступила «Зениту».

Защитники

Мартин Йиранек (Чехия)

До отъезда. «Спартак» (2004-2010) = 165 матчей, 4 гола. Пришел в «Спартак» при Невио Скале, а затем четырежды становился вице-чемпионом России под руководством разных тренеров: Старкова, Федотова, Черчесова и Карпина. Был капитаном «красно-белых» и является рекордсменом по количеству матчей за «Спартак» среди футболистов из дальнего зарубежья.

После возвращения. «Ахмат», «Томь» (2011-2016) = 121 матч, 1 гол. За год в Англии Йиранек выиграл Кубок Лиги с «Бирмингемом» и вылетел из АПЛ , после чего вернулся в Россию и отыграл еще 5 лет за «Терек» (ныне «Ахмат») и «Томь». Мартин стал автором одного из самых запоминающихся голов в истории РПЛ : поразил ворота «Кубани» ударом с центра поля.

Бранислав Иванович (Сербия)

До отъезда. «Локомотив» (2006-2007) = 71 матч, 7 голов. В «Локо» серб оказался накануне своего 22 дня рождения, помог «железнодорожникам» завоевать Кубок России и играл так мощно, что привлек внимание больших европейских клубов. После перешел в «Челси» и выиграл с «синими» все значимые трофеи Англии и Европы.

После возвращения. «Зенит» (2017-2020) = 125 матчей, 12 голов. Во второй раз Бано оказался в России почти 33-летним играл за «Зенит» до 36 лет. Поучаствовал в завоевании двух чемпионских титулов и Кубка России, носил капитанскую повязку в петербургском клубе и купался в уважении партнеров и соперников.

Кристофер Самба (Республика Конго)

До отъезда. «Анжи» (2012-2013) = 29 матчей, 3 гола. Шкафоподобный африканский защитник был на хорошем счету в АПЛ , когда сорвался из «Блэкберна» в «Анжи». За год в России показал всем, что такое истинная мощь, но бросил махачкалинцев посреди сезона, чтобы помочь «Куинз Парк Рейнджерс» спастись от вылета. Миссию провалил и через полгода снова приехал в Россию.

После возвращения. «Анжи», «Динамо» (2013-2016) = 57 матчей, 9 голов. После возвращения Крис провел всего лишь 5 матчей за «Анжи», а потом в составе большой группы игроков перебрался в «Динамо». Помог «бело-голубым» пробиться в еврокубки, а потом забил гол, который вывел москвичей в основную сетку Лиги Европы. В последнем сезоне почти не играл, но весной все-таки принял участие в нескольких матчах и поучаствовал в вылете «Динамо» в ФНЛ .

Баштуш (Ангола)

До отъезда. «Ростов» (2013-2016) = 84 матча, 4 гола. «Ростов» стал первым европейским клубом талантливого африканца. Баштуш поучаствовал и в завоевании дончанами Кубка России 2013/14, и в вице-чемпионстве двумя годами позже. В квалификации Лиги чемпионов анголезец сыграл против «Андерлехта», а накануне памятных матчей с «Аяксом» был продан «Лацио» за 5 млн евро.

После возвращения. «Ростов» (2021-…). Баштуш сыграл под сотню матчей за «Лацио», а в прошлом году отправился в Саудовскую Аравию. У клуба «Аль-Айн» «Ростов» арендовал знакомого футболиста с правом последующего выкупа. Добро пожаловать в РПЛ снова!

Полузащитники

Анатолий Тимощук (Украина)

До отъезда. «Зенит» (2007-2009) = 100 матчей, 18 голов. Сходу стал лидером (а вскоре и капитаном «Зенита»), принял участие в завоевании титула чемпионов России, выиграл с «сине-бело-голубыми» Кубок и Суперкубок УЕФА . Тимощук — один из лучших, если не лучший опорный полузащитник в истории РПЛ .

После возвращения. «Зенит» (2013-2015) = 50 матчей. Анатолий вернулся в «Зенит» с охапкой титулов, завоеванных с «Баварией». Не всегда пробивался в основу петербуржцев, у которых на момент второго пришествия Тимощука был очень мощный состав, но все-таки приложил ногу к еще одному чемпионству.

Кристиан Нобоа (Эквадор)

До отъезда. «Рубин», «Динамо» (2007-2015) = 241 матч, 39 голов. Почти вся карьера Нобоа прошла в российских клубах, при этом самые громкие успехи случились в первые годы после приезда в Россию, когда эквадорец дважды стал чемпионом России с «Рубином». Три года в «Динамо» прошли с переменным успехом, после чего Кристиан отправился в Грецию, но в ПАОКе задержался всего лишь на полгода.

После возвращения. «Ростов», «Зенит», «Рубин», «Сочи» (2015-…) = 145 матчей, 31 гол. Вы могли и не заметить отсутствия Нобоа, но он действительно уезжал в Грецию, причем на полноценный контракт. Вернулся по зову Курбана Бердыева, чтобы бороться с «Ростовом» за титул и сыграть в Лиге чемпионов. Потом был переход в «Зенит», с которым Нобоа в третий раз выиграл РПЛ . Из Санкт-Петербурга ездил в командировку в Казань, где вспомнил молодость, а два года назад перебрался в «Сочи», за который играет по сей день.

Бибрас Натхо (Израиль)

До отъезда. «Рубин» (2010-2013) = 147 матчей, 31 гол. Натхо в Россию пригласил Курбан Бердыев, поспособствовавший развитию таланта полузащитника. Бибрас выиграл с «Рубином» Кубок и Суперкубок России, а после четырех лет покинул Казань свободным агентом и присоединился к ПАОКу.

После возвращения. ЦСКА (2014-2018) = 142 матча, 28 голов. Как и Нобоа, Натхо задержался в Салониках всего лишь на год, после чего принял предложение ЦСКА , где быстро адаптировался и являлся одним из проводников идей Леонида Слуцкого на поле. В сезоне 2015/16 стал чемпионом России, вдоволь поиграл с «армейцами» в Лиге чемпионов, пусть и без особых успехов. Сегодня должен сыграть за «Партизан» против «Сочи» в Лиге Конференций.

Нападающие

Квинси Промес (Нидерланды)

До отъезда. «Спартак» (2014-2018) = 135 матчей, 66 голов. Даже в сезонах под руководством Мурата Якина и Дмитрия Аленичева, которые не удавались «Спартаку», Промес становился светлым пятном и обещал болельщикам, что никуда не уйдет, пока не поможет «красно-белым» выиграть титул. Свое слово сдержал, приняв деятельное участие в чемпионском сезоне 2016/17, а потом и Суперкубок России «Спартаку» принес. После четырех лет в Москве был продан в «Севилью», которую за год до этого уничтожил в Лиге чемпионов.

После возвращения. «Спартак» (2021-…) = 12 матчей, 3 гола. В «Севилье» Квинси чувствовал себя неуютно, перешел в «Аякс», за который мечтал с детства, а в начале этого года обстоятельства сложились так, что лучшим вариантом для голландца стало возвращение в «Спартак». После возвращение Промес не показывает футбол, который от него ждут, но все-таки помог москвичам финишировать на второй строчке в РПЛ -2020/21.

Вагнер Лав (Бразилия)

До отъезда. ЦСКА (2004-2012) = 259 матчей, 124 гола. Многие сходятся во мнении, что Вагнер Лав — сильнейший легионер в истории Российской Премьер-Лиги. Бразилец в общей сложности выиграл с «армейцами» 14 титулов, в том числе Кубок УЕФА , забил много голов и играл в первоклассный футбол. Форварду никогда не сиделось на месте, он ездил в аренды в Бразилию, а Евгению Гинеру стоило немалых усилий так долго удерживать Лава в ЦСКА . В 2012-м он все-таки ушел во «Фламенго», чтобы вернуться через год.

После возвращения. ЦСКА (2013). С Вагнером попрощались, казалось, навсегда, но в начале 2013-го блудный сын вернулся домой. Ненадолго — всего на полгодика, но получилось красиво: бразилец помог Леониду Слуцкому завоевать первый в карьере чемпионский титул. ЦСКА с Вагнером сделал «золотой дубль», после чего Лав отчалил в Китай, где ему предложили королевский контракт. Прошлым летом Вагнер мог снова оказаться в ЦСКА , но договориться не удалось.

Зе Луиш (Кабо-Верде)

До отъезда. «Спартак» (2015-2019) = 109 матчей, 35 голов. Пришел в «Спартак» из «Браги», забил в первом же матче, а впоследствии были и яркие матчи, и важные голы, и нелепые травмы. В 2019-м в «Спартаке» в очередной раз сменилась власть, и Томас Цорн продал Зе Луиша «Порту» за 10 миллионов евро. Форвард покидал «Спартак» со слезами на глазах.