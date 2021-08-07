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«Заря» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Заря» — «Динамо» Киев, который состоится 8 августа 2021 года

«Заря»

Луганская команда начал чемпионат не самым лучшим образом и после двух туров в активе команды только три очка. Коллектив всегда борется за медали чемпионата Украины, а поэтому обязан стабильно набирать очки. Матч против чемпиона Украины будет очень сложным, особенно учитывая, что в последнее время игра у луганских футболистов с киевским грандом не получается. Тем не менее, подопечные Скрипника постараются поймать соперника на контратаках.

2 августа «Заря» разгромила в чемпионате Украины «Ингулец» (5:1), а 25 июля неожиданно на своем поле уступила «Александрии» (0:1).

«Динамо» Киев

Команда Мирчи Луческу задержалась на тренировочных сборах, поэтому провела только одну официальную игру с начала сезона. Команда мотивирована и заряжена на победы, в чем все могли убедиться в первой сыгранной киевлянами игре. Однако, динамовцы не должны недооценивать «Зарю», ведь там также есть несколько талантливых игроков, которые могут создать проблемы любой команде.

4 августа «Динамо» сыграло товарищеский матч с «Фенербахче» (1:1), а первого числа уверенно обыграло «Верес» (4:0) в чемпионате Украины.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Заря»– 6.3
  • Ничья – 3.4
  • Победит «Динамо» Киев – 1.67

Статистика

  • «Заря» выиграла четыре из пяти последних матчей (включая товарищеские поединки)
  • «Динамо» Киев проиграло всего два матча из последних десяти встреч во всех турнирах
  • «Заря» не может обыграть «Динамо» Киев уже шесть матчей подряд
  • Семь из десяти последних личных встреч клубов закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Киев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Подопечные Луческу находятся в неплохой форме и выглядят более свежими. Предполагаем, что чемпион Украины одержит победу в этом сложном поединке.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
4mmtk5pax8vy
4mmtk5pax8vy
вчера в 18:04
Футбольный клуб «Динамо» Киев одержит победу.
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wnr4jkgc55xd
вчера в 18:04
Футбольный клуб «Динамо» Киев выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 13:42
Гости выиграют этот матч
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