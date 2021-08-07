«Заря» – «Динамо» Киев: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч УПЛ «Заря» — «Динамо» Киев, который состоится 8 августа 2021 года

«Заря»

Луганская команда начал чемпионат не самым лучшим образом и после двух туров в активе команды только три очка. Коллектив всегда борется за медали чемпионата Украины, а поэтому обязан стабильно набирать очки. Матч против чемпиона Украины будет очень сложным, особенно учитывая, что в последнее время игра у луганских футболистов с киевским грандом не получается. Тем не менее, подопечные Скрипника постараются поймать соперника на контратаках.

2 августа «Заря» разгромила в чемпионате Украины «Ингулец» (5:1), а 25 июля неожиданно на своем поле уступила «Александрии» (0:1).

«Динамо» Киев

Команда Мирчи Луческу задержалась на тренировочных сборах, поэтому провела только одну официальную игру с начала сезона. Команда мотивирована и заряжена на победы, в чем все могли убедиться в первой сыгранной киевлянами игре. Однако, динамовцы не должны недооценивать «Зарю», ведь там также есть несколько талантливых игроков, которые могут создать проблемы любой команде.

4 августа «Динамо» сыграло товарищеский матч с «Фенербахче» (1:1), а первого числа уверенно обыграло «Верес» (4:0) в чемпионате Украины.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Заря»– 6.3

Ничья – 3.4

Победит «Динамо» Киев – 1.67

Статистика

«Заря» выиграла четыре из пяти последних матчей (включая товарищеские поединки)

«Динамо» Киев проиграло всего два матча из последних десяти встреч во всех турнирах

«Заря» не может обыграть «Динамо» Киев уже шесть матчей подряд

Семь из десяти последних личных встреч клубов закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Киев, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.67. Подопечные Луческу находятся в неплохой форме и выглядят более свежими. Предполагаем, что чемпион Украины одержит победу в этом сложном поединке.