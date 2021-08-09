«Шахтер» Донецк – «Генк»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Шахтер» Донецк — «Генк», который состоится 10 августа 2021 года
«Шахтер»
В последнем матче чемпионата донецкая команда проиграла свой первый матч в чемпионате, чем заметно расстроила руководство и болельщиков, а Роберто Де Дзерби получил свою первую порцию обоснованной критики. Тем не менее, у команды важная задача попадания в групповой турнир Лиги Чемпионов и выигранная первая встреча, которая дает донецким футболистам хорошие шансы на общий успех.
07 августа «Шахтер» проиграл в чемпионате Украины на своем поле «Александрии» (1:2), а третьего числа команда обыграла на выезде «Генк» (2:1) в Лиге Чемпионов
«Генк»
Бельгийцы после первого поединка существенно осложнили себе задачу, но подходят к ответному матчу с оптимизмом и большим желанием все исправить. Команда выиграла прошлый тур чемпионата Бельгии и уже готовится к матчу Лиги Чемпионов, где коллективу придется тяжело, но игроки постараются поймать соперника на контратаках и навязать борьбу до последней минуты встречи.
Седьмого августа «Генк» обыграл крепкий «Кортрейк» в чемпионате страны (2:1), а третьего числа уступили на своем поле «Шахтеру» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер»– 1.78
- Ничья – 4
- Победит «Генк» – 4.2
Статистика
- «Шахтер» проиграл только два поединка из последних 10 встреч во всех турнирах
- Последние девять матчей «Генка» закончились исходом «обе забьют»
- «Шахтер» забивал в восьми матчах из десяти последних на своем поле
- 13 из 15 выездных матчей «Генка» закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Шахтера» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Бельгийской команде придется забивать и открываться, а это именно то, что нужно «Шахтеру». Донецкий клуб поймает оппонента на контратаке и пройдет в следующий этап квалификации.