«Шахтер» Донецк – «Генк»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Шахтер» Донецк — «Генк», который состоится 10 августа 2021 года

«Шахтер»

В последнем матче чемпионата донецкая команда проиграла свой первый матч в чемпионате, чем заметно расстроила руководство и болельщиков, а Роберто Де Дзерби получил свою первую порцию обоснованной критики. Тем не менее, у команды важная задача попадания в групповой турнир Лиги Чемпионов и выигранная первая встреча, которая дает донецким футболистам хорошие шансы на общий успех.

07 августа «Шахтер» проиграл в чемпионате Украины на своем поле «Александрии» (1:2), а третьего числа команда обыграла на выезде «Генк» (2:1) в Лиге Чемпионов

«Генк»

Бельгийцы после первого поединка существенно осложнили себе задачу, но подходят к ответному матчу с оптимизмом и большим желанием все исправить. Команда выиграла прошлый тур чемпионата Бельгии и уже готовится к матчу Лиги Чемпионов, где коллективу придется тяжело, но игроки постараются поймать соперника на контратаках и навязать борьбу до последней минуты встречи.

Седьмого августа «Генк» обыграл крепкий «Кортрейк» в чемпионате страны (2:1), а третьего числа уступили на своем поле «Шахтеру» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер»– 1.78

Ничья – 4

Победит «Генк» – 4.2

Статистика

«Шахтер» проиграл только два поединка из последних 10 встреч во всех турнирах

Последние девять матчей «Генка» закончились исходом «обе забьют»

«Шахтер» забивал в восьми матчах из десяти последних на своем поле

13 из 15 выездных матчей «Генка» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Шахтера» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Бельгийской команде придется забивать и открываться, а это именно то, что нужно «Шахтеру». Донецкий клуб поймает оппонента на контратаке и пройдет в следующий этап квалификации.