«Монако» – «Спарта» Прага: прогноз и ставки БК Pinnacle

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10 августа 2021, 14:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Монако» — «Спарта» Прага, который состоится 10 августа 2021 года

«Монако»

Французский коллектив уверенно выиграл первую игру, но допустил осечку уже в первом туре Лиги 1. Команда Нико Ковача обладает хорошим подбором игроков, которые способны давать качественный результат, но иногда стратегия коллектива дает сбои. Тем не менее, вероятность того, что «Монако» упустит путевку в финал квалификации, близится к нулю. Матч со «Спартой» будет интересен не только для поклонников команд, но и для нейтральный любителей футбола.

Шестого августа «Монако» не смог переиграть «Нант» (1:1) в чемпионате, а третьего числа уверенно выиграл на выезде у «Спарты» в Лиге Чемпионов (2:0).

«Спарта» Прага

«Спарта» хорошо выступает в чемпионате Чехии, но в первом матче с «Монако» у команды все не заладилось с самого начала. Результатом этого стало обидное домашнее поражение, которое во многом лишает коллектив шансов на возможное возвращение в турнир. Тем не мене, чешские игроки обещают приложить максимальные усилия, чтобы попробовать изменить ситуацию.

Седьмого августа «Спарта» Прага обыграла на своем поле «Карвину» в чемпионате Чехии (2:0), а третьего числа уступила в первом матче Лиги Чемпионов «Монако» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.458

Ничья – 4.6

Победит «Спарта» Прага – 7.75

Статистика

«Спарта» Прага выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, а «Монако» одержала лишь две победы

Четыре последних матча чешского клуба закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из шести последних домашних матчей «Монако» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Восемь последних матчей «Спарты» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.458. Команда на своем поле поймает на контратаках чехов, которые будут вынуждены идти вперед большими силами. Предполагаем, что коллектив из Чехии не сможет вернуть интригу в противостояние.