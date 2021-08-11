Похоже, «Зенит» саботирует продажу Азмуна. Боятся не успеть с заменой, используют старую тактику

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вчера, 21:00

Не только Аршавин пережил подобное.

Петербуржцы – мастера нервных переговоров

Люди, которые по службе ведут переговоры с руководством «Зенита», не раз публично делились описанием процесса. Заходят, открывая дверь ногой. Много угроз, немало криков. Неподготовленные оппоненты обычно в шоке, а один господин с родословной оскорбился так, что отомстил. Давление на вторую сторону колоссальное. Отвергают все предложения, даже разумные, разворачиваются и демонстративно уходят, хлопнув дверью. Затем всегда возвращаются шелковыми и договариваются. В футболе тактика немного другая, ведь на кону не миллиарды, можно отказывать смелее. «Зенит» вымучил «Арсенал», «Барселону» и Аршавина – там целый детектив. Непросто было «Севилье» и Кержакову при трансфере. Нет сомнений, что аналогично поступали с «Байером» и «Ромой» этим летом, торгуясь за контракт Азмуна. Переговоры ведь вели не через Рибалту, российский чемпион давненько без спортивного директора, как и московский «Спартак», что собирается закрыть вакансию иностранцем через пару недель.

Моуриньо и Сеоане найдут альтернативу Азмуну

Еще один важный пункт. Римляне и леверкузенцы не считают, что за Азмуна нужно переплачивать, выдерживая прессинг «Зенита». Россияне запрашивают слишком много, а клубы топ-5 находят альтернативу. Понятно, что «Рубин» причитается доля от трансфера, поэтому петербуржцы заложили в сумму сделки наценку для казанцев. Но не рассчитали, с кем имеют дело. Немецкие фармацевты – народ ушлый, как и италоамериканцы из римского клуба. Поэтому к Моуриньо приехал другой нападающий из «Ростова» — Шомуродов, чей агент старался устроить сделку, а не мешал ее осуществлению. Элдор уже забил в товарищеском матче за «волков». А «Байер» подпишет кого-то из Швейцарии, откуда родом главный тренер. Или выйдут на другие рынки, благо, их много. Азмун не единственный форвард, что магнитит к себе моменты с высоким xG. Есть у иранца и минусы – не всегда реализация является его коньком, и без мяча работает не так круто, как вблизи чужих ворот. А в современном футболе обороняются даже Лукаку с Луисом Суаресом. И Левандовски давит при высоком прессинге.

Сердару будет крайне сложно адаптироваться в топ-5

Наверное, немного затянул с трансфером. Чутье у парня феноменальное, это Индзаги из РПЛ . Но фанаты со стажем помнят, что во всех командах – «Ювентусе», «Милане» и сборной Италии, у Пиппо были проблемы с игровой адаптацией на отдельных отрезках при разных тренерах и моделях игры. Азмун лучше общается с коллегами – Дзюба не стал его недругом, как Дель Пьеро для Индзаги, но для живущих в офсайде игроков важна модель игры всей команды, полное доверие тренеров, какое иранец получил от Семака или Бердыева. Не факт, что Моуриньо увидел бы то, чего ждал от Азмуна в теории. Хотя этот трансфер, как говорят, еще может осуществиться, ведь «Рома» сегодня потеряла известного результативного нападающего. А вот Бундеслига, возможно, не для Азмуна. Не факт, что немцы увидели бы привычного по РПЛ Сердара. В Лиге чемпионов ему ведь не настолько легко, случаются бледные поединки. Решительность не является коньком парня, иначе давно бы играл в пределах топ-5. Скауты и селекционеры это знают, а если нет – чувствуют. Есть подвох, раз иранец не уехал еще после успехов с «Ростовом». Азмуну стоит попробовать себя западнее, только если морально готов к сложным обстоятельствам.

Без главы селекции трудно найти крутую замену

Решили, что можно без спортивного директора, на странице «Руководство» два человека – Илюхина и Медведев. Но вот получит «Зенит» пусть даже 20 млн евро за Азмуна. И кого с той же результативностью можно подписать? Точно не Кунью, да и еще один бразилец не центральный нападающий. Придется искать, а получается это у петербуржцев не всегда. У них и так была серия удачных трансферов, а вот когда надо будет менять возрастных россиян – Кержакова, Жиркова или Дзюбу, то без смягчения лимита вряд ли процесс пройдет гладко, о чем Семак уже говорил – считает, что российский рынок сложный, а у «Зенита» на местных игроков нет денег. Средства есть, раз приезжают новые и новые бразильцы, но даже ставка на Клаудиньо, который завтра подпишет контракт – рискованная. Это попытка забрать футболиста, в котором сомневались профильные специалисты из топ-5. Тяжело сформулировать, поскольку игрок талантливый и результативный, в чем именно подвох. Но не исключено, что новичок – игрок момента. Как и Азмун. Форвард может позволить себе ленивые отрезки, если клепает голы, но готовую замену иранцу не нашли. Одна из причин, почему активно затягивают его уход – на дворе почти середина августа, а Сердар до сих пор выходит мучить защитников «Краснодара» и других клубов.

Азмуну активно предлагают продлить контракт с «Зенитом»

У Сердара перед глазами пример Дриусси – выкупил собственный контракт, настолько сложно шли переговоры петербуржцев и клубов из США . Азмун прекрасно знает, что как только Дзюба оказался не в форме во времена Манчини, то отправили в Тулу. Азмун имеет козырь на переговорах – контракт всего до 2022-го года, поэтому клубы топ-5 и удивляются, когда у них просят 25-30 млн евро за нападающего, который с января сможет заключать сделки самостоятельно, а к следующему лету будет свободным агентом. Но начальство Семака, затягивая переговоры – Бундеслига вернется через два дня, а Серия А через неделю, параллельно подсовывает Сердару новый контракт. И клубу выгодно – на случай продажи цена подскочит, и если технично сорвать все сделки, то Семака в ЛЧ подстрахуют голы Азмуна. Или хотя бы в РПЛ , где иранец полезен, особенно без привычной голевой поддержки Дзюбы, который вчера час десять говорил о будущем в сборной с Карпиным.