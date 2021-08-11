Похоже, «Зенит» саботирует продажу Азмуна. Боятся не успеть с заменой, используют старую тактику

Не только Аршавин пережил подобное.
Петербуржцы – мастера нервных переговоров
Люди, которые по службе ведут переговоры с руководством «Зенита», не раз публично делились описанием процесса. Заходят, открывая дверь ногой. Много угроз, немало криков. Неподготовленные оппоненты обычно в шоке, а один господин с родословной оскорбился так, что отомстил. Давление на вторую сторону колоссальное. Отвергают все предложения, даже разумные, разворачиваются и демонстративно уходят, хлопнув дверью. Затем всегда возвращаются шелковыми и договариваются. В футболе тактика немного другая, ведь на кону не миллиарды, можно отказывать смелее. «Зенит» вымучил «Арсенал», «Барселону» и Аршавина – там целый детектив. Непросто было «Севилье» и Кержакову при трансфере. Нет сомнений, что аналогично поступали с «Байером» и «Ромой» этим летом, торгуясь за контракт Азмуна. Переговоры ведь вели не через Рибалту, российский чемпион давненько без спортивного директора, как и московский «Спартак», что собирается закрыть вакансию иностранцем через пару недель.
Моуриньо и Сеоане найдут альтернативу Азмуну
Еще один важный пункт. Римляне и леверкузенцы не считают, что за Азмуна нужно переплачивать, выдерживая прессинг «Зенита». Россияне запрашивают слишком много, а клубы топ-5 находят альтернативу. Понятно, что «Рубин» причитается доля от трансфера, поэтому петербуржцы заложили в сумму сделки наценку для казанцев. Но не рассчитали, с кем имеют дело. Немецкие фармацевты – народ ушлый, как и италоамериканцы из римского клуба. Поэтому к Моуриньо приехал другой нападающий из «Ростова» — Шомуродов, чей агент старался устроить сделку, а не мешал ее осуществлению. Элдор уже забил в товарищеском матче за «волков». А «Байер» подпишет кого-то из Швейцарии, откуда родом главный тренер. Или выйдут на другие рынки, благо, их много. Азмун не единственный форвард, что магнитит к себе моменты с высоким xG. Есть у иранца и минусы – не всегда реализация является его коньком, и без мяча работает не так круто, как вблизи чужих ворот. А в современном футболе обороняются даже Лукаку с Луисом Суаресом. И Левандовски давит при высоком прессинге.
Сердару будет крайне сложно адаптироваться в топ-5
Наверное, немного затянул с трансфером. Чутье у парня феноменальное, это Индзаги из РПЛ. Но фанаты со стажем помнят, что во всех командах – «Ювентусе», «Милане» и сборной Италии, у Пиппо были проблемы с игровой адаптацией на отдельных отрезках при разных тренерах и моделях игры. Азмун лучше общается с коллегами – Дзюба не стал его недругом, как Дель Пьеро для Индзаги, но для живущих в офсайде игроков важна модель игры всей команды, полное доверие тренеров, какое иранец получил от Семака или Бердыева. Не факт, что Моуриньо увидел бы то, чего ждал от Азмуна в теории. Хотя этот трансфер, как говорят, еще может осуществиться, ведь «Рома» сегодня потеряла известного результативного нападающего. А вот Бундеслига, возможно, не для Азмуна. Не факт, что немцы увидели бы привычного по РПЛ Сердара. В Лиге чемпионов ему ведь не настолько легко, случаются бледные поединки. Решительность не является коньком парня, иначе давно бы играл в пределах топ-5. Скауты и селекционеры это знают, а если нет – чувствуют. Есть подвох, раз иранец не уехал еще после успехов с «Ростовом». Азмуну стоит попробовать себя западнее, только если морально готов к сложным обстоятельствам.
Без главы селекции трудно найти крутую замену
Решили, что можно без спортивного директора, на странице «Руководство» два человека – Илюхина и Медведев. Но вот получит «Зенит» пусть даже 20 млн евро за Азмуна. И кого с той же результативностью можно подписать? Точно не Кунью, да и еще один бразилец не центральный нападающий. Придется искать, а получается это у петербуржцев не всегда. У них и так была серия удачных трансферов, а вот когда надо будет менять возрастных россиян – Кержакова, Жиркова или Дзюбу, то без смягчения лимита вряд ли процесс пройдет гладко, о чем Семак уже говорил – считает, что российский рынок сложный, а у «Зенита» на местных игроков нет денег. Средства есть, раз приезжают новые и новые бразильцы, но даже ставка на Клаудиньо, который завтра подпишет контракт – рискованная. Это попытка забрать футболиста, в котором сомневались профильные специалисты из топ-5. Тяжело сформулировать, поскольку игрок талантливый и результативный, в чем именно подвох. Но не исключено, что новичок – игрок момента. Как и Азмун. Форвард может позволить себе ленивые отрезки, если клепает голы, но готовую замену иранцу не нашли. Одна из причин, почему активно затягивают его уход – на дворе почти середина августа, а Сердар до сих пор выходит мучить защитников «Краснодара» и других клубов.
Азмуну активно предлагают продлить контракт с «Зенитом»
У Сердара перед глазами пример Дриусси – выкупил собственный контракт, настолько сложно шли переговоры петербуржцев и клубов из США. Азмун прекрасно знает, что как только Дзюба оказался не в форме во времена Манчини, то отправили в Тулу. Азмун имеет козырь на переговорах – контракт всего до 2022-го года, поэтому клубы топ-5 и удивляются, когда у них просят 25-30 млн евро за нападающего, который с января сможет заключать сделки самостоятельно, а к следующему лету будет свободным агентом. Но начальство Семака, затягивая переговоры – Бундеслига вернется через два дня, а Серия А через неделю, параллельно подсовывает Сердару новый контракт. И клубу выгодно – на случай продажи цена подскочит, и если технично сорвать все сделки, то Семака в ЛЧ подстрахуют голы Азмуна. Или хотя бы в РПЛ, где иранец полезен, особенно без привычной голевой поддержки Дзюбы, который вчера час десять говорил о будущем в сборной с Карпиным.
«Зениту» вроде бы выгодно остаться колючими в случае с уходом Азмуна, но могут угробить мотивацию футболиста. Сердар ведь и сейчас не выступает эпохально, просто его класса хватает для голов в РПЛ. Играет хуже, чем можно судить по статистике, и в этом опасность. Возможно, иранец настолько настроился на уход, что даже его свежая результативность – попытка понравиться новому клубу. Если в «Зенит» обещали Азмуну, что отпустят в топ-5, то слово надо держать.
Пара нюансов только была. По финальной стоимости и бонусу договориться, чтобы ни одна из двух сторон в обиде не осталась (держим в уме Рубин, который кое-что ждёт), да замену сильную подыскать.
Последним известным науке предложением Байера было 16 трансфер, остальное бонусы (привет, кстати, всем умникам, у которых в клуб до последнего ничего не поступало, а Азмуном никто не интересовался, вы молодцы, вы старались). И дали стороны по рукам. Но вербально. Ведь надо найти замену, а потом уже объявлять.
А поиски оказались делом непростым. Хотя и кандидаты были. И некоторые из этих кандидатов даже прямым текстом говорили, что в Зенит ой как хотят: в Лиге чемпионов поиграть да за титулы побороться. Другие готовы были, только денег дай. Но даже с ними договориться (внезапно) оказалось делом сложным.
А тут как назло Сардар наш свет Азмун забивать стал как не в себя. В каждом матче кладёт. Уже 5 положил за четыре игры. А второй форвард всё молчит и не впечатляет. А впереди Локомотив и ЦСКА.
И сказал кое-кто в клубе: «Такой Сардар нужен и нам самим. Никуда он не уйдёт». Что ж, логично, учитывая, что с потенциальной заменой до сих пор договориться почему-то так и не смогли. К чему лишние силы тратить да бумагу марать?
И всё бы хорошо, но такого поворота событий не ожидал ни Азмун, ни его агент, который безапелляционно уверяет, что Сардар уходит. И если верить итальянским средствам массовой информации, в эти минуты гоняет в Лондоне вечерние чаи с гендиректором Ромы.
Ну то есть по факту мы получаем ситуацию, когда с одной стороны резко сказали: «никуда он не уйдёт», а с другой отвечают: «уйдёт, ещё как уйдёт». Здорово же! Not!
А что же Леверкузен? А то совсем мы про него забыли. Он ждал (хотя Кикер уверял обратное, но Кикеру веры нет). Но вечно ждать невозможно. И любому терпению рано или поздно приходит конец. Окончательного нет, к слову, там не сказали до сих пор.
Но вернётся к Сардару. Какие сценарии мы имеем прямо сейчас?
1. Он в итоге уходит. Но не стоит забывать, что маленькие часики смеются тик-так. И чем дольше оттягивать его уход, тем меньше возможности привезти новичков пораньше. Со всеми вытекающими.
2. Он остаётся и уже зимой может договориться с любым клубом, чтобы летом уйти бесплатно. Хотя, и здесь есть плюс: Казань ничего не получит. Ха-ха!
3. Он переподписывает кон… да нет, глупость какую-то написал. Хотя, если так случится, я сразу же признаюсь, что я балбес и был неправ и вообще ничего не понимаю. Потому что это будет хорошим грамотным решением клуба, которое, правда, надо было принимать ещё год назад.
Морали не будет. Просто приведите в клуб сильного спортивного директора со знанием рынка. А то трансферные окна становятся печальнее с каждым годом.
Продолжение следует. Но это не точно» Это пишет в своём телеграмм-канале питерский журналист
Пара нюансов только была. По финальной стоимости и бонусу договориться, чтобы ни одна из двух сторон в обиде не осталась (держим в уме Рубин, который кое-что ждёт), да замену сильную подыскать.
Последним известным науке предложением Байера было 16 трансфер, остальное бонусы (привет, кстати, всем умникам, у которых в клуб до последнего ничего не поступало, а Азмуном никто не интересовался, вы молодцы, вы старались). И дали стороны по рукам. Но вербально. Ведь надо найти замену, а потом уже объявлять.
А поиски оказались делом непростым. Хотя и кандидаты были. И некоторые из этих кандидатов даже прямым текстом говорили, что в Зенит ой как хотят: в Лиге чемпионов поиграть да за титулы побороться. Другие готовы были, только денег дай. Но даже с ними договориться (внезапно) оказалось делом сложным.
А тут как назло Сардар наш свет Азмун забивать стал как не в себя. В каждом матче кладёт. Уже 5 положил за четыре игры. А второй форвард всё молчит и не впечатляет. А впереди Локомотив и ЦСКА.
И сказал кое-кто в клубе: «Такой Сардар нужен и нам самим. Никуда он не уйдёт». Что ж, логично, учитывая, что с потенциальной заменой до сих пор договориться почему-то так и не смогли. К чему лишние силы тратить да бумагу марать?
И всё бы хорошо, но такого поворота событий не ожидал ни Азмун, ни его агент, который безапелляционно уверяет, что Сардар уходит. И если верить итальянским средствам массовой информации, в эти минуты гоняет в Лондоне вечерние чаи с гендиректором Ромы.
Ну то есть по факту мы получаем ситуацию, когда с одной стороны резко сказали: «никуда он не уйдёт», а с другой отвечают: «уйдёт, ещё как уйдёт». Здорово же! Not!
А что же Леверкузен? А то совсем мы про него забыли. Он ждал (хотя Кикер уверял обратное, но Кикеру веры нет). Но вечно ждать невозможно. И любому терпению рано или поздно приходит конец. Окончательного нет, к слову, там не сказали до сих пор.
Но вернётся к Сардару. Какие сценарии мы имеем прямо сейчас?
1. Он в итоге уходит. Но не стоит забывать, что маленькие часики смеются тик-так. И чем дольше оттягивать его уход, тем меньше возможности привезти новичков пораньше. Со всеми вытекающими.
2. Он остаётся и уже зимой может договориться с любым клубом, чтобы летом уйти бесплатно. Хотя, и здесь есть плюс: Казань ничего не получит. Ха-ха!
3. Он переподписывает кон… да нет, глупость какую-то написал. Хотя, если так случится, я сразу же признаюсь, что я балбес и был неправ и вообще ничего не понимаю. Потому что это будет хорошим грамотным решением клуба, которое, правда, надо было принимать ещё год назад.
Морали не будет. Просто приведите в клуб сильного спортивного директора со знанием рынка. А то трансферные окна становятся печальнее с каждым годом.
Продолжение следует. Но это не точно» Это пишет в своём телеграмм-канале питерский журналист
- А как мотивируют!!!
- И возраст, и время уходит, и в РПЛ это не футбол, а так пинание мяча на травке.
- А вот Европа! - это да!!! Там тебе будет намного лучше! Езжай же ты, наконец, туда! Мы тут уже все испереживались!
- А кто-нибудь спросил у Азмуна: а хочет ли он туда, где, якобы, цивилизация? Или ему комфортнее жить и играть здесь, в России?
- Так зачем же сразу приписывать "Зениту" саботаж продажи Азмуна?
- Популярность надо зарабатывать другим способом, по-честному... Без вранья...
- А как мотивируют!!!
- И возраст, и время уходит, и в РПЛ это не футбол, а так пинание мяча на травке.
- А вот Европа! - это да!!! Там тебе будет намного лучше! Езжай же ты, наконец, туда! Мы тут уже все испереживались!
- А кто-нибудь спросил у Азмуна: а хочет ли он туда, где, якобы, цивилизация? Или ему комфортнее жить и играть здесь, в России?
- Так зачем же сразу приписывать "Зениту" саботаж продажи Азмуна?
- Популярность надо зарабатывать другим способом, по-честному... Без вранья...