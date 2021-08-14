ПСЖ – «Страсбур»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Страсбур», который состоится 14 августа 2021 года

ПСЖ

Парижский клуб стал самым активным участником трансферного рынка, однако команда большинство игроков подписала бесплатно. Так коллектив пополнился такими звездами как Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарума и Лионель Месси. Сейчас все рассматривают ПСЖ как основного фаворита в борьбе за Лигу Чемпионов, а в чемпионате Франции даже не рассматривается другой вариант, как золотые медали.

7 августа ПСЖ обыграл на выезде «Труа» (2:1) в Лиге 1, а первого числа команда уступила «Лиллю» (0:1) в матче за Суперкубок Франции.

«Страсбур»

«Страсбур» станет первой командой, против которой в составе ПСЖ сыграет Лионель Месси, что добавляет встрече особый интерес. Сама команда провела неплохой предсезонный сбор, и будет бороться за место в середине турнирной таблицы. Коллектив имеет нескольких лидеров, на которых и будет полагаться в поединке с грандом французского футбола.

8 августа «Страсбур» на своем поле уступил «Анже» (0:2) в первом туре Лиги 1, а 31 июля команда проиграла товарищеский матч «Фрайбургу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.23

– 1.23 Ничья – 6.8

Победит «Страсбур» – 12.5

Статистика

ПСЖ выиграл семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах

выиграл семь матчей из последних десяти встреч во всех турнирах Только три матча выиграл «Страсбур» из последних десяти поединков

ПСЖ выиграл девять из десяти домашних матчей со «Страсбуром»

выиграл девять из десяти домашних матчей со «Страсбуром» «Страсбур» не знает поражений на выезде уже шесть матчей подряд

Прогноз