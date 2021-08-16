«Бартомеу — отчаявшийся лжец». Лапорта уничтожает предшественника за долги «Барселоны» в размере 1.35 миллиарда евро

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вчера, 19:27

Большая ссора в Каталонии.

Открытое письмо недовольного Бартомеу

В конце прошлой недели бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу счел необходимым обратиться к Жоану Лапорте «в свете последних заявлений». Бартомеу обиделся на своего преемника и членов Совета директоров «Барсы» за то, что после ухода Месси они стали прямо и косвенно обвинять бывшего президента в плачевном финансовом состоянии клуба. Бартомеу чернил не жалел (как и «воды), он разбил свое обращение на 10 пунктов, которые перескажем тезисно.

- Хосеп Бартомеу настаивает, что убыток в размере 97 миллионов евро по итогам сезона 2019/20 не должен считаться отрицательным экономическим результатом финансового года согласно Королевскому указу 1162/2020, который изменяет правила аудита на период пандемии COVID-19.

- Напомнил Лапорте, что в 2010 году сам Жоан передал „Барселону“ Сандро Розелю с дефицитом бюджета в 60 млн евро.

- Снимает с себя ответственность за финансовые потери в сезоне 2020/21, так как сам Бартомеу и его правительство вынуждены были уйти в отставку 27 октября 2020 года

- Новая правящая хунта (Лапорта и Ко) обвинены в бездействии. По словам Бартомеу, в финансовую яму „Барселону“ загнало отсутствие внятного руководства в сезоне 2020/21.

- Бартомеу ставит себе в заслугу снижение годовых выплат по контрактам игрокам, тренерам и прочим спортивным профи на 12%, что помогло смягчить падение доходов. Необходимая мера в сезоне 2020/21 (снижение зарплаты на 20%, что составило бы около 90 миллионов евро) не была применена.

- Хосеп уверяет, что в апреле 2020 года запустил проект Barca Corporate (использование активов, не связанных с доходами от спортивных соревнований) и собирался продать 49% прав на него. „Барселона“ получила четыре предложения, худшее из которых на 220 млн евро, а за весь сезон 2020/21 можно было заработать 375 млн евро. Лапорта не сделал ничего.

- Еще 350 млн евро могло принести участие в Суперлиге, но и эту идею похоронили после ухода Бартомеу.

- Экс-президент берет на себя ответственность за формирование команды на сезон 2020/21, но говорит, что у него не было времени на переговоры о снижении зарплат.

- Бартомеу обвиняет Лапорту в том, что тот „простил“ Неймару 16.5 млн евро.

- Просит незамедлительно опубликовать результаты аудита, чтобы указать на конкретные случаи „якобы криминальной“ деятельности, а не бросаться голословными обвинениями.

Бартомеу глупо (или намеренно?) подставился под сокрушительный удар

Даже если у Бартомеу есть какая-то „своя правда“, сложно понять, на что он рассчитывал, находясь в столь уязвимом состоянии. При нем клуб залез в миллиардные долги, бездумно подписывая щедрые контракты, в марте Хосеп Мария был задержан полицией в рамках расследования „Барсагейт“, Бартомеу ловили за руку, когда он платил специалистам узкого профиля большие деньги за очернение лидеров „Барсы“ и создания благоприятного имиджа мудрого президента в СМИ .

Не удивительно, что Лапорта в ярости разнес незадачливого предшественника. Возможно, перед нами малюсенькая видимая часть большой подковерной игры. Мотивы действующих лиц станут известны со временем, а пока Бартомеу выступил в качестве сливной ямы: известные грехи экс-президента настолько очевидны, что на него без проблем можно списать и относительно недавние неудачи из „серой“ зоны ответственности. Хосеп либо действительно настолько недалек, либо покупает себе что-то ценное за эту услугу: по сути, он вызвал на дуэль того, кто может убить его плевком. Лапорту не пришлось дважды просить.

И тут Лапорту „понесло“…

На состоявшейся в понедельник пресс-конференции Жоан Лапорта зашел с козырей:

По состоянию на 21 марта 2021 года долг составлял 1,35 млрд евро. К первоначальному долгу в 617 млн евро вы должны добавить 389 млн евро на игроков, 90 млн евро, потраченные на судебные тяжбы, а также 79 млн евро на авансовые телевизионные права и 56 млн евро на проект „Espai Barca“. В сумме 1,35 млрд евро. Не то наследство, о котором мечтаешь.

Затем действующий президент рассказал о том, как его предшественник руководил клубом все последние годы: решал текущие проблемы, затыкал возникающие дыры в бюджете, по частям распродавая „Барселону“. Лапорта напомнил, что дикое соотношение доходов и выплат по заработной плате (103% — клуб больше тратил, чем зарабатывал) сложилось при Бартомеу, Жоан даже называет переломный момент:

222 миллиона евро, полученный от продажи Неймара, были потрачены непропорционально, быстро и бездумно. Именно в этот момент произошел взрыв зарплат в команде.

Напоследок Лапорта назвал Бартомеу лжецом и подчеркнул, что его предшественник пытается сыграть на общественном мнении и воспользоваться моментом плохого настроения болельщиков „Барсы“ после ухода Месси: