«Бартомеу — отчаявшийся лжец». Лапорта уничтожает предшественника за долги «Барселоны» в размере 1.35 миллиарда евро

Большая ссора в Каталонии.
Открытое письмо недовольного Бартомеу
В конце прошлой недели бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу счел необходимым обратиться к Жоану Лапорте «в свете последних заявлений». Бартомеу обиделся на своего преемника и членов Совета директоров «Барсы» за то, что после ухода Месси они стали прямо и косвенно обвинять бывшего президента в плачевном финансовом состоянии клуба. Бартомеу чернил не жалел (как и «воды), он разбил свое обращение на 10 пунктов, которые перескажем тезисно.
- Хосеп Бартомеу настаивает, что убыток в размере 97 миллионов евро по итогам сезона 2019/20 не должен считаться отрицательным экономическим результатом финансового года согласно Королевскому указу 1162/2020, который изменяет правила аудита на период пандемии COVID-19.
- Напомнил Лапорте, что в 2010 году сам Жоан передал „Барселону“ Сандро Розелю с дефицитом бюджета в 60 млн евро.
- Снимает с себя ответственность за финансовые потери в сезоне 2020/21, так как сам Бартомеу и его правительство вынуждены были уйти в отставку 27 октября 2020 года
- Новая правящая хунта (Лапорта и Ко) обвинены в бездействии. По словам Бартомеу, в финансовую яму „Барселону“ загнало отсутствие внятного руководства в сезоне 2020/21.
- Бартомеу ставит себе в заслугу снижение годовых выплат по контрактам игрокам, тренерам и прочим спортивным профи на 12%, что помогло смягчить падение доходов. Необходимая мера в сезоне 2020/21 (снижение зарплаты на 20%, что составило бы около 90 миллионов евро) не была применена.
- Хосеп уверяет, что в апреле 2020 года запустил проект Barca Corporate (использование активов, не связанных с доходами от спортивных соревнований) и собирался продать 49% прав на него. „Барселона“ получила четыре предложения, худшее из которых на 220 млн евро, а за весь сезон 2020/21 можно было заработать 375 млн евро. Лапорта не сделал ничего.
- Еще 350 млн евро могло принести участие в Суперлиге, но и эту идею похоронили после ухода Бартомеу.
- Экс-президент берет на себя ответственность за формирование команды на сезон 2020/21, но говорит, что у него не было времени на переговоры о снижении зарплат.
- Бартомеу обвиняет Лапорту в том, что тот „простил“ Неймару 16.5 млн евро.
- Просит незамедлительно опубликовать результаты аудита, чтобы указать на конкретные случаи „якобы криминальной“ деятельности, а не бросаться голословными обвинениями.
Бартомеу глупо (или намеренно?) подставился под сокрушительный удар
Даже если у Бартомеу есть какая-то „своя правда“, сложно понять, на что он рассчитывал, находясь в столь уязвимом состоянии. При нем клуб залез в миллиардные долги, бездумно подписывая щедрые контракты, в марте Хосеп Мария был задержан полицией в рамках расследования „Барсагейт“, Бартомеу ловили за руку, когда он платил специалистам узкого профиля большие деньги за очернение лидеров „Барсы“ и создания благоприятного имиджа мудрого президента в СМИ.
Не удивительно, что Лапорта в ярости разнес незадачливого предшественника. Возможно, перед нами малюсенькая видимая часть большой подковерной игры. Мотивы действующих лиц станут известны со временем, а пока Бартомеу выступил в качестве сливной ямы: известные грехи экс-президента настолько очевидны, что на него без проблем можно списать и относительно недавние неудачи из „серой“ зоны ответственности. Хосеп либо действительно настолько недалек, либо покупает себе что-то ценное за эту услугу: по сути, он вызвал на дуэль того, кто может убить его плевком. Лапорту не пришлось дважды просить.
И тут Лапорту „понесло“…
На состоявшейся в понедельник пресс-конференции Жоан Лапорта зашел с козырей:
По состоянию на 21 марта 2021 года долг составлял 1,35 млрд евро. К первоначальному долгу в 617 млн евро вы должны добавить 389 млн евро на игроков, 90 млн евро, потраченные на судебные тяжбы, а также 79 млн евро на авансовые телевизионные права и 56 млн евро на проект „Espai Barca“. В сумме 1,35 млрд евро. Не то наследство, о котором мечтаешь.
Затем действующий президент рассказал о том, как его предшественник руководил клубом все последние годы: решал текущие проблемы, затыкал возникающие дыры в бюджете, по частям распродавая „Барселону“. Лапорта напомнил, что дикое соотношение доходов и выплат по заработной плате (103% — клуб больше тратил, чем зарабатывал) сложилось при Бартомеу, Жоан даже называет переломный момент:
222 миллиона евро, полученный от продажи Неймара, были потрачены непропорционально, быстро и бездумно. Именно в этот момент произошел взрыв зарплат в команде.
Напоследок Лапорта назвал Бартомеу лжецом и подчеркнул, что его предшественник пытается сыграть на общественном мнении и воспользоваться моментом плохого настроения болельщиков „Барсы“ после ухода Месси:
Мне было тяжело продираться сквозь дебри полуправд и лжи в письме Бартомеу, но я прочел его внимательно. Это жалкая попытка оправдать провальный менеджмент. Это жест отчаяния. „Барселона“ заказал комплексный аудит, который стартует в сентябре. По его итогам мы четко определим, на ком лежит ответственность. Видимо, некоторые вопросы будут рассматриваться в судах.
в марте был задержан полицией в рамках расследования „Барсагейт“, Бартомеу ловили за руку, когда он платил специалистам узкого профиля большие деньги за очернение лидеров „Барсы“ и создания благоприятного имиджа мудрого президента в СМИ...
Не надо обращать внимание на бывшего Президента, на его "сотрясание воздуха", который "довёл" "Барселону", до такого плачевного состояния... Зачем тратить силы, энергию, нервы на то, чтобы доказать очевидное, не лучше ли заниматься возрождением "Барселоны", не отвлекаясь на бессмысленные дискуссии и напрасную трату времени...
в марте был задержан полицией в рамках расследования „Барсагейт“, Бартомеу ловили за руку, когда он платил специалистам узкого профиля большие деньги за очернение лидеров „Барсы“ и создания благоприятного имиджа мудрого президента в СМИ...
Не надо обращать внимание на бывшего Президента, на его "сотрясание воздуха", который "довёл" "Барселону", до такого плачевного состояния... Зачем тратить силы, энергию, нервы на то, чтобы доказать очевидное, не лучше ли заниматься возрождением "Барселоны", не отвлекаясь на бессмысленные дискуссии и напрасную трату времени...