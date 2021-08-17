ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Все места блатные расхватали». Роналду предпочёл бы покинуть «Ювентус», но ему некуда бежать

вчера, 12:22
00:00 / 00:00

Море слухов может означать только одно.

Вторая волна слухов об уходе Роналду за три месяца. И это уже серьезно

Первая волна была в конце мая, когда Криштиану сватали в ПСЖ, «Реал», «Манчестер Юнайтед» и даже в лиссабонский «Спортинг». Вероятно, на тот момент сторона Роналду добилась некоего удовлетворительного промежуточного результата, которым могли стать гарантии от боссов клуба и нового-старого тренера Массимилиано Аллегри.

При этом нет никаких сомнений, что новостной повесткой управляли со стороны футболиста, за штурвалом сидел Жорже Мендеш. На подступах к Евро-2020 влиятельный агент выступил в прессе с успокаивающей речью, поток слухов был перекрыт, чтобы освободить место для рекордов Роналду. Есть время, чтобы говорить, а есть время, чтобы играть в футбол.

Причина обеспокоенности Криштиану будущим в «Ювентусе» тоже понятна: португалец хочет, во-первых, видеть вокруг себя амбициозный проект, во-вторых, быть его центром. Его цель — борьба за победу в Лиге чемпионов. С «Ювентусом» этого пока не получается, а в прошлом сезоне «Старая Синьора» еще и Скудетто упустила впервые за 10 лет.

После столь неудачной кампании Роналду усомнился к конкурентоспособности «Ювентуса», вызвал боссов на разговор через Мендеша. Новая волна слухов говорит о том, что обещания не были исполнены: больших трансферов нет, для решения больших задач нынешний состав откровенно не годится, Аллегри нервничает, так как недооценил масштаб запустения.

Желание Роналду уйти становится безусловным

Майский бунт Роналду был нужен для того, чтобы донести до «Ювентуса» простую истину: «Или делаете конкурентоспособную команду, или дальше без меня». Не думаю, что Аньелли сильно испугался, ведь у него хватает других проблем, а в чем-то уход Криштиану даже выгоден, но на тот момент нужно было отложить решение, поэтому португалец получил респект и заверения в светлом будущем «Юве».

Легко строить воздушные замки, когда все лето впереди, но в середине августа реальность уже наступает на горло. Туринцы не сделали больших покупок, хотя на рынке было много звездных футболистов. Разговоры о новичках не прекращаются, но в «Ювентусе» мечтают о хороших парнях без звездной пыли вроде Мануэля Локателли. Крепкий полузащитник, но явно не из тех, кто выведет «Юве» на новый уровень.

Роналду видит аттракцион парижской щедрости, замечает яркие приобретения английских топ-клубов и понимает, что оказался в команде, чьи лигочемпионские амбиции ничем не подкреплены. Сбылись худшие опасения, и надеяться больше не на что. Поэтому нужен план побега. Не факт, что он сработает, все-таки до закрытия трансферного окна осталось мало времени, но Роналду попытается уйти из «Ювентуса». Он точно хочет этого.

Стучатся в двери «Реала», «Манчестер Сити» и ПСЖ

Сразу замечу, что трансфер Роналду считаю маловероятным. Это слишком сложная сделка, такие нужно готовить месяцами, а сейчас мы видим попытку погрузить слона в последний вагон уже тронувшегося поезда. Но шоу все равно интересное, даже если в его финале все останутся на первоначальных позициях. Насколько понимаю, театр имени Мендеша работает ради трех зрителей: «Реала», «Ман Сити» и ПСЖ.

«Горожане» хотят подписать центрального нападающего, их основная цель — Харри Кейн, но договоренностей с «Тоттенхэмом» пока нет. Дэниел Леви выкручивает руки, ради капитана сборной Англии придется во второй раз за месяц (после трансфера Джека Грилиша) побить рекорд АПЛ, и нет никаких гарантий, что сделка состоится. Так что вполне логично предложить «Манчестер Сити» услуги Роналду. Они могут оказаться востребованными.

Что касается «Реала», то здесь у нас нужно прислушаться к Эду Агирре, который является не только одним из ведущих передачи El Chiringuito, но и состоит в дружеских отношениях с Криштиану. Так вот, Агирре утверждает, что Анчелотти «одержим идеей возвращения Роналду», регулярно контактирует с португальцем в последние недели и даже заручился поддержкой лидеров раздевалки.

Впрочем, Анчелотти может желать чего и кого угодно, а Перес хочет подписать Мбаппе и только Мбаппе. В оптимальном варианте Роналду может стать планом «Б» для «Реала» в том случае, если заполучить француза этим летом не удастся. В то же время, при переезде Килиана из Парижа в Мадрид о приобретении Криштиану может задуматься ПСЖ, который и так трескается от звезд — одной больше, одной меньше…

Три по 0.5. Роналду зависит от обстоятельств, на которые не может влиять

Кругом только полушансы, подписание Роналду ни для кого не является приоритетом. Если сорвется Кейн, может быть, появится интерес у «Манчестер Сити». Если не удастся подписать Мбаппе, может быть, Анчелотти уговорит Переса на еще одно возвращение. Не факт, что ПСЖ обратится к кандидатуре Криштиану, даже если Мбаппе уйдет. Скорее всего, приход Месси закрывает Роналду дорогу в Париж.

Не скажу, что КриРо точно останется в «Ювентусе», ведь личное желание фигуры такого калибра не стоит недооценивать, но пока португальцу просто некуда идти, даже если он готов умерить финансовые аппетиты и получать меньше ради выступлений за команду с лигочемпионскими амбициями. А он вряд ли готов. Но даже если трансфер Роналду не состоится, сами попытки вызывают интерес. Не переключайтесь и держите попкорн под рукой.

СлухиМбаппе сообщил одноклубникам, что не покинет ПСЖ в этом сезоне
Сегодня, 13:18 Комментарии3
Слухи«Лилль» собирается подписать голкипера «Атлетико»
Сегодня, 12:43 Комментарии2
Слухи«Интер» готов продать Лазаро после подписания Думфриса
Сегодня, 11:39 Комментарии2
Слухи«Атлетико» ведёт переговоры с «Вулверхэмптоном» по трансферу Рафы Мира
Сегодня, 10:48 Комментарии5
СлухиЭдегор продолжит карьеру в «Арсенале»
Сегодня, 10:32 Комментарии6
Слухи«Фламенго» арендует у «Лиона» хавбека Мендеша
Сегодня, 10:17 Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
faneng
faneng
вчера в 18:47
Роналду - заложник прежде всего своей жадности! Я это говорил еще в 2018 году. В 33 года (а сейчас ему 36!!!!) либо ты хочешь деньги (тогда иди доигрывать в Катар), либо ты хочешь славы (тогда не требуй большой зарплаты).
А что сейчас? 36-летний пижон, не умеющий бить штрафные, тянущий одеяло на себя, требующий привилегированного положения на поле и жадный до денег. Кому он нужен??? Месси - такой же. Не знаю, зачем его взяли ПСЖ, но там арабы сумасшедшие.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 18:41
Про амбиции Роналду всё предельно ясно, он один из лучших в мире-это факт. Ювентус ведь тоже топ клуб, почему бы не подождать до зимы, кто знает, вполне возможно Юве подпишет игроков, способных выступать на его уровне.
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:27
Слишком поздно спохватился. Думаю останется еще на сезон в Турине
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 16:45
Мбаппе в Реал, КР в ПСЖ) такое что они в одной команде будут наверно только в симуляторе можно было раньше представить, а щас хоть и маловероятно, но все же возможно.
Estiva
Estiva
вчера в 15:54
Если честно, не интересно слушать о возможных вариантах будущего Роналду на фоне новости о трансфере Месси в ПСЖ...
fubh
fubh
вчера в 15:33
пара в млс доигрывать
Elliada
Elliada
вчера в 14:31
Чтобы понять уровень футболиста, нужно знать сколько клубов хотят видеть его в своих рядах. Спрос на Роналду нет. Никому он не нужен, поэтому год еще будет Ювентус обдирать. А дальше в Европе он не останется. Китай, МЛС - где еще старички доигрывают последние годы.
djaich
djaich
вчера в 14:07
Да здесь, скорее, уже не амбиции в ЛЧ свою роль играют, а попытка заключить более долгосрочный контракт с сохранением определенного уровня зарплаты, пока ты еще играешь на уровне. Вся проблема взаимоотношений с Ювентусом - нежелание руководства перезаключать контракт на еще один дополнительный год даже с уменьшением выплат Криштиану, ибо в таком возрасте уже в каждый момент можно ожидать резкого спада в игре. А если он, спад, в этом сезоне произойдет, то после этого дорога одна - в родной "Спортинг", годик-другой в роли свадебного генерала на поле выходить, но уже за небольшие деньги. Роналду, конечно, есть величайший, но он - не вечный, что сам прекрасно понимает.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 13:52
Пусть едет в ПСЖ к Месси
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:28
Амбициозный К.Роналду стал "заложником" ситуации....Несмотря на свой возраст- 36 лет, он полон сил и желания бороться в Лиге чемпионов за победу в Лиге чемпионов, но с ЮВЕ это вряд ли получится, это Роналду понимает, но время на ожидания у него нет, 36 лет даже для такого игрока, как Роналду, несмотря на его отличную физическую форму, слишком много, чтобы ожидать и надеяться в ЮВЕ, когда ЮВЕ будут конкурентно способны в ЛЧ для того, чтобы бороться за победу в ЛЧ... Сложно найти и желающих в таком возрасте для того, чтобы оказаться в команде, у которой есть желания и главное возможности бороться и выиграть Лигу чемпионов, но, зная Роналду, который никогда не сдаётся, он будет бороться даже тогда, когда потеряет надежду, когда нет шансов...

Хочется пожелать ему удачи, а вдруг! Как говорят: "Надежда умирает последней".
Хотелось бы, чтобы такой игрок, как К.Роналду, завершил свою футбольную карьеру на "мажорной ноте", в топ-лиге, играя за топ-команду, продолжая бороться за трофеи наивысшего качества европейского футбола!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:17
Пора уже не мусолить эту тему, - "Никто никуда не уйдёт !!!)
shlomo
shlomo
вчера в 12:50, ред.
Спасибо за статью...ну что, как ни крути, а оптимального варианта нет... с одной стороны есть варианты, а с другой.....Реал - португалец ушел в Юве после конфликта с президентом: Перес считал, что при обновлении контракта ветераны должны идти на сокращение зарплаты, Криштиану был против.... Ман Юн - трансфер возрастного португальца не совсем увязывается с философией Сульшера ( норвежец строит команду на дистанцию и подтягивает молодых игроков....).... ПСЖ - даже у Парижа в Лиге 1 не все хорошо с деньгами – виноват как обычно коронавирус и проблемы с ТВ-контрактом (да еще и заключили контракты и приобрели игроков...) и если еще переподписать Мбаппе, то места для Роналду в платежке уже не будет....Спортинг - ну тут слухи про возвращение в родную команду опроверг Жорже Мендеш ("Криштиану не вернется в Спортинг. Пока его карьерные пути не проходят через Португалию" так сказал агент в середине мая...).... вот и теперь нужно поставить грамотную запятую....УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ.......
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:46, ред.
Если в заголовок вынесена цитата из В.Высоцкого,то она должна выглядеть так :"Там все места блатные расхватали...",или "...все места блатные расхватали...".Исправьте.
Кстати,исходя из ситуации,вполне можно продолжить в том же стиле :"...тем временем,во всей честной Италии для Роника команды не нашлось".
112910415
112910415
вчера в 12:46
всего вернее, что гора родит мышь !
то есть, ничего не произойдёт
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100