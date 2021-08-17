«Все места блатные расхватали». Роналду предпочёл бы покинуть «Ювентус», но ему некуда бежать

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вчера, 12:22

Море слухов может означать только одно.

Вторая волна слухов об уходе Роналду за три месяца. И это уже серьезно

Первая волна была в конце мая, когда Криштиану сватали в ПСЖ , «Реал», «Манчестер Юнайтед» и даже в лиссабонский «Спортинг». Вероятно, на тот момент сторона Роналду добилась некоего удовлетворительного промежуточного результата, которым могли стать гарантии от боссов клуба и нового-старого тренера Массимилиано Аллегри.

При этом нет никаких сомнений, что новостной повесткой управляли со стороны футболиста, за штурвалом сидел Жорже Мендеш. На подступах к Евро-2020 влиятельный агент выступил в прессе с успокаивающей речью, поток слухов был перекрыт, чтобы освободить место для рекордов Роналду. Есть время, чтобы говорить, а есть время, чтобы играть в футбол.

Причина обеспокоенности Криштиану будущим в «Ювентусе» тоже понятна: португалец хочет, во-первых, видеть вокруг себя амбициозный проект, во-вторых, быть его центром. Его цель — борьба за победу в Лиге чемпионов. С «Ювентусом» этого пока не получается, а в прошлом сезоне «Старая Синьора» еще и Скудетто упустила впервые за 10 лет.

После столь неудачной кампании Роналду усомнился к конкурентоспособности «Ювентуса», вызвал боссов на разговор через Мендеша. Новая волна слухов говорит о том, что обещания не были исполнены: больших трансферов нет, для решения больших задач нынешний состав откровенно не годится, Аллегри нервничает, так как недооценил масштаб запустения.

Желание Роналду уйти становится безусловным

Майский бунт Роналду был нужен для того, чтобы донести до «Ювентуса» простую истину: «Или делаете конкурентоспособную команду, или дальше без меня». Не думаю, что Аньелли сильно испугался, ведь у него хватает других проблем, а в чем-то уход Криштиану даже выгоден, но на тот момент нужно было отложить решение, поэтому португалец получил респект и заверения в светлом будущем «Юве».

Легко строить воздушные замки, когда все лето впереди, но в середине августа реальность уже наступает на горло. Туринцы не сделали больших покупок, хотя на рынке было много звездных футболистов. Разговоры о новичках не прекращаются, но в «Ювентусе» мечтают о хороших парнях без звездной пыли вроде Мануэля Локателли. Крепкий полузащитник, но явно не из тех, кто выведет «Юве» на новый уровень.

Роналду видит аттракцион парижской щедрости, замечает яркие приобретения английских топ-клубов и понимает, что оказался в команде, чьи лигочемпионские амбиции ничем не подкреплены. Сбылись худшие опасения, и надеяться больше не на что. Поэтому нужен план побега. Не факт, что он сработает, все-таки до закрытия трансферного окна осталось мало времени, но Роналду попытается уйти из «Ювентуса». Он точно хочет этого.

Стучатся в двери «Реала», «Манчестер Сити» и ПСЖ

Сразу замечу, что трансфер Роналду считаю маловероятным. Это слишком сложная сделка, такие нужно готовить месяцами, а сейчас мы видим попытку погрузить слона в последний вагон уже тронувшегося поезда. Но шоу все равно интересное, даже если в его финале все останутся на первоначальных позициях. Насколько понимаю, театр имени Мендеша работает ради трех зрителей: «Реала», «Ман Сити» и ПСЖ .

«Горожане» хотят подписать центрального нападающего, их основная цель — Харри Кейн, но договоренностей с «Тоттенхэмом» пока нет. Дэниел Леви выкручивает руки, ради капитана сборной Англии придется во второй раз за месяц (после трансфера Джека Грилиша) побить рекорд АПЛ , и нет никаких гарантий, что сделка состоится. Так что вполне логично предложить «Манчестер Сити» услуги Роналду. Они могут оказаться востребованными.

Что касается «Реала», то здесь у нас нужно прислушаться к Эду Агирре, который является не только одним из ведущих передачи El Chiringuito, но и состоит в дружеских отношениях с Криштиану. Так вот, Агирре утверждает, что Анчелотти «одержим идеей возвращения Роналду», регулярно контактирует с португальцем в последние недели и даже заручился поддержкой лидеров раздевалки.

Впрочем, Анчелотти может желать чего и кого угодно, а Перес хочет подписать Мбаппе и только Мбаппе. В оптимальном варианте Роналду может стать планом «Б» для «Реала» в том случае, если заполучить француза этим летом не удастся. В то же время, при переезде Килиана из Парижа в Мадрид о приобретении Криштиану может задуматься ПСЖ , который и так трескается от звезд — одной больше, одной меньше…

Три по 0.5. Роналду зависит от обстоятельств, на которые не может влиять

Кругом только полушансы, подписание Роналду ни для кого не является приоритетом. Если сорвется Кейн, может быть, появится интерес у «Манчестер Сити». Если не удастся подписать Мбаппе, может быть, Анчелотти уговорит Переса на еще одно возвращение. Не факт, что ПСЖ обратится к кандидатуре Криштиану, даже если Мбаппе уйдет. Скорее всего, приход Месси закрывает Роналду дорогу в Париж.

Не скажу, что КриРо точно останется в «Ювентусе», ведь личное желание фигуры такого калибра не стоит недооценивать, но пока португальцу просто некуда идти, даже если он готов умерить финансовые аппетиты и получать меньше ради выступлений за команду с лигочемпионскими амбициями. А он вряд ли готов. Но даже если трансфер Роналду не состоится, сами попытки вызывают интерес. Не переключайтесь и держите попкорн под рукой.