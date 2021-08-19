«Ман Сити», «Милану» и «Краснодару» подсунули одинаковые формы. Переплюнули ужасный комплект «Барселоны»

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вчера, 11:09

Лень убивает футбольную моду.

Трюк начал надоедать

Речь о многомиллиардной индустрии. В деле компании из США , Германии, Испании и Италии. И почтенные господа обнаглели. Собирают каталоги с пресными принтами и предлагают идеи уровня подделок из Китая. Не первый год подряд дизайнеры ставят не на стиль, а на дешевый хайп.

Сначала на Евро-2020 обкатали тему с массой безликих форм, особенно гостевых, что напоминали тренировочные футболки. Такими были запасные комплекты у Финляндии, Чехии и Англии. Помним также скандал с формой сборной России – поленились проверить порядок цветов на государственном флаге.

Не извинились, хотя проявили неуважение к клиентам. Лишь после исправились, подарив симпатичный второй комплект.

Все дизайнеры при оценках ставили эту майку высоко в рейтингах. Но, кроме гостевого комплекта Португалии, полосатой майки Франции, четких форм Германии и Нидерландов, вспомнить на Евро особо нечего. Впрочем, мир сборных часто получает остатки в плане футбольной моды. Но взгляните на клубные обновки.

Взяли идею у клоунов

Если набрать в поисковике «костюм клоуна», то увидите или полосатые брюки, или штанины разного цвета. В повседневной жизни не встретите ни таких джинсовых штанов, ни обычных. Ни женских, ни мужских, ни детских. Ассоциация при разноцветных штанинах у шорт или брюк одна — клоун. Теперь «Барселона» проведет целый сезон в форме, где одна часть трусов – синяя, вторая – гранатовая. Вернее, едкого синего и едкого винного цветов.

А когда заканчиваются идеи, то начинается отсылка к борьбе за права кого угодно. Так и в этом случае – запасной комплект у «Барселоны» грязного лилового цвета, причем еще и эмблему испортили. Для компенсации сделали отсылку к важному – якобы 50-летние создания женской команды «Барселоны» и ведут борьбу за права женщин.

Интересно, а как плохая майка поддержит стильных девушек? И футболка на основном комплекте странная – крест Сант-Жорди не стоит пихать всюду, чтобы подчеркнуть, что «Барселона» из Каталонии. Похоже, новая форма стала последней каплей для Месси – решил уйти. А если без шуток, то абсолютно во всех опросах на худшую майку нового сезона эта поделка в топ-3.

Радуются отдельные итальянские формы, как у «Венеции», но если бы не ужасная ядовитая запасная форма «Осасуны», то каталонцы хотя бы здесь оказались на уверенном первом месте.

🤩 Diferente. Rompedora. Llamativa. ¡Así será nuestra tercera indumentaria para el próximo curso! pic.twitter.com/50yl1wbgdZ — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) June 24, 2021

Скатались к копипасту

Что Тарантино делает красиво, то десятки менее талантливых режиссеров – ужасно. Крутой дизайнер может свежо интерпретировать старую идею, а вот не дизайнер, но делец обязательно заработает, подсунув логотип от искусственного интеллекта за большие деньги.

В мире футбольной моды тоже не раз видели попытки известных фирм схалтурить. Зачем платить за десятки разных идей, если можно наклепать много одинаковых маек? Так подумала фирма, что делает формы «Шахтеру», «Крыльям Советов», «Сочи» и «Краснодару». Использовали паттерн, который можно купить за пару долларов на стоках.

Потом еще и обвинили клубы, что они сами выбрали. А вы им точно сказали, что в такой же форме будут играть соперники? Опять же, унижают голкиперов – заявили, что для них индивидуальный дизайн не предусмотрен. В этом месте заплакал Хорхе Кампос – в его времена дизайнеры были талантливее.

Rewrite the rules. Introducing the 3rd kits of the FAM’ (Yes, the badges are there. All over the kits actually ⬇️) pic.twitter.com/Ot1d3b5CJ2 — PUMA Football (@pumafootball) August 18, 2021

А теперь та же фирма влепила на майки названия целого ряда известных клубов. Смотрится убого, дешево, а полупрозрачные эмблемы клубов на фоне не спасают. На футбольной форме должна быть на груди эмблема клуба, не спонсора. У того же «Манчестер Сити» полное название команды не влезло, а две «Боруссии» без уточнения.

Сделано ради хайпа. Реакция фанатов на идею однозначная. Задолго до официального релиза профильные издания получили доступ к этим страшным майкам, похожим на те, что можно купить на рынках Стамбула. Слово «ширпотреб» возникло в начале 20-го века, когда народ увидел качество товаров «широкого потребления» и ужаснулся.

Идеально подходит для описания того, что известная немецкая компания сделала с третьими комплектами форм «Манчестер Сити», «Милана», «Фенербахче», «Боруссии» Д и «Марселя». Обиднее всего, что выбрали для неудачного эксперимента или невероятно популярные в своих странах, или попросту культовые для мира команды.

Причем третьи формы в основном для души, там можно увидеть нечто оригинальное, но стильное. Нет ничего красивого, что к названию спонсора прилепили еще одно слово. Такое ощущение, что это обращение к неофитам из мира глорихантеров – смотрите, считаем вас настолько неумными, что подписали вам формы команд.

‘go manchester united’- neil patrick harris whilst wearing a city shirt at a city game pic.twitter.com/ZfGXt1HMCb — roma (@hansoIos) July 26, 2018

Это как случай из жизни, когда актер Нил Патрик Харрис в форме «Манчестер Сити» подумал, что пришел на матч «Манчестер Юнайтед», ведь не разбирается в футболе, но его использовали в рекламных целях. Единственная причина писать названия на футболках – желание пережевать идею многолетней давности с одеждой со словами.

Не говоря о том, что такие майки не будут сочетаться с футболками соперников – на одной написано название и нет эмблемы, она лишь фон, а на второй майке все по-человечески. Но здесь оскорбили чувство прекрасного фанатов «Боруссии» Д, «Фенербахче», «Милана» и «Манчестер Сити».

Хочется, чтобы турецкие ребята использовали свой дикий социальный ресурс и разнесли в пух и прах глупую идею подписывать формы названиями клубов. Опасно хотя бы тем, что дикость – заразная штука. В одежде видим пережеванный микс 80-х и 90-х. Если втюхают моду на имена клубов на майках, то станет хуже.

Останется только залепить все майки сверху донизу эмблемами спонсоров — о футбольном стиле можно будет забыть. Третьи комплекты форм данных клубов не похожи на майки для игры в профессиональный футбол, и хотя это не единственный их минус, нужно возмущаться, чтобы подобная глупость была разовой.

Понятно, что во всем мире уничтожат эти формы, а фанаты без вкуса заплатят за ширпотреб по 70 фунтов. Но никогда продажи откровенного копипаста не будут равны продажам реально красивых маек. Чем думали менеджеры «Краснодара»? Ничем не думали, такой слабый и нелепый дизайн надо рубить сразу же.

Это просто некрасиво. Живем в мире, где дизайнеры сделали классную запасную одежку «Норвичу», но испоганили шорты основной формы «Барселоны». И над «Ювентусом» снова издеваются, поскольку Аньелли с Суперлигой доказал, что он человек без вкуса.

После нелепой двухцветной майки пришла двойная надпись на груди, что не сочетается между собой. Немцы и американцы решили, что можно проводить эксперименты над миллионами поклонников футбола. Жаль, что народ не бойкотирует покупку новых маек, чтобы мировые гиганты включали головы.

Как в случае с тем же ПСЖ – обе формы у клуба стильные, так что очередь в фаншоп не только из-за трансфера Месси. А вот «Манчестер Сити» оступился. Можно потратить миллиард евро только на трансферы, но допустить, чтобы твой клуб унизили футболкой, которую раздали доброму десятку команд.

Форма с дешевого рынка, а расчет на то, что это понравится молодежи, крайне наивный. Оглянитесь по сторонам, юные люди стильные, у них много однотонной одежды красивых приглушенных цветов, в том числе, спортивной.