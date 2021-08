«Ман Сити», «Милану» и «Краснодару» подсунули одинаковые формы. Переплюнули ужасный комплект «Барселоны»

Лень убивает футбольную моду.

Речь о многомиллиардной индустрии. В деле компании из США , Германии, Испании и Италии. И почтенные господа обнаглели. Собирают каталоги с пресными принтами и предлагают идеи уровня подделок из Китая. Не первый год подряд дизайнеры ставят не на стиль, а на дешевый хайп.

Сначала на Евро-2020 обкатали тему с массой безликих форм, особенно гостевых, что напоминали тренировочные футболки. Такими были запасные комплекты у Финляндии, Чехии и Англии. Помним также скандал с формой сборной России – поленились проверить порядок цветов на государственном флаге.

Не извинились, хотя проявили неуважение к клиентам. Лишь после исправились, подарив симпатичный второй комплект.

Все дизайнеры при оценках ставили эту майку высоко в рейтингах. Но, кроме гостевого комплекта Португалии, полосатой майки Франции, четких форм Германии и Нидерландов, вспомнить на Евро особо нечего. Впрочем, мир сборных часто получает остатки в плане футбольной моды. Но взгляните на клубные обновки.

Если набрать в поисковике «костюм клоуна», то увидите или полосатые брюки, или штанины разного цвета. В повседневной жизни не встретите ни таких джинсовых штанов, ни обычных. Ни женских, ни мужских, ни детских. Ассоциация при разноцветных штанинах у шорт или брюк одна — клоун. Теперь «Барселона» проведет целый сезон в форме, где одна часть трусов – синяя, вторая – гранатовая. Вернее, едкого синего и едкого винного цветов.

А когда заканчиваются идеи, то начинается отсылка к борьбе за права кого угодно. Так и в этом случае – запасной комплект у «Барселоны» грязного лилового цвета, причем еще и эмблему испортили. Для компенсации сделали отсылку к важному – якобы 50-летние создания женской команды «Барселоны» и ведут борьбу за права женщин.

Интересно, а как плохая майка поддержит стильных девушек? И футболка на основном комплекте странная – крест Сант-Жорди не стоит пихать всюду, чтобы подчеркнуть, что «Барселона» из Каталонии. Похоже, новая форма стала последней каплей для Месси – решил уйти. А если без шуток, то абсолютно во всех опросах на худшую майку нового сезона эта поделка в топ-3.

Радуются отдельные итальянские формы, как у «Венеции», но если бы не ужасная ядовитая запасная форма «Осасуны», то каталонцы хотя бы здесь оказались на уверенном первом месте.

Что Тарантино делает красиво, то десятки менее талантливых режиссеров – ужасно. Крутой дизайнер может свежо интерпретировать старую идею, а вот не дизайнер, но делец обязательно заработает, подсунув логотип от искусственного интеллекта за большие деньги.

В мире футбольной моды тоже не раз видели попытки известных фирм схалтурить. Зачем платить за десятки разных идей, если можно наклепать много одинаковых маек? Так подумала фирма, что делает формы «Шахтеру», «Крыльям Советов», «Сочи» и «Краснодару». Использовали паттерн, который можно купить за пару долларов на стоках.

Потом еще и обвинили клубы, что они сами выбрали. А вы им точно сказали, что в такой же форме будут играть соперники? Опять же, унижают голкиперов – заявили, что для них индивидуальный дизайн не предусмотрен. В этом месте заплакал Хорхе Кампос – в его времена дизайнеры были талантливее.

