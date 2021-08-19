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«Ман Сити», «Милану» и «Краснодару» подсунули одинаковые формы. Переплюнули ужасный комплект «Барселоны»

вчера, 11:09
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Лень убивает футбольную моду.

Трюк начал надоедать

Речь о многомиллиардной индустрии. В деле компании из США, Германии, Испании и Италии. И почтенные господа обнаглели. Собирают каталоги с пресными принтами и предлагают идеи уровня подделок из Китая. Не первый год подряд дизайнеры ставят не на стиль, а на дешевый хайп.

Сначала на Евро-2020 обкатали тему с массой безликих форм, особенно гостевых, что напоминали тренировочные футболки. Такими были запасные комплекты у Финляндии, Чехии и Англии. Помним также скандал с формой сборной России – поленились проверить порядок цветов на государственном флаге.

Не извинились, хотя проявили неуважение к клиентам. Лишь после исправились, подарив симпатичный второй комплект.

Все дизайнеры при оценках ставили эту майку высоко в рейтингах. Но, кроме гостевого комплекта Португалии, полосатой майки Франции, четких форм Германии и Нидерландов, вспомнить на Евро особо нечего. Впрочем, мир сборных часто получает остатки в плане футбольной моды. Но взгляните на клубные обновки.

Взяли идею у клоунов

Если набрать в поисковике «костюм клоуна», то увидите или полосатые брюки, или штанины разного цвета. В повседневной жизни не встретите ни таких джинсовых штанов, ни обычных. Ни женских, ни мужских, ни детских. Ассоциация при разноцветных штанинах у шорт или брюк одна — клоун. Теперь «Барселона» проведет целый сезон в форме, где одна часть трусов – синяя, вторая – гранатовая. Вернее, едкого синего и едкого винного цветов.

А когда заканчиваются идеи, то начинается отсылка к борьбе за права кого угодно. Так и в этом случае – запасной комплект у «Барселоны» грязного лилового цвета, причем еще и эмблему испортили. Для компенсации сделали отсылку к важному – якобы 50-летние создания женской команды «Барселоны» и ведут борьбу за права женщин.

Интересно, а как плохая майка поддержит стильных девушек? И футболка на основном комплекте странная – крест Сант-Жорди не стоит пихать всюду, чтобы подчеркнуть, что «Барселона» из Каталонии. Похоже, новая форма стала последней каплей для Месси – решил уйти. А если без шуток, то абсолютно во всех опросах на худшую майку нового сезона эта поделка в топ-3.

Радуются отдельные итальянские формы, как у «Венеции», но если бы не ужасная ядовитая запасная форма «Осасуны», то каталонцы хотя бы здесь оказались на уверенном первом месте.

Скатались к копипасту

Что Тарантино делает красиво, то десятки менее талантливых режиссеров – ужасно. Крутой дизайнер может свежо интерпретировать старую идею, а вот не дизайнер, но делец обязательно заработает, подсунув логотип от искусственного интеллекта за большие деньги.

В мире футбольной моды тоже не раз видели попытки известных фирм схалтурить. Зачем платить за десятки разных идей, если можно наклепать много одинаковых маек? Так подумала фирма, что делает формы «Шахтеру», «Крыльям Советов», «Сочи» и «Краснодару». Использовали паттерн, который можно купить за пару долларов на стоках.

Потом еще и обвинили клубы, что они сами выбрали. А вы им точно сказали, что в такой же форме будут играть соперники? Опять же, унижают голкиперов – заявили, что для них индивидуальный дизайн не предусмотрен. В этом месте заплакал Хорхе Кампос – в его времена дизайнеры были талантливее.

А теперь та же фирма влепила на майки названия целого ряда известных клубов. Смотрится убого, дешево, а полупрозрачные эмблемы клубов на фоне не спасают. На футбольной форме должна быть на груди эмблема клуба, не спонсора. У того же «Манчестер Сити» полное название команды не влезло, а две «Боруссии» без уточнения.

Сделано ради хайпа. Реакция фанатов на идею однозначная. Задолго до официального релиза профильные издания получили доступ к этим страшным майкам, похожим на те, что можно купить на рынках Стамбула. Слово «ширпотреб» возникло в начале 20-го века, когда народ увидел качество товаров «широкого потребления» и ужаснулся.

Идеально подходит для описания того, что известная немецкая компания сделала с третьими комплектами форм «Манчестер Сити», «Милана», «Фенербахче», «Боруссии» Д и «Марселя». Обиднее всего, что выбрали для неудачного эксперимента или невероятно популярные в своих странах, или попросту культовые для мира команды.

Причем третьи формы в основном для души, там можно увидеть нечто оригинальное, но стильное. Нет ничего красивого, что к названию спонсора прилепили еще одно слово. Такое ощущение, что это обращение к неофитам из мира глорихантеров – смотрите, считаем вас настолько неумными, что подписали вам формы команд.

Это как случай из жизни, когда актер Нил Патрик Харрис в форме «Манчестер Сити» подумал, что пришел на матч «Манчестер Юнайтед», ведь не разбирается в футболе, но его использовали в рекламных целях. Единственная причина писать названия на футболках – желание пережевать идею многолетней давности с одеждой со словами.

Не говоря о том, что такие майки не будут сочетаться с футболками соперников – на одной написано название и нет эмблемы, она лишь фон, а на второй майке все по-человечески. Но здесь оскорбили чувство прекрасного фанатов «Боруссии» Д, «Фенербахче», «Милана» и «Манчестер Сити».

Хочется, чтобы турецкие ребята использовали свой дикий социальный ресурс и разнесли в пух и прах глупую идею подписывать формы названиями клубов. Опасно хотя бы тем, что дикость – заразная штука. В одежде видим пережеванный микс 80-х и 90-х. Если втюхают моду на имена клубов на майках, то станет хуже.

Останется только залепить все майки сверху донизу эмблемами спонсоров — о футбольном стиле можно будет забыть. Третьи комплекты форм данных клубов не похожи на майки для игры в профессиональный футбол, и хотя это не единственный их минус, нужно возмущаться, чтобы подобная глупость была разовой.

Понятно, что во всем мире уничтожат эти формы, а фанаты без вкуса заплатят за ширпотреб по 70 фунтов. Но никогда продажи откровенного копипаста не будут равны продажам реально красивых маек. Чем думали менеджеры «Краснодара»? Ничем не думали, такой слабый и нелепый дизайн надо рубить сразу же.

Это просто некрасиво. Живем в мире, где дизайнеры сделали классную запасную одежку «Норвичу», но испоганили шорты основной формы «Барселоны». И над «Ювентусом» снова издеваются, поскольку Аньелли с Суперлигой доказал, что он человек без вкуса.

После нелепой двухцветной майки пришла двойная надпись на груди, что не сочетается между собой. Немцы и американцы решили, что можно проводить эксперименты над миллионами поклонников футбола. Жаль, что народ не бойкотирует покупку новых маек, чтобы мировые гиганты включали головы.

Как в случае с тем же ПСЖ – обе формы у клуба стильные, так что очередь в фаншоп не только из-за трансфера Месси. А вот «Манчестер Сити» оступился. Можно потратить миллиард евро только на трансферы, но допустить, чтобы твой клуб унизили футболкой, которую раздали доброму десятку команд.

Форма с дешевого рынка, а расчет на то, что это понравится молодежи, крайне наивный. Оглянитесь по сторонам, юные люди стильные, у них много однотонной одежды красивых приглушенных цветов, в том числе, спортивной.

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Dj3000
Dj3000
сегодня в 03:27
Сложно не согласиться. К сожалению, все гиганты типа Найка, Адидаса и Пумы начали масштабно штамповать однотипные формы. И если раньше ту же Пуму все-таки хвалили за креатив, то теперь и она скатилась.
Создается впечатление, что клубы становятся заложниками контрактов с поставщиками и не имеют права какого-либо выбора. Что дали, в том и играйте. Это все действительно очень расстраивает. За действительно красивую и эксклюзивную форму не жалко отдать деньги, пусть даже и большие. Но когда твоя форма отличается только цветами от еще ...дцати других... Ну такое себе.
Eirek
Eirek ответ msa79 (раскрыть)
вчера в 23:28
Справедливости ради, она у них того же типа, только с надписью Дортмунд, если верить тому что в сеть утекало:)
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:48
Поддерживаю. Все правильно написали.
протон1
протон1
вчера в 18:29
Дизайнеры просто зарабатывают легкие деньги. выпустят один шаблон. и на всех копируют просто меняя цвета и логотипы. за что платить? помню у Рубина вообще буквы все отвалились
Migelito
Migelito ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:02
Он сам рвался, ему просто не стали мешать)
msa79
msa79
вчера в 16:02
Майка на фото Боруссии М, а по тексту везде Дортмунд. Вы хатурите, они халтурят, все халтурят. ;-)
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 14:56
Кто знает, где купить форму Венеции, поделитесь ссылкой))
112910415
112910415
вчера в 14:19
конь о четырех ногах, и то спотыкается ...
ATG
ATG
вчера в 14:13
Найк делал одинаковые футболки для всех своих клубов. Пума не первая с такой идеей
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 12:49
Игрой надо отличаться на поле, классной игрой, а не цветастой формой
volga.kot
volga.kot
вчера в 12:46
Форма на вкус и цвет как говорится
allemz
allemz
вчера в 12:44
Нашли блин проблему...
Однажды Ливерпуль подсунул МС ямайского свинобраза, вот это уже боль
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:33, ред.
Проблема решается легко...

Во-первых, прежде, чем заплатить или внести предоплату, заказчик должен увидеть образец формы, и только после того, как увидел и одобрил, подписал договор... И не будет никаких проблем...

Но идёт какое-то помутнение, помешательство, одни "штампуют" ширпотреб, и по качеству, и по дизайну, другие, "хватают" то, что им "сбросили"...

Хотите отличную форму, закажите, оцените, заплатите... И никаких проблем!

Не вникая, не проверяя, носите форму клоунов...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 11:37
Лишь бы играли красиво!!!!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 11:33
Нормальная форма у Пума
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:27
Как вообще можно было придумать это убожество?
shlomo
shlomo
вчера в 11:19
Ну что, форма это неотъемлемый и самый узнаваемый атрибут игры после футбольного мяча.... она поражает своим разнообразием, элементами дизайна и цветовыми решениями.... однако редко, но метко встречаются комплекты, вызывающие не просто недоумение, но и смех вперемежку с ужасом....Колорадо Карибу смог продержатся лишь один сезон в высшей лиге, но их запомнили надолго.... а особенно их домашнюю футболку (эта форма скорее должна использоваться на родео, а не в футболе....)....
shlomo
shlomo
вчера в 11:11
Спасибо за такую статью...
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