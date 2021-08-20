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Впервые за 36 лет случился прямой переход между «Ромой» и «Лацио». Педро заставил вспомнить подобных ему смельчаков

вчера, 14:50
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Это вам не на другую сторону улицы перейти.

«Рома» — «Лацио»: состоялся первый переход за 36 лет

Трансфер: Педро Родригес (Испания) из «Ромы» в «Лацио» бесплатно.

Год назад испанский нападающий покинул «Челси» и заключил двухлетний контракт с «Ромой», за которую в сезоне 2020/21 сыграл 40 матчей, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. Неплохая статистика, но еще в июле стало известно, что Жозе Моуриньо не рассчитывает на бывшего подопечного Гвардиолы, с которым пересекался на полгода в Лондоне.

В результате Педро согласовал контракт с «Лацио» и сменил один римский клуб на другой в рамках бесплатного трансфера. Подчеркну, что это переход без компенсации, но не в качестве свободного агента. На такие условия договорились «Лацио» и «Рома», причем «волки» могут получить определенную сумму в виде бонусов, если Педро будет успешно играть за соседей. Это наиболее забавный момент во всей этой необычной истории.

А необычной ее делает главным образом то обстоятельство, что 34-летний Педро Родригес еще не родился, когда был осуществлен предыдущий прямой переход между двумя недружественными столичными клубами. Это случилось 36 лет назад, когда вратарь Астутильо Мальдольо также сменил «Рому» на «Лацио». Позже были переходы между Примаверами, но первые команды римских клубов не обменивались кадрами на протяжении 36 лет.

«Црвена Звезда» — «Партизан»: 10 лет без перебежчиков

Трансфер: Йован Крнета (Сербия) из «Партизана» в «Црвену Звезду» за 25 тысяч евро.

Нужно быть очень смелым или отчаянным, чтобы сменить сторону в рамках «Вечного дерби». Крнета за первую команду «Партизана» так и не сыграл, но провел пять лет в системе клуба и даже иногда тренировался с основой прежде, чем перешел в «Црвену Звезду». В суперзвезду Йован не вырос, но три десятка матчей за «звездашей» провел, выиграл чемпионат и Кубок Сербии. Сейчас защитник играет в Азербайджане за клуб «Зиря».

«Реал» — «Барселона»: 14 лет без перебежчиков

Трансфер: Хавьер Савиола (Аргентина) из «Барселоны» в «Реал» в качестве свободного агента.

В заключительное десятилетие XX века сразу несколько видных футболистов переходили границу «Реал» — «Барселона»: Бернд Шустер, Микаэль Лаудруп, Луис Энрике. В 2000 бабахнул трансфер Луиша Фигу, его обвел вокруг пальца хитрый Флорентино Перес. Это последняя сделка, в которой участвовали обе стороны: «Реал» заплатил за португальца «клаусулу» в размере 60 миллионов евро.

А последним перебежчиком на сегодняшний день является Хавьер Савиола. Аргентинец не стал звездой «Барселоны», хотя и забил 72 гола в 172 матчах за каталонцев, а по истечении контракта с «блаугранас» присоединился к «Мадриду» на правах свободного агента. В «Реале» и вовсе не заиграл (5 голов в 30 матчах, в основном выходы на замену), зато выиграл свой единственный титул чемпиона Испании.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: 57 лет без перебежчиков

Трансфер: Фил Чизналл (Англия) из МЮ в «Ливерпуль» за 25 тысяч фунтов.

Уроженец Манчестера считался большим талантом по молодости, а его переход в 21 год из МЮ в «Ливерпуль» не вызвал волнений, но удивил довольно внушительной суммой в 25 тысяч фунтов. Билл Шенкли видел в Филе будущую звезду «красных», однако надежд нападающий не оправдал, хотя в его карьере есть голы и за «Манчестер Юнайтед», и за «Ливерпуль», а сам Чизналл много лет спустя вспоминал, что умудрился поиграть под руководством великих тренеров:

В течение одного года я играл под руководством Мэтта Басби, Билла Шенкли и Альфа Рэмзи, который был тренером молодежной сборной Англии. В «Юнайтед» был спокойный Басби и страстный валлиец Джимми Мерфи. В «Ливерпуле» было наоборот, Шенкли был страстным, а Боб Пейсли был более уравновешенным. Рэмзи был другим, довольно чопорным.

Фил Чизналл ушел из жизни 4 марта 2021 года. И «Манчестер Юнайтед», и «Ливерпуль» почтили его память.

«Селтик» — «Рейнджерс»: 113 лет без перебежчиков

Трансфер: Алекс Беннетт (Шотландия) из «Селтика» в «Рейнджерс» за 50 фунтов.

«Старая Фирма» — это больше, чем футбольное дерби, фанаты «Селтика» и «Рейнджерс» оказались в разных углах ринга по политическим и религиозным причинам, что делает их по-настоящему непримиримыми. Футболистов, которые надевали футболки обоих клубов за последние 100 лет, можно пересчитать по пальцам одной руки, а чтобы отыскать последний прямой переход, пришлось отправиться в 1908 год, когда всех удивил мистер Алекс Беннетт.

Результативный форвард сборной Шотландии на протяжении пяти лет служил «Селтику», с которым выиграл четыре чемпионских титула, а в мае 1908-го неожиданно перешел в «Рейнджерс». Всего лишь за две недели до трансфера Беннетт забил победный гол в ворота «джерс» в рамках «Старой Фирмы» и принес «Селтику» титул. В «Рейнджерс» Алекс времени даром не терял, выиграл с новым клубом три чемпионства, что неимоверно злило покинутых им «кельтов».

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Все комментарии
Migelito
Migelito
вчера в 17:05
Удивила реакция в целом футбольной общественности на этот переход. Раньше бы многие СМИ трубили бы об этом и люди судачили. А сейчас...Ну перешел и перешел. Принципиальный соперник? Ну и что?! Лишнее подтверждение тому, что футбол стал бизнесом. И, казалось бы, дикие вещи - сегодня норма
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:42
Эх, предал....
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:47
У Лацио намного более жесткие фанаты, чем у Ромы. Так что ничего рискованного тут нет. Вот если бы из Лацио в Рому, тогда да.
112910415
112910415
вчера в 15:20
всё будет хорошо, чую !
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 15:04
Только это не Педро на заглавном фото...Или он поменялся до неузнаваемости
shlomo
shlomo
вчера в 15:03
Спасибо за статью....ну что, хорошо вспомнили перебежчиков, предателей, иуд, которые за время своей карьеры успели поиграть за принципиальных соперников...:))) ....что то вспомнился Луиш Фигу.... ну противоречивые трансферы это уже как норма для испанского футбола.... впрочем, сложно вспомнить более громкий скандал с переходом, чем когда Фигу покинул Барсу и перешёл в Реал (за рекордные по тем временам 37,2 млн. фунтов....).... любимец каталонцев, Фигу стал первым Галактико Флорентино Переса..... фанаты так и не смогли принять факт предательства, и во время Класико запустили в Фигу отрезанную голову свиньи....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:57
Очень рискованный шаг...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:56
Педро хорошо устроился!
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