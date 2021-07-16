«Уэмбли», Sex Pistols и гнев болельщиков. История промаха Саутгейта на Евро-96

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вчера, 17:55

Гарет Саутгейт однажды опасался, что промах в финале Евро-96 затмит всю его карьеру, но затем англичанин понял, что может использовать его в своих интересах.

Кошмар Саутгейта

Стюарт Пирс и Крис Уоддл знали, что пережил Гарет после того кошмарного эпизода 26 июня 1996 года. На чемпионате мира 1990 года они тоже не забили, это тоже был матч против немцев, и тоже полуфинал, но на этот раз все было по-другому. На этот раз Англия создала настоящую волну эйфории в своей стране. На этот раз серия пенальти отделяла их от финала на «Уэмбли».

Англия и Германия тогда решительно реализовали по пять пенальти, а затем промахнулся Саутгейт, Мёллер свою попытку реализовал.

В этот момент бедняга Саутгейт мог заканчивать карьеру. Он стал самым ненавидимым человеком в Англии. Четыре года назад он наблюдал, как его сборная провалилась на Евро-92, тогда они забили всего 1 гол в трех матчах групповой стадии, но тогда о турнире почти сразу забыли. Смириться с моментальным провалом легче, чем с фиаско в шаге от титула.

Четыре года назад, когда я смотрел игры Евро на отдыхе в Португалии, я повернулся к своему лучшему другу и сказал: «Было бы здорово поучаствовать в Евро-96».

В то время Саутгейт был 21-летним защитником, который проводил лишь свой второй полный сезон в «Кристал Пэлас». Безумие от промаха в серии пенальти снесло его романтизм в одну секунду.

В первом матче Евро-96 он сыграл только свою пятую игру за сборную. Затем он стал одной из самых ярких звезд турнира.

Терри Венейблс:

У него было так мало игр до Евро-96, но он отлично проявил себя на турнире, меня это не удивило. Гарет — болтливый парень, но он не пытается быть слишком умным. Он очень адекватно воспринимает критику, делая нужные выводы.

В матче против Нидерландов Гарет остановил самого Денниса Бергкампа!

Терри изучал голландцев два года и разработал план игры, который предполагал переход на четверку защитников. Мне он не нравился так сильно, как всем остальным, потому что я должен был опекать Денниса ... это была чертовски тяжелая работа.

Англия обыграла Испанию по пенальти в 1/4 финала, матч закончился в основное время со счетом 0:0. Это результат заставил Бобби Чарльтона называть Саутгейта «игроком мирового класса». Его лето стало сюрреалистичным. В один вечер Гарет пел «Боже, храни королеву» на Уэмбли; в следующий раз он уже был на концерте Sex Pistols.

Сборная Англии остановилась в отеле в Бернхэм-Бичес, в Бакингемшире, но Стюарт Пирс очень хотел посмотреть на Sex Pistols в Лондоне, которые впервые (после смерти Сида Вишеса) за почти 20 лет выступили вживую.

Пирс спросил Венейблса, может ли он пойти, пообещав, что вернется к девяти вечера. Тренер не особо доверял футболисту, но когда Пирс добавил, что он пойдет с Саутгейтом (который не интересовался панк-музыкой, но мечтал пойти вместе с ним), а также главой пресс-службы сборной Стивом Даблом, Венейблс уступил. Пару часов спустя Саутгейт и Пирс были на концерте Sex Pistols, где еще были 30 000 панков в парке Финсбери.

Первый шок

Через несколько дней во время полуфинала «Трех львов» с Германией в Великобритании царило аналогичное ощущение анархии. Алан Ширер вывел вперед хозяев уже на первых минутах, Стефан Кунц сравнял счет, а в дополнительное время (тогда действовало правило «Золотого гола») удар Андертона приняла на себя штанга, а Гаскойну не хватило пары сантиметров, что бы замкнуть прострел Ширера.

Потом была перестрелка. Десять пенальти, все забиты. Промах Саутгейта.

Меньше всего вы хотите, чтобы люди говорили: «Не волнуйтесь, забудьте об этом, просто забудьте об этом». Ты же знаешь, что не можешь забыть об этом — ты, б###ь, не забил пенальти.

Лиам Галлахер из Oasis и премьер-министр Джон Мейджор были одними из первых, кто подбодрил игрока после того, как он вышел из раздевалки. А потом налетели средства массовой информации, которым сломанный Саутгейт просто сказал:

Я чувствую, что подвел всю страну.

Той ночью игроки сборной Англии вернулись в свой отель и с энтузиазмом атаковали бар. Сеанс продолжался до 6 утра, а в конце концов закончился тем, что Гаскойн обнаружил, что кто-то испражнялся в корзине для грязного белья. Тем временем Саутгейт звонил своей маме, а затем провел большую часть вечера, разговаривая с Пирсом и Венейблсом.

Если опыт Саутгейта был болезненным, он, по крайней мере, стал сильнее из-за этого. Позже он объяснил, что, рассматривал свое испытание сквозь цитату бывшего президента США Теодора Рузвельта:

Не критик имеет значение, не человек, указывающий, где сильный споткнулся, или где тот, кто делает дело, мог бы справиться с ним лучше. Уважения достоин тот, кто сам стоит на арене.

Но пресса все равно кружила вокруг футболиста. Один журнал предлагал девушке Саутгейта 40 000 фунтов стерлингов за эксклюзивное интервью, но она отказалась. Репортеры разбили лагерь возле его дома и дома его матери, ожидая появления Гарета.

Принятие

Саутгейт вместе со своей будущей женой уехал на Бали еще до того, как Германия выиграла финал 30 июня.

Позже Саутгейт появился в рекламе Pizza Hut вместе с товарищами по несчастью Пирсом и Уоддлом, и приложил все усилия, чтобы взглянуть на ситуацию с позитивной стороны. Ему прислали бесчисленное количество писем поддержки, в том числе множество от детей-инвалидов, в которых говорилось о положительном влиянии Евро-96 на их жизнь, и, что невероятно, одно письмо было от няни ребенка, убитого во время резни в начальной школе Данблейна в начале того года.

Няня написала мне и сказала, что у нее были плохие времена, и она знала, что это было у меня. Но то, что со мной произошло, не выдерживает сравнения с чем-то подобным. И в этом суть многих писем, которые я получил. Следовательно, я многому у них научился.

В то время Саутгейт не знал, что Евро-96 не был таким уж плохим для сборной. Дальше были неудачи на ЧМ -98 и ЧМ -02.

Это значит, что Саутгейт хорошо понимает, насколько быстро может измениться общественное мнение. Он знает это лучше, чем кто-либо. Но, как написал Терри Венейблс в FFT всего 25 лет назад:

Кто-то однажды сказал мне: «То, что вас не убивает, сделает вас сильнее».

Гарет Саутгейт наверняка был готов к такому удару судьбы. Но справятся ли Санчо, Рэшфорд и Сака?