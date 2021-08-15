Становление «Короля футбола». История первых голов легендарного Пеле

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сегодня, 12:00

Что писали газеты про первый гол Пеле за «Сантос»?

В клубе «Сантос» молодого Пеле прозвали Gazolina, что по-португальски значит бензин. Взрослые игроки 15-летнего парня посылали принести то одно, то другое. Посылая его, например, за кофе, они говорили: «Принеси мне кофейку, малец, да не жалей бензину». То есть прямо с низкого старта малец должен был газовать на всех парах и не задерживаться. Чуть позже, когда он стал забивать голы, Пеле говорил, что он не отказывается ходить им за кофе, но пусть называют его «Пеле». Но пока он был лишь Gazolina для игроков основного состава. Для остальной Бразилии он был неизвестен.

В предыдущей статье о Пеле были предъявлены протокол (рукописный) первого матча Пеле за «Сантос», схема прорыва Пеле от центрального круга к воротам, минуя трёх защитников, завершившегося первым голом Пеле.

Дата события известна — 7 сентября 1956 года. Место события тоже известно — Санту-Андре, юго-восточный пригород Сан-Паулу. Известны и играющие команды — местный «Коринтианс» и лидер чемпионата Паулиста клуб «Сантос».

Чемпионат Паулиста разыгрывали команды штата Сан-Паулу. Команд тогда в первом (сильнейшем) дивизионе было 18. Местная команда играла во втором дивизионе.

7 сентября — День независимости Бразилии. По всей стране проводятся мини-турниры по различным видам спорта, в том числе и по футболу. Клуб из Санту-Андре пригласил сильнейшую команду штата разыграть некий трофей в честь праздника (надо полагать, с денежными призовыми). В расписании чемпионата Паулиста с конца августа была пауза для подобных матчей.

26 августа «Сантос» играл дома матч чемпионата с клубом «XV de Piracicaba» из города Пирасикаба, сыграли вничью 2:2. 29 августа и вновь на домашней арене «Вила Бельмиро» «Сантос» вновь сыграл вничью, и вновь 2:2 с клубом «Nacional» из Сан-Паулу.

Чемпионат Паулиста стартовал 13 июня. К концу августа перед небольшой паузой «Сантос» сыграл 13 матчей, ни разу не проиграл, трижды были ничьи, в том числе с одним из главных конкурентов «Коринтиансом», но из Сан-Паулу. Другого конкурента, клуб «Сан-Паулу» они обыграли.

В 1956 году не проводился турнир между сильнейшими командами штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Всеобщего чемпионата страны по футболу тогда ещё не существовало. Проводился турнир Рио-Сан-Паулу, победитель которого и считался чемпионом Бразилии. Но в 1956 году команды из двух этих штатов играли иногда между собой товарищеские матчи.

Вот 4 сентября «Сантос» перебрался на «чужую» территорию и сыграл на «Маракане» (Рио-де-Жанейро) матч с местным «Фламенго». Матч они проиграли 1:2.

Следующая игра чемпионата Паулиста у «Сантоса» была 9 сентября с командой «XV de Jaú» из города Жау (это где-то в 300 с лишним км от Сан-Паулу, рядом с городком Бауру, где жили родители Пеле). Понятно, что с командой второго дивизиона «Сантосу» необязательно было играть первым составом. Тренер дал поиграть многим молодым, в том числе и Пеле. Благо договорились о 5 заменах в каждой команде.

Игра состоялась в первой половине дня, потому что команда «Сантос» уезжала, чтобы сесть на поезд до Жау. Счёт матча «Сантос» — «Коринтианс» (Санту-Андре) 7:1 в пользу команды Пеле. В тот день было сыграно немало подобных матчей. В Сан-Паулу выходила крупнейшая ежедневная спортивная газета «A Gazeta Esportiva». Надо сказать, что каждый день это издание выходило не менее чем на 30 полосах. Вот фрагмент первой полосы номера от 8 сентября 1956 года:

Справа в рамочке перечислены результаты товарищеских матчей (по-португальски amistosos).

Описания хода игры в газете за эту дату не было, как и в следующие дни. Но накануне эта газета сообщала, что лидер чемпионата Паулиста прибудет в Санта-Андре, и приводился предварительный состав «Сантоса».

Вот эта заметка:

Сообщается, что Пагао и Формига не поедут с командой из-за травмы. Остальные игроки основы перечислены. Про Пеле, конечно, ничего не написано. У него был «ненастоящий» контракт, он был в составе молодёжной команды.

Надо сказать, что в любом большом бразильском клубе было 4 команды. В детской состояли игроки от 9 до 15 лет. Кстати, Пеле мог пока играть и за неё. Был молодёжный состав, старше 15 лет. Была любительская команда без ограничения возраста. И основной состав, профессионалы с контрактами. Про Пеле ещё никто не знал. Свой настоящий контракт он подпишет в апреле будущего года.

А в номере от 8 сентября 1956 г. была размещена заметка о посещении командой «Сантос» города Санта-Андре. Вот она:

Текст сообщает, что лидеры чемпионата Паулиста в 14-00 отбыли в столицу штата, так как в 17-00 у них отправлялся поезд до города Жау. На станцию назначения футболисты должны были прибыть в пол-одиннадцатого вечера того же дня. Приводится список всех игроков делегации, а также возможный вариант состава на игру в Жау.

Гол Пеле в своём первом матче забил, шестой из 7, забитых «Сантосом». Но чести быть хотя бы упоминаемым в газетах молодой Пеле пока не заслужил.

Хотел бы отметить фактический состав «Сантоса» в товарищеской игре в Санта-Андре. Рукописный протокол:

Как видим, в матче не принимали участия Барбозинья, Жаир, Дорвал, Васконселос и Пепе. Кроме Пеле упоминается ещё одно неизвестное имя — Раймундиньо, вышедший вместо Альваро. Но от этого молодого игрока осталась лишь фамилия в этом рукописном протоколе.

Следующий матч за «Сантос» Пеле сыграл 15 ноября 1956 г. И вновь это не был матч чемпионата Паулиста. Самый слабый клуб первого дивизиона «Jabaquara» отмечал в тот день годовщину основания. Клуб базируется тоже в городе Сантус. Сыграли товарищеский матч, вернее разыграли Troféu Fraternidade (трофей Братства). «Сантос» выиграл 4:2. Пеле вновь забил гол. К сожалению, не удалось найти газету «A Gazeta Esportiva» за ноябрь того года. Другие издания таким матчам мало уделяли внимания.

Можно с уверенностью сказать, что первые два гола Пеле, забитые им в 1956 году за «Сантос», никак не были отмечены в прессе штата Сан-Паулу. Но многое изменится в этом вопросе совсем скоро. И не только в прессе одного штата…