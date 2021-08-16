Небесный легион. Мюллер, Марадона и Яшин были лучшими в нашем мире, а теперь играют в футбол где-то еще

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вчера, 15:18

Ушли, но не забыты.

Каждый год уносит футбольных легенд — в 2020-м потеряли Марадону, в 2021-м остались без Герда Мюллера, который ушел из жизни после долгой и тяжелой болезни. У нас никто не спрашивал, хотим ли мы жить рядом со смертью, но выбора нет — остается только принять правила игры, помнить об ушедших и утешать себя тем, что вместо них придут новые люди, в том числе футбольные таланты.

1990 год. Лев Яшин (60 лет)

Единственный вратарь, выигравший «Золотой мяч», легенда московского «Динамо», отечественного и мирового футбола ушел из жизни в 1990-м — первый год в нашей ленте воспоминаний. «Черный Паук» — навсегда, однако по прошествии тридцати с лишним лет мы знаем, что 1990-й не только забрал, но подарил футболу новых героев. Если говорить о вратарях, то всего через месяц после смерти Яшина появился на свет Войцех Щесны, не заставил себя долго ждать и Давид Де Хеа. Из полевых футболистов вы точно знаете Тони Крооса, Чиро Иммобиле, Илкая Гюндогана и Джорджиньо Вейналдума.

1991 год. Гуннар Грен (71 год)

Один из самых знаменитых шведских футболистов в истории, олимпийский чемпион Лондона-1948 и часть легендарного трио «Милана» и сборной Швеции «Гре-Но-Ли» (Грен — Нордаль — Лидхольм) стал большой утратой для всего футбольного мира, а получили жизнь в 1991-м Де Брюйне, Гризманн, Эден Азар, ван Дейк, Канте.

1992 год. Эрнст Хаппель (66 лет)

Австриец играл в футбол в середине XX века, а прославился на весь мир в качестве тренера, его именем назван стадион в Вене. Хаппель стал первым тренером, которому удалось выиграть Кубок чемпионов с двумя разными командами («Фейеноорд» и «Гамбург»). Среди футболистов 1992 года рождения хватает знаменитостей: Неймар, Салах, Каземиро, Куртуа, Алиссон, Алаба, Верратти.

1993 год. Бобби Мур (51 год)

Место капитана выигравшей ЧМ -1966 сборной Англии в жизни и футболе занял новый капитан «Трех Львов» Харри Кейн, родившийся через 5 месяцев после смерти Бобби Мура. А еще Лукаку, Облак, Варан, Погба и Магуайр.

1994 год. Мэтт Басби (84 года)

Играл за «Ман Сити» и «Ливерпуль», а потом четверть века тренировал «Манчестер Юнайтед», выжил в авиакатастрофе и построил одну из сильнейших команд XX века. Путь легенды МЮ оборвался в 1994-м, когда стартовал Бруну Фернандеш, который тоже мечтает оставить свой след в истории «красных дьяволов». Собственно, делает это на наших глазах.

1995 год. Гуннар Нордаль (73 года)

Товарищ упомянутого выше Грена и один из самых результативных форвардов в истории Серии A прожил славную жизнь. В 1995-м на свет появились в числе прочих Йозуа Киммих, Леон Горецка и Серж Гнабри.

1996 год. Обдулио Варела (78 лет)

Чемпион мира и капитан сборной Уругвая, выигравшей ЧМ -1950 и повергшей в печаль всю Бразилию. В год смерти Варелы появился на свет победитель ЧМ -2018 Люка Эрнандес.

1997 год. Эленио Эррера (87 лет)

Спустя несколько десятилетий узнаем, кто пришел на место одного из величайших тренеров в истории футбола. Возможно, Рэшфорд, Френки де Йонг, Рубен Диаш, Лаутаро Мартинес, Кьеза или Барелла добьются успехов на тренерском поприще.

1998 год. Слава Метревели (61 год)

Выдающийся советский футболист, чемпион Европы 1960 ушел из жизни в год рождения Килиана Мбаппе.

1999 год. Игорь Нетто (69 лет)

Многолетний лидер и капитан «Спартака» и сборной СССР до сих пор считается воплощением футбольного джентльмена. Желаем Хаверцу, Маунту, Жоау Фелишу, Де Лигту и Доннарумме придерживаться тех принципов, что и футбольная легенда, с которой их объединяет метрика.

2000 год. Стэнли Мэтьюз (85 лет)

Другой футбольный джентльмен и первый обладатель «Золотого мяча» умер в год рождения Эрлинга Холанда и Джейдона Санчо.

2001 год. Йозеф Бицан (88 лет)

Главный бомбардир в истории футбола, у которого официальных голов больше, чем у Пеле и Месси. Может быть, Букайо Сака или Мэйсон Гринвуд замахнутся на его рекорды?

2002 год. Валерий Лобановский (63 года)

Говорят, мощно играл в футбол в Киеве, Одессе и Донецке, но стал известен на весь мир на тренерском поприще. Родившийся в 2002-м неутомимый Педри наверняка понравился бы Валерию Васильевичу, который ценил в футболистах физическую выносливость.

2003 год. Хельмут Ран (73 года)

Один из главных творцов «Бернского чуда», автор победного дубля в финале ЧМ -1954 в составе сборной ФРГ . В 2003-м появились на свет Джуд Беллингхэм, Джамал Мусиала и Флориан Вирц.

2004 год. Брайан Клаф (69 лет)

Результативно играл в атаке «Мидлсбро», а в качестве тренера стал легендой английского и мирового футбола, увековечил свое имя в истории. Футболисты 2004 года рождения уже играют на профессиональном уровне, но известных имен пока нет.

2005 год. Джордж Бест (59 лет)

Возможно, величайший плейбой и трикстер британского футбола. Выиграл «Золотой мяч» и был исключительно хорош на поле, но ничего не смог поделать с пристрастием к алкоголю.

2006 год. Ференц Пушкаш (79 лет)

Один из футбольных феноменов XX века. Гениально играл на родине, а после бегства из Венгрии его карьера вышла на новый уровень в мадридском «Реале».

2007 год. Нильс Лидхольм (85 лет)

Третий участник знаменитого трио «Гре-Но-Ли» добился ощутимых успехов и на тренерском поприще: выигрывал Скудетто с «Миланом» и «Ромой».

2008 год. Дражан Еркович (72 года)

Один из сильнейших форвардов в истории хорватского футбола и первый тренер в истории обособившейся сборной Хорватии.

2009 год. Бобби Робсон (76 лет)

Знаменитый английский футболист и тренер, в том числе успешно работал за границей с ПСВ , «Порту» и «Барселоной».

2010 год. Энцо Беарзот (83 года)

В середине XX века играл в футбол на уровне Серии A, а героем всей Италии стал в 1982-м, когда привел «Скуадру Адзурру» к победе на чемпионате мира.

2011 год. Флориан Альберт (70 лет)

«Волшебный мадьяр» новой волны и единственный венгерский футболист с «Золотым мячом».

2012 год. Джек Тейлор (82 года)

Среди футболистов и тренеров есть место и для футбольного судьи. Знаменитый английский рефери судил финал ЧМ -1974 и решающий матч Кубка чемпионов 1970/71.

2013 год. Берт Траутманн (89 лет)

Попал в плен к британцам во время немецкой операции на Западном фронте, а после освобождения отказался возвращаться на родину и начал играть в футбол в Англии. Стал легендой «Манчестер Сити», по сей день остается единственным немцем, включенным в Зал славы английского футбола.

2014 год. Альфредо Ди Стефано (88 лет) и Эйсебио (71 год)

«Белокурая Стрела» и «Черная Пантера», великие форварды ушли в течение полугода.

2015 год. Йозеф Масопуст (84 года)

Лучший игрок в истории Чехии сразу по нескольким опросам, обладатель «Золотого мяча» по итогам 1962 года.

2016 год. Йохан Кройф (68 лет)

«Летучий Голландец», великий чемпион и обладатель трех «Золотых мячей». Изобретатель современной философии «Барселоны».

2017 год. Раймон Копа (85 лет)

Поляк, который стал французом. Играл за сильнейшую команду своего времени — мадридский «Реал», выигрывал «Золотой мяч».

2018 год. Рэй Уилсон (83 года)

Защитник сборной Англии, выигравшей домашний мундиаль. Увековечен в знаменитой скульптуре, расположенной рядом со стадионом «Вест Хэма», наравне с Муром, Херстом и Питерсом.

2019 год. Гордон Бэнкс (81 год)

Еще один чемпион мира в составе сборной Англии, во многих списках лучших вратарей XX века уступает только Льву Яшину.

2020 год. Диего Марадона (60 лет)

Футбольный волшебник.

2021 год. Герд Мюллер (75 лет)

В мае Роберт Левандовски побил «вечный» рекорд Герда Мюллера, а спустя три месяца легенды не стало. Скорбим и помним.