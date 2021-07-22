«Сочи» — 29-й российский клуб в турнирах УЕФА. Вспоминаем первые матчи наших команд в еврокубках

1626957096

вчера, 15:31

Кто на новенького?

- Некоторые клубы играли в еврокубках еще в эпоху СССР , но мы сейчас интересуемся первыми матчами именно под российским флагом.

- 28 российских клубов играли в тех или иных турнирах под эгидой УЕФА , даже если это был канувший в Лету Кубок Интертото. «Сочи» — 29-й участник от России в еврокубках.

- Первым соперником «Сочи» в еврокубках станет азербайджанский клуб «Кешля». Это второй кряду дебют российского клуба матчем против представителя Азербайджана, два года назад тульский «Арсенал» встречался с «Нефтчи».

- «Сочи» проведет первый для представителей РПЛ матч в рамках нового турнира УЕФА — Лиги Конференций.

1992 год

1. ЦСКА (Москва) – победа

Турнир/стадия: 1-й раунд Лиги чемпионов (1/16 финала).

Первый матч: «Викингур» (Исландия) – ЦСКА – 0:1

16 сентября 1992 года — день первого матча российского клуба в еврокубках. Первый гол тоже не заставил себя долго ждать, его автором стал Дмитрий Карсаков, принесший ЦСКА победу в выездной игре с исландским «Викингуром».

2. «Спартак» (Москва) – ничья

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка Кубков (1/16 финала)

Первый матч: «Спартак» — «Авенир» (Люксембург) – 0:0

Казалось бы, «Спартаку» повезло с соперником по дебютному матчу, но «красно-белые» всегда были непредсказуемыми. Команда Олега Романцева сенсационно сыграла вничью с люксембургским клубом в «Лужниках». Впрочем, в ответной игре «Авенир» был разгромлен 5:1, а «Спартак» дошел до полуфинала Кубка Кубков и сыграл бы в финале, если бы не катастрофическое судейство португальца Жорже Корраду в игре с «Антверпеном».

3. «Торпедо» (Москва) – ничья

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала)

Первый матч: «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Торпедо» – 0:0

В тот же день, 16 сентября, другой российский клуб тоже сыграл 0:0, но какие же разные это были ничьи! Если «Спартак» костерили за матч с «Авениром», то «автозаводцами» гордились, ведь они добыли хороший результат на «Олд Траффорд». В ответном московском матче тоже не было голов, а серия пенальти осталась за «Торпедо». «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона был выбит.

4. «Динамо» (Москва) – победа

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала)

Первый матч: «Динамо» — «Русенборг» (Норвегия) – 5:1

В 1992-м в еврокубках от России дебютировали исключительно столичные клубы, никто из них не проиграл, а ярче всех выступили динамовцы, разбившие крепкий «Русенборг» благодаря дублю Склярова, голам Тимофеева, Симутенкова и Тетрадзе. А еще «бело-голубые» отметились красной карточкой в своем первом еврокубковом матче: защитник Сергей Тимофеев, забивший второй мяч в ворота норвежцев, отправился отдыхать в середине второго тайма.

1993 год

5. «Спартак» (Владикавказ) – ничья

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала)

Первый матч: «Боруссия Дортмунд» (Германия) — «Алания» – 0:0

Первый немосковский представитель России в еврокубках — владикавказский «Спартак», за которым позже закрепилось название «Алания». «Барсы» привезли из Дортмунда нулевую ничью — популярный результат для первых еврокубковых матчей в начале 90-х (3 из 5).

6. «Локомотив» (Москва) – поражение

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала)

Первый матч: «Ювентус» — «Локомотив» – 3:0

Серия дебютов без поражений прервалась на шестой попытке, «Локомотив» без шансов проиграл в Турине. То и дело доставались мощные соперники на взлете: «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия», «Ювентус». Все три клуба в 90-е выиграют Лигу чемпионов.

1994 год

7. «Ротор» (Волгоград) – победа

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала)

Первый матч: «Ротор» — «Нант» – 3:2

Расширяется география российских участников турниров УЕФА , вот и «Ротор» сходу обыграл на стадионе «Центральный» французский «Нант» на радость 35 000 зрителей. Голы забили Геращенко, Веретенников и Нечай.

8. «Текстильщик» (Камышин) – победа

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала)

Первый матч: «Текстильщик» — «Бекешчаба» (Венгрия) – 6:1

13 сентября 1994 года — особый день для волгоградского футбола, ведь дебютировали в Кубке УЕФА сразу два клуба региона — не только «Ротор», но и «Текстильщик». Команда из Камышина, ворота которой защищал Александр Филимонов, разбила соперника со счетом 6:1 — крупнейшая на тот момент стартовая победа команд из России в еврокубках. Венгров, конечно, прошли, а потом пали от «Нанта», который до этого выбил «Ротор». С тех пор «канареек» в Волгоградской области не любят.

1996 год

9. «Уралмаш» (Екатеринбург) – победа

Турнир/стадия: Групповой этап Кубка Интертото

Первый матч: «Хибернианс» (Мальта) — «Уралмаш» – 1:2

«Урал», который за последние годы несколько раз был близок к попаданию в Европу через Кубок России, уже играл в еврокубках, правда под другим названием. Историческую победу выковали на Мальте, голы забили Радик Ямлиханов и Игорь Ханкеев.

10. « КАМАЗ -Чаллы» (Набережные Челны) – победа

Турнир/стадия: Групповой этап Кубка Интертото

Первый матч: « КАМАЗ -Чаллы» — «Лодзь» (Польша) – 3:0

Первая команда из Татарстана в еврокубках — КАМАЗ , а не «Рубин», как вы могли подумать. Разгром над польским клубом обеспечили голы Клонцака, Евдокимова и Бабенко.

1997 год

11. «Локомотив» (Нижний Новгород) – победа

Турнир/стадия: Групповой этап Кубка Интертото

Первый матч: «Локомотив» — «Пролетер» (Югославия) – 1:0

18-летний Петр Быстров, который позже выступал за «Динамо», «Рубин», «Сатурн» и «Москву» на 90-й минуте поразил ворота «Пролетара» и принес нижегородскому футболу первую международную победу.

1998 год

12. «Шинник» (Ярославль) – победа

Турнир/стадия: 2-й раунд Кубка Интертото

Первый матч: «ТПС Турку» (Финляндия) — «Шинник» – 0:2

«Шинник», который сейчас возглавляет сам Вадим Евсеев, протоптал себе дорожку в еврокубки через Кубок Интертото и матч с финским «ТПС Турку». В следующем раунде Кубка Интертото в Ярославль приехала испанская «Валенсия».

13. «Балтика» (Калининград) – победа

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка Интертото

Первый матч: «Балтика» — «Спартак» (Варна, Болгария) – 4:0

«Балтика» может похвастаться разгромом «Спартака» в своем первом еврокубковом матче, пусть даже это был «Спартак» из болгарской Варны. Матч мог и не состояться из-за неготовности стадиона, УЕФА наложил на «Балтику» штрафные санкции, но хоть сыграли уверенно и результативно.

1999 год

14. «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) – ничья

Турнир/стадия: 2-й раунд Кубка Интертото

Первый матч: «Цементарница» (Македония) — «Ростсельмаш» – 1:1

«Ростов» дебютировал в еврокубках еще в прошлом веке под названием, которое фанаты до сих пор скандируют с трибун. Македонский клуб «желто-синие» прошли, следом отправили хорватский «Вартекс», а в полуфинале Кубка Интертото нарвались на звездный «Ювентус», которому уступили 1:9 по сумме двух встреч.

15. «Зенит» (Санкт-Петербург) – ничья

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка УЕФА (1/64 финала)

Первый матч: «Зенит» — «Болонья» (Италия) – 0:3

В первых 15 дебютных матчах российские клубы потерпели только два поражения, оба со счетом 0:3, в обоих случаях в роли обидчиков выступили итальянские клубы — «Ювентус» и «Болонья». А еще на встрече «Зенита» с «Болоньей» прервалась цепочка из 14 дебютов против соперников из разных стран: Исландия, Люксембург, Англия, Норвегия, Германия, Италия, Франция, Венгрия, Мальта, Польша, Югославия, Финляндия, Болгария и Македония.

2001 год

16. «Черноморец» (Новороссийск) – поражение

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка УЕФА (1/64 финала)

Первый матч: «Черноморец» — «Валенсия» (Испания) – 0:1

По количеству еврокубковых бойцов Краснодарский край уступает только Москве, а первопроходцем среди команд из южного региона стал новороссийский «Черноморец», сходу нарвавшийся на «Валенсия», которая за три месяца до встречи с «моряками» играла в финале Лиги чемпионов с «Баварией» и уступила только в серии пенальти. Дома «Черноморец» смотрелся достойно, а вот на «Месталье» проиграл 0:5.

17. «Анжи» (Махачкала) – поражение

Турнир/стадия: 1-й раунд Кубка УЕФА (1/64 финала)

Первый матч: «Глазго Рейнджерс» (Шотландия) — «Анжи» – 1:0

Очень странная история. «Глазго Рейнджерс» и их тогдашний тренер Дик Адвокат отказались ехать в Дагестан, а УЕФА принял беспрецедентное на тот момент решение: вместо двух матчей по систему «дома и в гостях» командам предложили выяснить отношения в одной встрече на нейтральной территории. Играли в Варшаве, до 84-й минуты «Анжи» упирался, но шотландцы все-таки вырвали победу и путевку в следующий раунд.

2002 год

18. «Крылья Советов» (Самара) – победа

Турнир/стадия: 2-й раунд Кубка Интертото

Первый матч: «Крылья Советов» — «Динабург» (Латвия) – 3:0

Голы Андрея Каряки, Робертаса Пошкуса и Рожерио Гаушу принесли волжанам крупную победу в дебютном еврокубковом матче.

2004 год

19. «Рубин» (Казань) – победа

Турнир/стадия: 2-й квалификационный раунд Кубка УЕФА

Первый матч: «Рапид» (Австрия) — «Рубин» – 0:2

«Рубин» под руководством Курбана Бердыева стартовал с уверенной победы в Австрии, по голу забили Рони и Денис Бояринцев, но всего через две недели «Рапид» приехал в Казань и выиграл еще крупнее — 3:0.

20. «Терек» (Грозный) – победа

Турнир/стадия: 2-й раунд Кубка УЕФА (1/32 финала)

Первый матч: «Ахмат» — «Лех» (Польша) – 1:0

«Терек», который потом стал «Ахматом», выиграл Кубок России, выступая в ФНЛ , и дебютировал в еврокубках как представитель второго по силе дивизиона страны. Единственный гол в ворота поляков забил Дмитрий Хомуха.

2006 год

21. ФК «Москва» – победа

Турнир/стадия: 2-й раунд Кубка Интертото

Первый матч: «Москва» — МТЗ-РИПО (Беларусь) – 2:0

«Москва», которой больше нет на футбольной карте России, дебютировала в еврокубках под руководством Леонида Слуцкого. Интересно, что один из голов в ворота белорусов забил Петр Быстров, который уже отличался в еврокубковом дебюте за нижегородский «Локомотив». Уникальное достижение.

2008 год

22. «Сатурн» (Раменское) – победа

Турнир/стадия: 2-й раунд Кубка Интертото

Первый матч: «Сатурн» — «Этцелла» (Люксембург) – 7:0

14 лет держался рекорд «Текстильщика» — 6:1 в дебютном международном матче, но «Сатурн» оказался еще кровожаднее и разгромил клуб из Люксембурга со счетом 7:0. «Покер» оформил Дмитрий Кириченко.

2009 год

23. «Амкар» (Пермь) – поражение

Турнир/стадия: 4-й квалификационный раунд Лиги Европы

Первый матч: «Фулхэм» (Англия) — «Амкар» – 3:1

«Амкар» занял четвертое место в РПЛ -2008 и сыграл в еврокубках. Дебют состоялся в Лондоне, где пермяки уступили будущим финалистам Кубка УЕФА — «Фулхэму».

2010 год

24. «Сибирь» (Новосибирск) – победа

Турнир/стадия: 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Первый матч: «Сибирь» — «Аполлон» (Кипр) – 1:0

«Сибири» посчастливилось попасть в Лигу Европы как финалисту Кубка России, да еще и выиграть удалось сходу: гол Алексея Медведева принес победу над «Аполлоном».

2013 год

25. «Кубань» (Краснодар) – победа

Турнир/стадия: 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Первый матч: «Мазервелл» (Шотландия) — «Кубань» – 0:2

Обратите внимание на цепочку дебютантов на стыке первых десятилетий XXI века: «Москва», «Сатурн», «Амкар», «Сибирь», «Кубань» — все эти клубы вскоре отправились в «Футбольную небесную лигу». А ведь в 2013 году краснодарцы выбили в квалификации «Мазервелл» (в самом первом матче дубль оформил Ивелин Попов) и «Фейеноорд», вышли в группу Лиги Европы.

2014 год

26. ФК «Краснодар» – победа

Турнир/стадия: 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

Первый матч: «Калев» (Эстония) — «Краснодар» – 0:4

Через год после «Кубани» сыграл в еврокубках и «Краснодар», который стал постоянным участником Лиги Европы и Лиги чемпионов: только в этом году «быки» возьмут паузу, прервалась серия из 7 кряду еврокубковых сезонов (6 раз играли на групповой стадии, трижды выходили в весенний плей-офф).

2018 год

27. ФК «Уфа» – ничья

Турнир/стадия: 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

Первый матч: «Уфа» — «Домжале» (Словения) – 0:0

«Уфу» в еврокубки вывел Сергей Семак, а дебютировали «горожане» под началом Сергея Томарова. В первом матче сыграли 0:0 со словенцами, прошли два раунда и с достоинством вылетели от шотландских «рейнджеров» Стивена Джеррарда.

2019 год

28. «Арсенал» (Тула) – поражение

Турнир/стадия: 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

Первый матч: «Арсенал» — «Нефтчи» (Азербайджан) — 0:1

Предыдущий российский дебют в еврокубках случился два года назад и получился крайне неудачным: «Арсенал» уступил в Туле с минимальным счетом, а в Баку получил три безответных мяча.

29. ФК «Сочи» – ?

Турнир/стадия: 2-й квалификационный раунд Лиги Конференций

Первый матч: «Сочи» — «Кешля» (Азербайджан)

«Сочи» — четвертый представитель Краснодарского края в еврокубках после «Черноморца», «Кубани» и «Краснодара». Желаем команде Владимира Федотова не повторить прошлогодних ошибок «Динамо» и «Ростова», начать с победы! А пока статистика стартовых матчей такая:

28 матчей = 17 побед (61%) + 5 ничьих (18%) + 6 поражений (21%).