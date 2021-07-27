«Гол + пас» в самом первом матче сборной и победный удар по чемпионам мира. 5 важнейших матчей Валерия Карпина за Россию

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вчера, 18:23

Требуем пополнения списка!

Карпин занял пост главного тренера сборной России, а «Соккер.ру» спешит напомнить, что Валерий Георгиевич не новый человек в национальной команде. Карпин-футболист больше 10 лет играл за сборную России, провел 73 матча, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Самое время вспомнить самые яркие международные матчи новоиспеченного тренера, когда он еще не был тренером.

1. Гол и результативный пас в самом первом матче сборной России

16 августа 1992 года — особая дата в истории сборной России. В этот день наша национальная команда провела свой первый матч. Соперником по дебютной игре стала сборная Мексики, с которой играли на стадионе «Локомотив». Павел Садырин выставил такой стартовый состав: Черчесов — Попов, Онопко, Колотовкин, Хлестов — Кульков, Ледяхов, Тетрадзе, Карпин — Радченко, Матвеев.

Эти 11 футболистов первыми сыграли за сборную России, многие из них до сих пор в большой игре. Черчесов после пяти лет работы уступил «государственную должность» Карпину, которому будет помогать Виктор Онопко, еще один участник того матча. Справа в защите играл Дмитрий Попов, ныне спортивный директор «Спартака», а в атаке вышел Юрий Матвеев — главный тренер «Урала».

Главным героем матча суждено было стать 23-летнему на тот момент Валерию Карпину, который в течение пяти минут в середине второго тайма сделал результат: голевой счет сборной России Карпин (ударение тогда делали на второй слог фамилии) открыл с пенальти на 61-й минуте, а вскоре выдал классную передачу на Попова, который изловчился сильно и точно пробить с лету.

2. Дубль + ассист в матче со сборной Армении

Лучший период Карпина в футболке сборной России пришелся на отборочный цикл Евро-2000. Наша команда под руководством Анатолия Бышовца стартовала в квалификации с трех подряд поражений от Украины, Франции и Исландии, но потом пришел Олег Романцев и черная полоса моментально сменилась на белую. Первой после долгой паузы победой сборная России порадовала в Ереване, где армянская команда была разгромлена со счетом 3:0. Правый полузащитник Карпин поучаствовал в каждом из трех голов: дважды забил сам, а под занавес матча выдал пас на Бесчастных, которому оставалось с метра занести мяч в ворота.

3. Победный гол в ворота чемпионов мира на «Стад де Франс»

Мартовские разгромы Армении и Андорры с общим счетом 9:1 вернули настроение, но по-настоящему надежды сборной России на попадание в финальную часть Евро возродились 5 июня 1999 года. В этот день команда Олега Романцева сражалась с французами на «Стад де Франс», где за год до этого «трехцветные» выиграли в финале ЧМ -1998 не оставили шансов звездным бразильцам и великолепному «Зубастику» Роналдо — 3:0.

Турнирная ситуация заставляла сборную России играть только на победу даже в выездном матче с таким соперником. В концовке футбольного побоища на табло стадиона в Сен-Дени горел ничейный счет 2:2 — Пети и Вильтор ответили на дубль Александра Панова. Но это был еще не конец. На 87-й минуте Валерий Карпин с передачи Ильи Цымбаларя воткнул еще один мяч в ворота чемпионов мира и обеспечил сборную России одной из ярчайших побед в истории — 3:2!

4. Гол в ворота Украины, который едва не вывел Россию на Евро-2000

Позже по ходу того отбора наша команда взяла реванш у Исландии (победный гол Карпина), повторно обыграла Армению с Андоррой (результативные действия Валерия Георгиевича в обеих встречах). В итоге оставалось обыграть Украину в «Лужниках», чтобы попасть на Евро-2000 с первого места в отборочной группе.

Та встреча обернулась большим разочарованием, но до 88-й минуты, когда Александр Филимонов не справился со скользким мячом, пущенным Андреем Шевченко, сборную России на Евро выводил гол Валерия Карпина со штрафного. Он провел очередной блестящий матч, сражался, как лев, и почти затащил нашу команду на чемпионат Европы.

5. Гол Тунису на ЧМ -2002

В квалификации ЧМ -2002 Валерий Карпин по-прежнему играл в стартовом составе сборной России, но так ярко и результативно, как в предыдущем отборочном цикле, действовать не удавалось. Зато полузащитник «Сельты» отличился в первом же матче финального турнира. Команда Олега Романцева открывала мундиаль матчем против Туниса в японском Кобе. Как ни старались наши футболисты, пробить оборону соперника до перерыва не удалось.

Голы пришли после часа игры. Сначала Егор Титов открыл счет, а через 5 минут Валерий Карпин закрыл его точным ударом с пенальти — 2:0. Эта победа стала для сборной России всего лишь второй в финальных турнирах чемпионатов мира (да и сейчас успехов ненамного больше). К сожалению, сильная по именам и зрелая команда не сумела преодолеть групповую стадию: в двух оставшихся матчах досадно проиграли Японии (0:1) и Бельгии (2:3). Может быть, у кого-то из них Карпин возьмет реванш уже в качестве тренера?