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«Гол + пас» в самом первом матче сборной и победный удар по чемпионам мира. 5 важнейших матчей Валерия Карпина за Россию

вчера, 18:23
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Карпин занял пост главного тренера сборной России, а «Соккер.ру» спешит напомнить, что Валерий Георгиевич не новый человек в национальной команде. Карпин-футболист больше 10 лет играл за сборную России, провел 73 матча, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Самое время вспомнить самые яркие международные матчи новоиспеченного тренера, когда он еще не был тренером.

1. Гол и результативный пас в самом первом матче сборной России

16 августа 1992 года — особая дата в истории сборной России. В этот день наша национальная команда провела свой первый матч. Соперником по дебютной игре стала сборная Мексики, с которой играли на стадионе «Локомотив». Павел Садырин выставил такой стартовый состав: Черчесов — Попов, Онопко, Колотовкин, Хлестов — Кульков, Ледяхов, Тетрадзе, Карпин — Радченко, Матвеев.

Эти 11 футболистов первыми сыграли за сборную России, многие из них до сих пор в большой игре. Черчесов после пяти лет работы уступил «государственную должность» Карпину, которому будет помогать Виктор Онопко, еще один участник того матча. Справа в защите играл Дмитрий Попов, ныне спортивный директор «Спартака», а в атаке вышел Юрий Матвеев — главный тренер «Урала».

Главным героем матча суждено было стать 23-летнему на тот момент Валерию Карпину, который в течение пяти минут в середине второго тайма сделал результат: голевой счет сборной России Карпин (ударение тогда делали на второй слог фамилии) открыл с пенальти на 61-й минуте, а вскоре выдал классную передачу на Попова, который изловчился сильно и точно пробить с лету.

2. Дубль + ассист в матче со сборной Армении

Лучший период Карпина в футболке сборной России пришелся на отборочный цикл Евро-2000. Наша команда под руководством Анатолия Бышовца стартовала в квалификации с трех подряд поражений от Украины, Франции и Исландии, но потом пришел Олег Романцев и черная полоса моментально сменилась на белую. Первой после долгой паузы победой сборная России порадовала в Ереване, где армянская команда была разгромлена со счетом 3:0. Правый полузащитник Карпин поучаствовал в каждом из трех голов: дважды забил сам, а под занавес матча выдал пас на Бесчастных, которому оставалось с метра занести мяч в ворота.

3. Победный гол в ворота чемпионов мира на «Стад де Франс»

Мартовские разгромы Армении и Андорры с общим счетом 9:1 вернули настроение, но по-настоящему надежды сборной России на попадание в финальную часть Евро возродились 5 июня 1999 года. В этот день команда Олега Романцева сражалась с французами на «Стад де Франс», где за год до этого «трехцветные» выиграли в финале ЧМ-1998 не оставили шансов звездным бразильцам и великолепному «Зубастику» Роналдо — 3:0.

Турнирная ситуация заставляла сборную России играть только на победу даже в выездном матче с таким соперником. В концовке футбольного побоища на табло стадиона в Сен-Дени горел ничейный счет 2:2 — Пети и Вильтор ответили на дубль Александра Панова. Но это был еще не конец. На 87-й минуте Валерий Карпин с передачи Ильи Цымбаларя воткнул еще один мяч в ворота чемпионов мира и обеспечил сборную России одной из ярчайших побед в истории — 3:2!

4. Гол в ворота Украины, который едва не вывел Россию на Евро-2000

Позже по ходу того отбора наша команда взяла реванш у Исландии (победный гол Карпина), повторно обыграла Армению с Андоррой (результативные действия Валерия Георгиевича в обеих встречах). В итоге оставалось обыграть Украину в «Лужниках», чтобы попасть на Евро-2000 с первого места в отборочной группе.

Та встреча обернулась большим разочарованием, но до 88-й минуты, когда Александр Филимонов не справился со скользким мячом, пущенным Андреем Шевченко, сборную России на Евро выводил гол Валерия Карпина со штрафного. Он провел очередной блестящий матч, сражался, как лев, и почти затащил нашу команду на чемпионат Европы.

5. Гол Тунису на ЧМ-2002

В квалификации ЧМ-2002 Валерий Карпин по-прежнему играл в стартовом составе сборной России, но так ярко и результативно, как в предыдущем отборочном цикле, действовать не удавалось. Зато полузащитник «Сельты» отличился в первом же матче финального турнира. Команда Олега Романцева открывала мундиаль матчем против Туниса в японском Кобе. Как ни старались наши футболисты, пробить оборону соперника до перерыва не удалось.

Голы пришли после часа игры. Сначала Егор Титов открыл счет, а через 5 минут Валерий Карпин закрыл его точным ударом с пенальти — 2:0. Эта победа стала для сборной России всего лишь второй в финальных турнирах чемпионатов мира (да и сейчас успехов ненамного больше). К сожалению, сильная по именам и зрелая команда не сумела преодолеть групповую стадию: в двух оставшихся матчах досадно проиграли Японии (0:1) и Бельгии (2:3). Может быть, у кого-то из них Карпин возьмет реванш уже в качестве тренера?

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Все комментарии
Karlnfo
Karlnfo
сегодня в 11:28
Ну что ж, Карпину придется много доказывать, даже попадание на ЧМ ничего не будет значить. Нужны сперва громкие победы, после этого делать выводы.
Я ему желаю удачи, потому что это мой любимый игрок был всегда в сборной) так что я за него всегда буду болеть.
Но Георгиевич удачи, чтобы у тебя все получилось.
kts99
kts99
вчера в 21:44
Обидно за Ростов
mars6791
mars6791
вчера в 20:48
Не очень часто звёздные игроки становятся такими же тренерами.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:48
Хороший игрок, который оставил яркий "след" в истории российского футбола, в истории сборной России... Очень хочется надеяться и верить в то, что и оставит яркий "след" в истории сборной России в качестве главного тренера...Хотя, ой как непросто будет Валерию Георгиевичу! Уважаемый болельщиками, игроками, такому человеку хочется пожелать только удачи, успехов, хороших результатов со сборной России, и как итог, продление контракта...

Болеем за сборную России под руководством Валерия Георгиевича!
d_fincher
d_fincher ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:38
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 20:30
    У меня личное впечатление, что поколение 90х было ничем не сильнее сегодняшнего. Такие же позорники, игры я не помню. Если вспомнить 2:3 на Стад де Франс, там была не игра России, а её мучения. Забили, по-моему, всё, что могли и не могли (второй гол Панова) забить. Да и Франция играла как-то в пол-ноги. Ну а потом всё равно опозорились. За всё время даже ни одного выхода из группы на крупных турнирах... Так что особых симпатий к Мостовым, Онопкам, Цымбаларям тех лет не испытываю. Но удачи в тренерах сборной, может что-то получится. Хотя слабо верится.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 20:13
    Ещё запомнился его дубль Ливерпулю в 1992 Кубке Кубков в Лужниках. Тогда в фееричном матче под дождём на тяжёлом поле Спартак разбил Ливерпуль с Гроббеларом и Макманаманом 4-2. Валера тогда 2-й и 3-й (с пенальти) положил и очень эмоционально отметил свой первый гол. А первый мяч Спартака в той легендарной игре забил Писарев теперешний помощник Карпина в сборной.
    Ренчик
    Ренчик
    вчера в 19:38
    Карпу до Зидана чмызгать и чмызгать)
    Maksat Karanov
    Maksat Karanov
    вчера в 19:30
    Как игрок Карпин был мощный, качественный. Тут не поспоришь...
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 19:09
    А ведь Карпин наезжал на Зидана
    shlomo
    shlomo
    вчера в 19:00
    Спасибо за статью....ну что, если как об игроке, который был звездой поколения до Андрея Аршавина, то много что можно сказать и вспомнить....от эстонского "Спорта" до зарубежной звезды но это был Карпин - игрок, а теперь Карпин....один из главных действующих лиц российского футбола последнего десятилетия.... генератор знаменитых фраз, всегда "рубящий с плеча", искренний и живущий игрой... как мне кажется, к сборной Карпина не будет равнодушным никто, просто потому что это невозможно.... не знаю, что у него получится ( а у нас даже не болото а трясина), но хочу пожелать ему удачи и чистого футбольного везения!!!!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 19:00
    Игроком Карпин был классным. Наверное, вошёл бы в пятёрку лучших игроков за всю новейшую российскую историю. Но вот как тренер пока очень посредственный. И это пугает в преддверии возобновления отбора на ЧМ 2022.
    володя трынкин
    володя трынкин
    вчера в 18:43
    Игроком Валера был сильным.Помню. Ив Испании его полюбили (в Сельте).
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 18:26
    Интересная тема, актуально....всё, что о В.Карпине.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 18:25
    Был лидером сборной в отборе на ЧМ-98. Жаль не получилось.
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