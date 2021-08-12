От дебюта за «Барсу» до «золота» Америки. 15 лучших моментов в карьере Месси

1628775115

вчера, 16:31

Появятся ли в истории успеха новые страницы благодаря ПСЖ ?

Месси начинает новый этап своей карьеры в Париже, а это значит, что сейчас самое время обернуться назад и оценить самые значимые эпизоды выдающейся футбольной истории, которую написал Лео. 14 моментов выделил сам Месси в интервью накануне вручения ему шестого «Золотого мяча», 15-й «Соккер.ру» добавил самостоятельно и водрузил его на первое место в рейтинге Лионеля. Уверены, он сделал бы то же самое.

1. Завоевание Кубка Америки (июль 2021-го)

Месси давно мечтал о завоевании большого трофея с главной командой своей страны, проиграл несколько значимых финалов, в том числе решающую схватку с Германией на ЧМ -2014, но не терял надежду. 2021 год подарил Лео не только новый вызов в клубной карьере, но и успех со сборной, который был так нужен ему:

Много раз я мечтал об этом. Хотел бы посвятить титул семье, жене, детям, родителям, братьям, которым часто приходилось страдать из-за этого. Мы часто проводили несколько очень грустных дней после международных турниров, потому что я ничего не выигрывал. В этот раз всё будет иначе.

2. Дебют в составе «Барселоны» (октябрь 2004-го)

16 октября 2004 года — день, который изменил футбол. На 82-й минуте каталонского дерби «Эспаньол» — «Барселона» Франк Райкард выпустил вместо Деку 17-летнего патлатого коротышку из Аргентины. Лео признается, что сильно нервничал перед выходом на поле и был, возможно, чересчур нетерпелив. Начало начал. День, в который Месси вышел в люди.

3. Пента-трик в плей-офф Лиги чемпионов (март 2012-го)

Встреча с «Байером» в Лиге чемпионов подарила Лионелю один из самых запоминающихся вечеров в карьере. «Барселона» разгромила «фармацевтов» со счетом 7:1, а Лео забил 5 голов в ворота бедолаги Бернда Лено и сам долго не мог поверить своему счастью:

Я был просто счастлив. Для меня на первом месте успехи команды, но тут все сошлось: мы одержали крупную победу, а мне удалось оформить пента-трик. Тогда я не понимал, что стал первым игроком, забившим 5 голов в Лиге чемпионов.

4. Победа на Олимпийских играх (август 2008-го)

Лионелю действительно долго не удавалось завоевать трофей с главной командой Аргентины, но в составе олимпийской сборной Месси выиграл титул еще в 2008-м. Лео признается, что поездка в Пекин — одно из самых замечательных приключений в карьере, не только из-за победы, но и благодаря атмосфере в Олимпийской деревне. В полуфинале «альбиселесте» разгромили Бразилию 3:0, а в финале единственный мяч в ворота Нигерии забил Ди Мария. Спустя много лет гол все того же Анхеля принесет Аргентине и Месси победу на Копа Америка.

5. Лучший бомбардир в истории Ла Лиги (ноябрь 2014-го)

«Барселона» не оставила шансов «Севилье» — 5:1, а оформивший хет-трик Лионель Месси обогнал Тельмо Сарру (251 гол) и стал самым результативным футболистом в истории испанской Ла Лиги. Большое достижение, которое сам Лео выделяет как важную веху своей карьеры.

6. Первый победный гол на чемпионате мира (июнь 2014-го)

На ЧМ -2006 аргентинцы разгромили Сербию и Черногорию со счетом 6:0, а один из мячей забил юный Месси. Следующего гола на чемпионате мира Лионелю пришлось ждать 8 лет. Аргентинцы быстро открыли счет, а Месси забил второй мяч в середине второго тайма. И не зря, ведь в концовке Ведад Ибишевич отыграл один мяч: турнир надежд, который аргентинцы закончат с «серебром», начался с победы 2:1.

7. Разгром «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов (май 2015-го)

«Барселона» выиграла у «Баварии» со счетом 3:0, Месси оформил дубль и отдал голевую передачу на Неймара, а весь мир смаковал эпизод, в котором Лео мастерски усадил на пятую точку Жерому Боатенга перед тем, как нанести разящий удар по воротам Нойера. Мастер тоже запомнил этот свой шедевр.

8. Первый гол за «Барселону» (май 2005-го)

Большие победы не заслонили мальчишеских эмоций от дебютного гола за «Барсу». Лионель вспоминает, как наслаждался каждой минутой на «Камп Ноу» и взаимодействием с фантастическими партнерами, а потом пришел и первый гол: Роналдиньо перебросил мяч через защитников, а Месси — через вратаря. Это было красиво!

9. Хет-трик в матче с «Реалом» (март 2007-го)

«Реал» трижды выходил вперед, Месси трижды приводил счет на табло в равновесие:

За матчами между «Реалом» и «Барселоной» следят во всем мире, это физически ощущается. До этого я никогда прежде не забивал 3 гола в одном матче, мой первый хет-трик пришелся на Эль Класико. Такое прекрасное чувство.

10. Гол в ворота «Хетафе» в стиле Диего Марадоны (апрель 2007-го)

Через полтора месяца после хет-трика в ворота «Реала» Месси оформил дубль в полуфинале Кубка Короля против «Хетафе», а один из голов пополнил коллекцию футбольных гурманов. Лео подхватил мяч у центральной линии и пошел в атаку, которая увенчалась взятием ворот. Напомнило шедевр Диего Марадоны из матча с Англией на ЧМ -1986.

11. Дебют на чемпионате мира (июнь 2006-го)

Уже упомянутый выше матч против Сербии и Черногории на ЧМ -2006 тоже входит в список Месси. 18-летний Лео уже играл в товарищеских матчах за сборную, но первая игра на чемпионате мира — это нечто особенное. Стартовый матч того мундиаля с Кот-д`Ивуаром Месси провел на скамейке, а в следующей игре появился на поле при счете 3:0 за 15 минут до конца. Четверти часа юному гению хватило, чтобы сначала отдать голевую передачу на Эрнана Креспо, а потом и лично установить окончательный счет — 6:0.

12. Победа в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (июнь 2015-го)

Свой первый гол на чемпионатах мира Месси забил в Гельзенкирхене, а один из Кубков чемпионов (и последний на сегодняшний день) завоевал в Берлине:

Победа в Лиге чемпионов — это фантастический момент чистых радости и счастья. А через несколько дней приходит приятное послевкусие, осознание масштабов достижения. В тот год мы оформили «Золотой требл».

13. Разгром «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» (май 2009-го)

«Сливочные» пропустили 6 мячей на «Сантьяго Бернабеу», Месси оформил дубль, а каталонцы выиграли в Мадриде со счетом 6:2. Лео вспоминает, что в том матче исполнял «ложную девятку» согласно специально разработанному под Класико плану Хосепа Гвардиолы. Задумки Пепа сработали блестяще, «Барса» сыграла максимально эффективно и безжалостно.

14. Победа в финале Лиге чемпионов над МЮ и гол головой (май 2009-го)

Никто не расскажет лучше самого Месси:

В это до сих пор сложно поверить, но я забил головой в финале Лиги чемпионов, когда Рио Фердинанд стоял рядом со мной. Но у меня не было другого выбора, я просто исполнил этот важный во всех смыслах гол в моем первом финале Лиги чемпионов, который увенчал великолепный сезон триумфов.

FYI Messi won a CL against Cristiano's MU scoring with head 😂 pic.twitter.com/IPTszf7jQC — Justin Hernández (@justinharias) June 17, 2020

15. Чудесная победа на «Сантьяго Бернабеу» (апрель 2017-го)

Месси и Рамос могут вспомнить в Париже это великолепное Эль Класико. Серхио заработал красную карточку, а Лео забил два мяча, в том числе победный на 90+2 минуте. Помимо прочего, победный гол в ворота «Реала» оказался для Месси 500-м в футболке «Барсы», которую он гордо продемонстрировал мадридским трибунам.