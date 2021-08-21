«Удинезе» – «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Серии А «Удинезе» — «Ювентус», который состоится 22 августа 2021 года

«Удинезе»

«Удинезе» за последние годы является типичным середняком главного чемпионата Италии и командой, которая может создать проблемы любому сопернику. В рамках подготовки к новому сезону коллектив провел несколько контрольных поединков и подходит в стартовому туру Серии А в полной боеготовности. Тем не менее, фаворитом в этом матче является именно «Ювентус»

13 августа «Удинезе» обыграл в кубке Италии «Асколи» (3:1), а седьмого числа в товарищеском матче оказался сильнее «Эмполи» (1:0).

«Ювентус»

Главным событием в клубе стало возвращение на тренерский мостик Массимилиано Аллегри, которое внушает оптимизм болельщикам и руководству. Еще одним громким переходом стало появление в коллективе полузащитника Локателли. «Старая Синьора» в этом сезоне надеется на чемпионство и игроки готовы доказывать свои намерения уже с первого тура чемпионата Италии.

14 августа «Ювентус» обыграл «Аталанту» (3:1), а восьмого числа команда крупно уступила «Барселоне». Оба поединка носили товарищеский статус.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 7.6

Ничья – 4.49

Победит «Ювентус» – 1.49

Статистика

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей, а «Удинезе» одержал только три победы (включая товарищеские поединки)

Туринский клуб забивал в восьми из десяти последних выездных матчах

«Удинезе» проиграл пять из шести последних матчей «Ювентусу»

Шесть последних личных встреч между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.787. В первом туре любой клуб пытается взять очки, чтобы хорошо начать турнир. Предполагаем много борьбы и голевых моментов в матче, которые приведут к крупному итоговому счету.