«Удинезе» – «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Серии А «Удинезе» — «Ювентус», который состоится 22 августа 2021 года
«Удинезе»
«Удинезе» за последние годы является типичным середняком главного чемпионата Италии и командой, которая может создать проблемы любому сопернику. В рамках подготовки к новому сезону коллектив провел несколько контрольных поединков и подходит в стартовому туру Серии А в полной боеготовности. Тем не менее, фаворитом в этом матче является именно «Ювентус»
13 августа «Удинезе» обыграл в кубке Италии «Асколи» (3:1), а седьмого числа в товарищеском матче оказался сильнее «Эмполи» (1:0).
«Ювентус»
Главным событием в клубе стало возвращение на тренерский мостик Массимилиано Аллегри, которое внушает оптимизм болельщикам и руководству. Еще одним громким переходом стало появление в коллективе полузащитника Локателли. «Старая Синьора» в этом сезоне надеется на чемпионство и игроки готовы доказывать свои намерения уже с первого тура чемпионата Италии.
14 августа «Ювентус» обыграл «Аталанту» (3:1), а восьмого числа команда крупно уступила «Барселоне». Оба поединка носили товарищеский статус.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 7.6
- Ничья – 4.49
- Победит «Ювентус» – 1.49
Статистика
- «Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей, а «Удинезе» одержал только три победы (включая товарищеские поединки)
- Туринский клуб забивал в восьми из десяти последних выездных матчах
- «Удинезе» проиграл пять из шести последних матчей «Ювентусу»
- Шесть последних личных встреч между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.787. В первом туре любой клуб пытается взять очки, чтобы хорошо начать турнир. Предполагаем много борьбы и голевых моментов в матче, которые приведут к крупному итоговому счету.