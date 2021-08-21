Кокорин, Миранчук и 27 больших промахов Роналду. Причины увлекательности Серии А 2021/22

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вчера, 13:02

Стартующий сегодня футбольный сезон тонкий и интригующий.

​Кокорин и Миранчук

Смолова не любили после пенальти на ЧМ -18, но его голы «Реалу» и «Барселоне» встретили с искренней радостью. Свой человек забивал грандам. Кокорин с Миранчуком тоже не испугались конкуренции. Александр слишком поздно уехал и мешали травмы, но если конкурент уйдет, то Александр получит игровое время в Серии А у нового тренера «Фиорентины» Итальяно. Рибери пока не вернулся в «Баварию», старики-разбойники пошумят. А Миранчуку в условиях, когда «Аталанта» неизбежно потеряет часть созидательных игроков, сам Гасперини велит чаще выходить на поле и забивать мячи. Кокорину желаем первого гола в Серии А, а Алексею стабильности, ведь и команде Карпина человек с пасом и школой изнурительных тренировок в Бергамо пригодится.

Тренерская чехарда

Для настоящего фаната Серии А, который следит за турниром, сколько себя помнит в футболе, именно этот пункт самый интригующий. Трансферы наставников закрутили вихрь перемен. Агрессивный Аллегри, требовательный Сарри, перспективный Индзаги, толковый Итальяно, битые Моуриньо и Спаллетти могут украсить сезон Серии А, даже если начнут ошибаться. Причем даже Сарри готовится к сезону в атаке по схеме «4-3-3». Конте, Гаттузо, Фонсека и Пирло ушли, хотя хватает одного неожиданного ухода Антонио, чтобы сезон заиграл новыми красками. Да и молодые наставники могут себя показать, тот же Де Дзерби оставил «Сассуоло» на 41-летнего Дионизи.

Битва за место в ЛЧ

«Милан» и «Аталанта» в Лиге чемпионов, но этот турнир может выжать все соки из команды Ибрагимовича и Малиновского. В результате их места рядом с «Интером» и «Ювентусом» займут другие. Не будем верить в сказки, вроде четвертого места «Фиорентины», но тот же «Наполи» не реализовал в прошлом сезоне весь потенциал. Команда может играть круче и стабильнее, если Спаллетти постарается, а Осимхен будет в ударе. Кандидатов много, и в этом случае никто из них не «шпоры» с «канонирами». Каждый амбициозный и не смотрится обреченно. Да и фавориты – «Ювентус» и «Интер», не так далеко убежали, как «Бавария» в Бундеслиге.

Феномен «Аталанты»

Как у настолько сложного человека, как Гасперини, получается такой магический футбол? В Бергамо чистая диктатура – Папу Гомес не привык, чтобы на него бросались с кулаками, поэтому ушел. Но Джанпьеро правит довольно успешно, хотя и привык к значительным потерям. Уход Конте отменил трансфер Малиновского в «Интер», но Ромеро и Голлини в Лондоне, в центре защиты будут делать футболиста из Демирала, а спасать должен вратарь Муссо. Сложно спрогнозировать исход, ведь Сапата или Иличич легко могут уйти. А джелато на десерт – футбол Миранчука.

Римляне без каникул

Их ставка – опытные наставники. Многие выбирают между «Ювентусом» и «Ювентусом», прогнозируя чемпиона. Дальше ставят «Интер», потом верят в убедительность Златана и поддержку другого крутого ветерана – Жиру. Потом не сомневаются в Гасперини. А вот «Рома» и «Лацио» оказываются за бортом пула Лиги чемпионов, как и «Наполи». Ладно, у Де Лаурентиса восемь пятниц на неделю. Но у «Лацио» рациональный тренер после расчетливого. А «Рома» пригласила изгнанного из трофейного ада, но люцифера. Иммобиле и Шомуродов, Луис Альберто и Мхитарян, та даже опытные Педро – редкий перебежчик от «волков» к «орлам», или опытный вратарь Руй Патрисиу могут существенно повлиять на исход сезона для «Лацио» и «Ромы».

Симпатичные середняки

Италия – страна историй. Приукрашивать действительность они любят так же сильно, как вкусно поесть. И поскольку Серия А меняется – итальянский футбол тактически пошел в атаку, как сборная Манчини против Турции, то многое зависит от сопротивления середняков. Вечный чемпион «Ювентус» в прошлом сезоне получил по шапке от «Фиорентины» и «Беневенто», а не только от клубов рядышком в таблице. Ничьих тоже хватало. В этом сезоне даже «Венеция» может отметиться не только роскошными футболками – скорее всего, вылетят, но повоюют. В «Фиорентине», «Дженоа», «Болонье» и «Торино» есть люди, которые могут покусать фаворитов.

Непонятный «Милан»

Из-за тренерских перестановок многим клубам нужно будет время на адаптацию. Например, «Лацио» Сарри может плохо стартовать, но как только освоятся – пойдут победы. Ну, или наоборот, если сначала «медовый месяц», а потом внутренние скандалы, как у Маурицио бывает. А вот «Милан» сохранил Пиоли, хотя если все пойдет не по плану, то новый наставник читается. Будет ли им Андрей Шевченко? Зависит от владельцев, ведь состав неплохой, хотя достаточно промаха с голкипером – никакой Златан не спасет от седьмого места. Но весенний успех подарил надежду и возвращает в ЛЧ – будет интересно.

Кризисный «Интер»

Спасибо китайскому дракону коммунизма за их счастливое детство. Маротта и Конте отомстили «Ювентусу» — читалась такая развязка, «Интер» спустя много лет снова был первым. Но устоять станет сложнее. Одновременно сочетаются классный состав и прекрасный Индзаги с нагрузками в ЛЧ , кадровыми потерями и гранью банкротства, ведь семья Чжанов прижата партией на родине и распродает активы. Свой китайский клуб, который был чемпионом, ликвидировали, а в «Интере» война фанатов с неизбежным. Китайцы просчитались, покупателя пока не нашли, футболистам предлагают верить и ждать, а это редко хорошо заканчивается. Но надежда есть, ведь характер – их сильная сторона.

Коллизия Роналду

Расплодилось аккаунтов, которые выдумывают красивые цитаты. Якобы Моуриньо сравнил Роналду в «Ювентусе» с ядерным оружием, которое туринцы не умеют применять. Первоисточник найти не удалось, но мысль интересная. Невзирая на все голы, часть фанатов «Ювентуса» выбрали бы уход суперзвезды во благо развития. Криштиану тянется вверх по лестнице снайперов нередко в ущерб команде. Рядом с 29 голами у него рекорд по промахам из идеальных позиций, сразу 27 штук. Наверное, снова станет капоканоньери, раз Лукаку уехал. Но ведь явное желание самого португальца уйти о многом говорит. Остается лишь из-за денег и отсутствия предметного интереса в Мадриде, Манчестере или Париже. Никто не дает те же 31 млн евро, которые платят в «Ювентусе». А это больше, чем у многих клубов Серии А расходы на зарплату всего состава.

Год триумфаторов Евро

Серия А вынуждена быть донором. Тот же Лаутаро Мартинес может присоединиться к Лукаку, Хамики, Доннарумме, Ромеро, Голлини и Де Паулю, которые выбрали другие лиги. Но не все ушли, часто бывают трансферы между клубами Серии А, как заведено. И поскольку сборная выиграла Евро, то интересно проследить за судьбой Ди Лоренцо, Локателли, Пессины, Бареллы, Белотти, Инсинье, Иммобиле и Берарди. Также ждем возвращения Спинаццолы в будущем и превращения Кьезы в настоящего лидера – игрока со стабильностью и классом. Итальянцы напомнили, как классно играют в футбол – смотрите Серию А и наслаждайтесь. Да и трансферное окно не закрыто, еще будут интересные подписания.