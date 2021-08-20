«Зенит» против новых побратимов, 5-я попытка «Локо» открыть счёт. Радости и страсти 5-го тура РПЛ

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вчера, 20:57

Трепещите накануне футбольного уикенда.

«Арсенал» — «Спартак»

1. «Спартак» выиграл у «Арсенала» в трех последних матчах, два из которых прошли в Туле. Во всех случаях «красно-белые» добивались перевеса в один мяч и непременно пропускали — 3:2, 2:1, 2:1.

2. У бывшего капитана «Спартака», а ныне главного тренера «Арсенала» положительный баланс встреч с москвичами: 4 победы, 3 ничьих и 3 поражения.

3. В составе «Спартака» сразу четыре футболиста, которые добились прогресса во время выступлений в Туле: Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Александр Ломовицкий и Николай Рассказов. А на прошедшей неделе в «Спартак» сватали еще одного экс-футболиста «Арсенала».

ЦСКА — «Ахмат»

1. Все четыре матча с участием «Ахмата» в РПЛ -2021/22 закончились с одинаковым счетом 2:1. Дважды грозненцы выиграли (у «Крыльев Советов» и «Динамо»), дважды проиграли («Сочи» и «Рубину»).

2. Победная серия ЦСКА в матчах с «Ахматом» насчитывает 7 встреч, причем все 7 раз «армейцы» выиграли всухую. Общий счет этой серии — 18:0.

3. В каждом из четырех матчей «Ахмата» на старте сезона свою фамилию на табло зажигал Даниил Уткин: трижды забил в чужие ворота, один раз — в свои. В прошлом году полузащитник мог перейти из «Краснодара» в ЦСКА .

«Урал» — «Динамо»

1. «Урал» — одна из трех команд РПЛ (наравне с «Ростовом» и «Крыльями Советов») с удручающим нулем в графе «победы» после четырех сыгранных туров.

2. «Динамо» выдало лучший старт в чемпионате России за 18 лет, одержав три победы в первых трех турах, но в четвертом раунде «бело-голубые» прервали удачную серию поражением от «Ахмата» (1:2).

3. «Урал» выиграл у «Динамо» только в 1 из 7 последних очных матчей, в остальных шести встречах поровну поражений и ничьих.

«Уфа» — «Зенит»

1. Накануне матча с «Зенитом» в прессу просочилась информация, что новым спонсором «Уфы» станет ООО «Газпром нефтехим Салават». В уставном капитале этой компании доля ООО «Газпром переработка» составляет 99,9999999978%, в свою очередь единственным участником-учредителем «Газпром переработки» является ПАО «Газпром», генеральный спонсор «Зенита».

2. «Уфа» выиграла у «Зенита» только в 1 из 14 матчей. В прошлом сезоне «сине-бело-голубые» разгромили уфимцев на своем поле со счетом 6:0, а на выезде довольствовались нулевой ничьей уже после оформления очередного титула.

3. Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ насчитывает 13 матчей. Свое последнее поражение команда Сергея Семака потерпела в начале марта от «Рубина» (1:2).

«Крылья Советов» — «Сочи»

1. После сенсационного поражения от «Нижнего Новгорода» в первом туре «Сочи» выдал серию из трех побед кряду, что позволило команде Владимира Федотова запрыгнуть в лидирующую тройку. «Крылья Советов» же в тройке команд, замыкающих таблицу: у волжан только 1 очко после четырех туров.

2. В РПЛ -2019/20 «Крылья Советов» выиграли у «Сочи» в выездном матче со счетом 2:0 (дубль Соболева), а за домашней победой даже не пришлось выходить на поле: «барсам» засчитали «технарь» из-за вспышки коронавируса в команде. 6 очков в матчах с «Сочи» не помешали волжанам занять предпоследнее место в турнирной таблице и отправиться в ФНЛ .

3. «Крылья Советов» не могут выиграть на своем поле в рамках Премьер-Лиги на протяжении 10 встреч (техническая победа над «Сочи» не в счет). Последний домашний успех «Крылышек» в РПЛ датирован 28 сентября 2019 года, когда удалось взять верх над «Тамбовом» (2:0). Прошло почти два года, как Самара не видела побед своих любимцев на высшем уровне.

«Локомотив» — «Краснодар»

1. Через три недели после перехода из «Локомотива» в «Краснодар» Гжегож Крыховяк сразится со своим бывшим клубом. Поляк признавался, что его заставили уйти из «Локо» новые боссы, так что мотивации ему точно не занимать.

2. В каждом из четырех сыгранных туров РПЛ -2021/22 «Локомотив» пропускал первым, но при этом ни разу не проиграл: в матчах с «Арсеналом» и ЦСКА были одержаны волевые победы, игры против «Уфы» и «Зенита» сведены к ничьим. При этом только туляки сумели забить «железнодорожникам» с игры, остальные три мяча команда Марко Николича пропустила прямыми ударами со стандартов — один со штрафного, два с пенальти.

3. Виктор Ганчаренко проиграл 3 из 3 матчей Марко Николичу (все поражения во главе ЦСКА ), а предыдущая встреча «Локомотива» и «Краснодара» завершилась разгромной победой «быков» со счетом 5:0.

«Нижний Новгород» — «Ростов»

1. Первая встреча в истории этих клубов.

2. «Ростов» проиграл 5 из 6 предыдущих матчей РПЛ , а предыдущая победа датирована 2 мая, когда «желто-синие» обыграли со счетом 2:0 умирающий «Тамбов».

3. Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков провел под руководством главного тренера «Ростова» Юрия Сёмина 7 матчей за сборную России в 2005 году и даже забил 3 гола: отметился дублем в матче с Лихтенштейном и поразил ворота Люксембурга.

«Химки» — «Рубин»

1. «Рубин», «Зенит» и «Локомотив» — три команды, которые пока не проигрывали в РПЛ -2021/22.

2. В прошлом сезоне «Химки» выиграли у «Рубина» с преимуществом в два мяча — 2:0 и 3:1.