«Лацио» – «Специя»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 16:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Специя», который состоится 28 августа 2021 года

«Лацио»

Римский клуб потерял одного из нападающих Корреа и главного тренера Симоне Индзаги, которые перебрались в «Интер». Однако команда остается боевой единицей, которая пытается бороться за самые высокие места и может отобрать очки у любого соперника. Коллектив выиграл первый матч и имеет хорошие шансы одержать вторую победу подряд в домашнем поединке с командой, которая только один год участвует в Серии А.

21 августа «Лацио» обыграл на выезде «Эмполи» (3:1), а 14 числа сыграл товарищеский матч с «Сассуоло» (1:1).

«Специя»

Команда уже «обжилась» в главном чемпионате Италии, а в этом году попытается финишировать в середине турнирной таблицы. Коллектив не провел ни одного товарищеского матча в межсезонье, что выглядит достаточно странно в рамках подготовки к сезону. В матче с «Лацио» самой оптимальной стратегией для клуба будет играть от обороны с надеждой на контратаки.

23 августа «Специя» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2) в чемпионате Италии, а 13 августа команда обыграла в кубке страны «Порденоне» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.337

Ничья – 5.57

Победит «Специя» – 10.14

Статистика

«Лацио» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Специя» уступила в трех поединках

Девять из десяти последних матчей «Специи» закончились исходом «обе забьют»

В прошлом сезоне «Лацио» дважды выиграл у «Специи» с одинаковым счетом (2:1)

Оба коллектива имеют серию без поражений, которая достигает пять матчей

Прогноз

Поставить на победу «Лацио» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. Римляне имеют более опытный состав и умеют вскрывать позиционную оборону, которую предложит «Специя». Предполагаем уверенную победу хозяев поединка.