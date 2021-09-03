Планы на осень. 7 захватывающих столкновений в Лиге чемпионов, которые нельзя пропустить

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вчера, 14:49

Повторения финалов и встречи старых друзей.

Пауза на игры сборных — подходящее время, чтобы помечтать о деликатесах, которые приготовил для нас клубный футбол. В ближайшие три месяца развернутся яркие баталии на групповой стадии Лиги чемпионов, и «Соккер.ру» выделяет десятку самых ожидаемых противостояний. Готовьте красный маркер, чтобы обвести даты этих матчей в своем календаре.

«Манчестер Сити» vs ПСЖ

Календарь: 28 сентября (2-й тур) и 24 ноября (5-й тур).

1. У этих клубов два самых дорогих состава в мире: «Манчестер Сити» оценивается в 1.04 млрд евро, а ПСЖ — в 996.75 млн евро. Футбольное противостояние Катара и ОАЭ тянет на два миллиарда евро.

2. Повторение полуфинала предыдущего розыгрыша, где «Сити» разобрался с ПСЖ в обоих матчах (2:1; 2:0), а также новая встреча Гвардиолы и Почеттино, которые уже 20 раз противостояли друг другу в качестве тренеров. На стороне Пепа ощутимое преимущество, но из плей-офф Лиги чемпионов они выбивали друг друга по разу.

3. Легенды «Барселоны» Хосеп Гвардиола и Лионель Месси, выигравшие вместе две Лиги чемпионов, встретятся на заре карьеры аргентинца в ПСЖ . В какой-то момент Лео был близок к переходу в «Манчестер Сити», но потом планы «горожан» изменились.

«Ливерпуль» vs «Милан»

Календарь: 15 сентября (1) и 7 декабря (6).

1. До этого розыгрыша «Милан» и «Ливерпуль» встречались только в финалах Лиги чемпионов. В 2005 году «красные» выиграли сумасшедший матч в Стамбуле (3:3; 6:5 по пенальти), а два года спустя «россонери» взяли реванш в Афинах (2:1).

2. «Милан» вернулся в Лигу чемпионов после паузы в 7 сезонов.

3. 55-летний тренер «Милана» Стефано Пиоли дебютирует в основной сетке Лиги чемпионов матчем против «Ливерпуля», в то время как для 54-летнего Юргена Клоппа эта встреча станет 81-й в турнире. Немец трижды выводил свои команды в финалы, один из которых выиграл.

«Бавария» vs «Барселона»

Календарь: 14 сентября (1) и 8 декабря (6).

1. Последняя их встреча получилась шокирующей: «Бавария» выиграла со счетом 8:2 в одноматчевом четвертьфинале ЛЧ -2019/20.

2. Разгромы в этом противостоянии вовсе не редкость: 5 из 7 встреч в XXI веке завершились крупными победами одной из команд. Дважды громила «Барселона» (4:0 и 3:0), трижды это делала «Бавария» (4:0, 3:0 и 8:2).

3. «Бавария» и «Барселона» впервые с сезона-1998/99 сойдутся на групповом этапе Лиги чемпионов. Все встречи XXI века — исключительно в плей-офф. Осенью 1998-го «Барса» осталась третьей в дикой группе, пропустив в плей-офф двух будущих участников феноменального финала — «Баварию» и «Манчестер Юнайтед». В очных матчах мюнхенцы добились двух минимальных побед над каталонцами — 1:0 и 2:1.

«Челси» vs «Ювентус»

Календарь: 29 сентября (2) и 23 ноября (5).

1. Когда «Ювентус» и «Челси» в предыдущий раз сошлись на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2012/13, «синие» тоже были в звании клубных чемпионов Европы. Тогда «Челси» остался за бортом плей-офф, пропустив вперед «Ювентус» и «Шахтёр». Лондонцы с третьей строчки отправились в Лигу Европы, а после выиграли этот турнир.

2. Ромелу Лукаку сыграл важную роль в завоевании Скудетто миланским «Интером», который прервал девятилетнюю чемпионскую серию «Ювентуса». Встреча со «Старой Синьорой» — личное Дерби Италии для бельгийского форварда.

3. Массимилиано Аллегри и Томас Тухель не новички в Лиге чемпионов, у каждого из них по два финала за плечами, но впервые лицом к лицу эти тренеры сойдутся только этой осенью.

«Атлетико» vs «Ливерпуль»

Календарь: 19 октября (3) и 3 ноября (4).

1. Каждый тур в группе «B» подарит нам топ-матч в треугольнике «Ливерпуль» — «Атлетико» — «Милан».

2. «Атлетико» — первый соперник, сумевший обыграть «Ливерпуль» Клоппа по итогам двухматчевого противостояния в Лиге чемпионов. В сезоне 2017/18 «красные» уступили «Реалу» в финале, на следующий год выиграли трофей, а в 1/8 финала ЛЧ -2019/20 драматичным образом уступили «матрасникам» (0:1; 2:3), ведя по ходу встречи на «Энфилде» со счетом 2:0.

3. У Симеоне и Клоппа в Лиге чемпионов на двоих 159 матчей (80 — у немца, 79 — у аргентинца), 5 финалов и один трофей. Юрген победил в решающей схватке с третьей попытки, Диего стремится к своему третьему финалу.

«Реал» vs «Интер»

Календарь: 15 сентября (1) и 7 декабря (6).

1. Во второй раз подряд жребий сводит на групповой стадии Лиги чемпионов «Реал», «Интер» и «Шахтёр». Прошлой осенью «сливочные» нанесли «нерадзурри» поражения в обоих матчах — 3:2 и 2:0.

2. Карло Анчелотти — самый искушенный тренер из действующих наставников 32 команд Лиги чемпионов. У итальянца 166 матчей в этом турнире, 91 победа и три титула, один из которых ему принес Филиппо Индзаги, брат главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, дублем в ворота «Ливерпуля» в финале ЛЧ -2006/07.

3. Только 1 из 11 встреч «Реала» и «Интера» в Лиге чемпионов закончилась вничью, да и это случилось 55 лет назад. С тех пор — никаких компромиссов.

«Манчестер Юнайтед» vs «Вильярреал»

Календарь: 29 сентября (2) и 23 ноября (5).

1. В конце мая «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» сразились в финале Лиги Европы, и победа осталась за испанским клубом, который выиграл затянувшуюся серию пенальти. МЮ был большим фаворитом, но капитулировал перед командой хозяина Лиги Европы — Унаи Эмери. Собственно, без победы над МЮ в финале ЛЕ «Вильярреал» не оказался бы в Лиге чемпионов, так как в Ла Лиге «желтая субмарина» заняла всего лишь 7-е место.

2. «Вильярреал» и МЮ уже дважды встречались на групповой стадии Лиги чемпионов (сезоны 2005/06 и 2008/09). Удивительно, но все четыре матча закончились со счетом 0:0.

3. Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду принимал участие в тех встречах, а уже позже соорудил внушительную статистику в матчах против «Вильярреала», выступая за «Мадрид»: 13 голов в 15 матчах.