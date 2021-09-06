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«Зенит» без форварда, «Спартак» без опорника, а ЦСКА ждёт Кастильехо. Трансферные приключения в РПЛ

сегодня, 16:48
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Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Крыховяк Гжегож
Крыховяк Гжегож
Полузащитник
Кварацхелия Хвича
Кварацхелия Хвича
Полузащитник
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Уже завтра закончится заявочный период.

«Зенит». В резерве против «Челси» и «Ювентуса» — форвард Ерохин

Ничего против Александра не имеем, но он не нападающий. Крутой хавбек с голевым чутьем Широкова. Вот только когда Дзюба не в форме. И Азмун непонятно как отреагирует на саботаж со стороны «Зенита». Клуб сорвал его переходы в «Рому», «Байер» и «Лион», хотя трижды иранец обсуждал условия личного контракта и был согласен уйти.

Два форварда в группе с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме» (кстати, норвежцы лучше играют, чем могут подумать в Санкт-Петербурге) – заявка на четвертое место. Хорошо, хоть Крицюка, который в Португалии выдавал крутые матчи, забрали – у Кержакова появился конкурент, и лучший из этой парочки себя покажет в Лиге чемпионов. Клаудиньо, Вендел и Малком – тоже козыри, но без отмены лимита «Зенит» не смог усилить состав так, как хотел.

Заявки в Лиге чемпионов уже поданы, так что не верьте слухам о форварде «Рейнджерс» — и мест для легионеров нет, и УЕФА не примет новичка в список. Поезд ушел, а матч в Лондоне через неделю.

«Динамо». В заявке 8 легионеров, но Слая можно сменить на новичка

Тридцатилетний нигерийский форвард Игбун провел в первых турах РПЛ на поле лишь 28 минут, дважды выходил на замену. Ничем не отметился, занимает позицию для легионера, так что если Н’Жи будет вариантом в атаке, как и Грулев, то Слаю логично подыскать замену. Бувач – опытный человек в мире трансферов и селекции, он ведь работал с Клоппом много лет, в том числе, в Дортмунде и Ливерпуле. Спортивный директор «Динамо» обязательно составил список кандидатов на усиление с прицелом минимум на год.

Но москвичи могут и подождать до зимы, поскольку старт Захаряна и Тюкавина добавил к Шиманьски еще двух игроков атаки, а Макаров может стать четвертым в списке. В принципе, без опытного форварда можно прожить до января. Но если мечтать обогнать «Зенит» к тому времени – нужна глубина классного состава, которую Игбун не обеспечит.

«Локомотив». 7 молодых новичков для Николича

Сегодня появилась задача спасти рядового Камано – застрял в Гвинее после военного переворота, а агент Селюк выдал глупую шутку про «доставку частями». Но и без этого трансфера четвертый клуб в таблице развернул масштабную кампанию. Сначала год жаловались на отсутствие денег, а потом начали их тратить. И все это после потерь Мухина и Крыховяка, которые фанаты восприняли ожидаемо, как и неудачное прощание с Чорлукой. Но Рангник, который сначала собирался присматривать за клубом из Германии, прилетел в Москву, поняв ситуацию, включил связи и выбил у РЖД деньги.

Марадишвили, Бека Бека – в полузащиту, Керк и Анджорин, который забрал легендарный номер Лоськова – в атаку, Едвай – в оборону. У Николича много работы, а из трансферов скорее ждем новостей по Миранчуку – Антон подумывал сменить клуб на тот, где его увидят в основе. И по Зе Луишу – легионеров слишком много.

«Рубин». Слуцкий сделал вид, что лимита нет

Возникли проблемы с продажами, хотя Макарова и Старфельда отдали за приличные деньги. Кварацхелия сперва уходил, а теперь остался – переход Хвичи в Казани оценили в 20 млн евро, «Милан» посчитал сумму завышенной, поэтому и отказался. Наверное, зря, ведь грузин – талантливый игрок. Но пусть доказывает право на топ-5 на поле в РПЛ минимум до зимы, будет интересно посмотреть.

У «Рубина» не будет нагрузки в еврокубках, так что Слуцкому все карты в руки – прилетают новички, вроде Дрейера, не получается взять всех россиян, к которым присматриваются – ЦСКА пока не отпустил Кучаева в аренду. Но состав у «Рубина» любопытный, под первую пятерку.

ЦСКА. Березуцкий ждет Кастильехо из «Милана»

Потеря Влашича читалась, а вот вовремя найти ему замену не спешили. До конца не верили, что кто-то предложит 30 млн евро, как мечтали Гинер и Бабаев? Наверное, именно так и случилось. Зато теперь «армейцам» надо активно провести последние дни на трансферном рынке. Состав по количеству игроков полный, но слабое место понятно – замена Николе в линии атаки, необязательно по центру.

Березуцкий косвенно подтвердил слухи о Кастильехо – заявил, что где-то слышал фамилию. Шутки шутит, ведь знает больше, чем Нобель Арустамян. Бабаев ведет переговоры с «Миланом», испанский вингер может усилить состав москвичей. А вот на большее вряд ли стоит рассчитывать. Разве что трансфер Саму сорвется и ЦСКА неожиданно подпишет себе Антона Миранчука. Активно отдавали в «Локомотив» воспитанников – связи налажены.

«Краснодар». Могут подписывать лишь россиян

Уходы Олссона и Берга позволили подписать Крыховяка и Кордобу, но возвращение Спаича закрывает квоту на легионеров, и это еще повезло, что у Мартыновича белорусский паспорт, он не считается. Как и «Рубин», «горожане» за полную отмену лимита, и Галицкого можно понять – за год в академию и молодежный футбол вкладывают около 10 млн евро, но многие воспитанники в итоге подводят. Логично доверять тем, кто дает результат.

На данный момент это Джон Кордоба – колумбиец хорошо стартовал. В идеале стоило заменить Кайо или Спаича на более сильного легионера в центр защиты – нового Гранквиста, но вряд ли такую задачу осилят без путевки в ЛЧ. Классным легионерам нужны не только деньги, но и амбициозные задачи.

«Спартак». Потеряли Крала, не нашли нового хавбека

Подумывали о Норманне – отправился в АПЛ. Агент предлагал вернуть Фернандо, но клуб без спортивного директора не может оценить состояние бразильца адекватно. Как не смогли найти адекватную замену Жиго, вряд ли бельгиец Конфрие того же класса футболист. А крутые разрушители нужны, ведь Варди и Инсинье – грозные оппоненты в Лиге Европы. И в РПЛ стартовал Руй Витория неудачно. Трансфер нового тренера – опция вне окон, а пока расстаются с Мирзовым, да и слишком поздно пришли за хавбеком «Ростова».

Не могут похвастаться подписаниями под основу, ведь иностранный рынок для них закрыт. У «Спартака» полный набор легионеров, раз Хендрикс остался, да и заявку на Лигу Европы уже подали. После потери Крала голландца вряд ли отпустят. Странное лето выдали боссы «Спартака» накануне клубного юбилея.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 19:32
Путает шведский клуб с норвежским. Если без иронии, то наивысшим достижением Мальмё на международной арене является выход в финал Кубка европейских чемпионов сезона 1978/79. Мечта Зенита. Так что думать есть над чем.
второй
второй ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 19:25
лучше иметь законное место(какое вопрос) ,чем быть в завистливой толпе, жаждущих хоть на подножки побывать!!!
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 19:16, ред.
Хоть и г., всё равно чем больше, тем лучше. Может лучше 3 послать - всё равно лицо тоже недовольное будет?
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 18:49
Капризной женщине сколько не дари - все мало, недовольное лицо сделает и еще подарков ждет.
112910415
112910415
сегодня в 18:49
Локо усиливается с умом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 18:48
С Марадишвили все просто и понятно. Он приличный игрок, но Мухин то посильнее. И Костя понял, что может надеяться только на выходы на замену. А держать таких людей как Тики и Мара на лавке это неправильно. Наконец железный принцип. Не держать человека, который хочет уйти. Один раз нарушили, результат известен (Чалов)
pomor45
pomor45 ответ kts99 (раскрыть)
сегодня в 18:36
Четвёртый может быть лучшим случаем только при наличии, как минимум, пятого.
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:31, ред.
Доли содержимого второй банке не знаешь, случайно? Может г. и подарки это одно и то же? Поэтому и Зарема всегда в таком дурном настроении.
pomor45
pomor45
сегодня в 18:26
Горин подумал, что в Санкт-Петербурге могут подумать, что норвежцы лучше играют, чем могут подумать в Санкт-Петербурге.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 18:08
Мальмё Шведы а не Норвежцы . Не надо путать с Мольде.
sv_1969
sv_1969 ответ второй (раскрыть)
сегодня в 18:08
Все правильно... Зеня с форвардами и на 4 месте)))
второй
второй
сегодня в 17:51
что значит Зенит без форварда?"Ваши ожидания это Ваши проблемы"!!!
kts99
kts99
сегодня в 17:48
Зенит в лучшем случае четвертый
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:42
Скажу коротко, то что делается и строится новый клуб и новая команда в Локо, должно только радовать болельщиков железяки . Рангник всё таки делает своё дело профессионально подходит к тому что наметил и это видно по тому что делается. Покупка очень качественной перспективной молодёжи с российским паспортом , а также хороших добротных молодых легионеров. И это очень хорошее вложение для Локо.
Теперь остаётся увидеть как эта молодёжь сможет заиграть за Локомотив и эту задачу теперь предстоит сделать главному тренеру Николичу. Подождём и посмотрим как это будет работать на практике. Пожелаю только Удачи Локо в реорганизации клуба!
А вот то что творится в ЦСКА непонятно по моему не для кого. Очень много вопросов возникает к руководству клуба, но никаких ответов на то или иное действие которое происходит с составом и вообще с игрой команды, дождаться не приходится. Чехарда с назначениями и увольнениями главного тренера, с продажами своей молодёжи, с тем что не кем не усиливается команда, какие вообще цели ставит клуб на этот сезон. И это точно не к чему хорошему не приведёт. Нельзя с таким составом и таким тренером ставить какие-то великие задачи. Остались без европейских кубков и так чувствую что и следующий сезон проведёт команда без них . Борьба за 5-6 место, это всё на что может рассчитывать сейчас ЦСКА. Надеюсь что к зимней паузе хоть что-то поменяется в лучшую сторону и руководство предпримет шаги к оздоровлению сложившейся ситуации и всё таки найдутся деньги 💰💰💰 , для укрепления состава .
Будем надеяться на лучшее, и конечно на Авось ... .
Вот как-то так с моей колокольни ! Всем Добра !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 17:12
Спасибо за статью....ну что, есть стойкое чувство, что основная цель Зенита третье место в группе и выход в плей-офф Лиги Европы (и как не странно это будет маленьким шажком вперед после двух сезонов без евровесны.....)....я думаю, что многие от Зенита по традиции ждали громких трансферов под Лигу чемпионов, но сине-бело-голубые, по сути, просто компенсировал потери в составе ( потратили в это трансферное окно всего 17,25 млн евро)..... а если исходить из утверждения, что под Лигу чемпионов у каждой команды должно быть два состава (не равноценных, конечно, но сопоставимых по уровню игроков), то Зенит, очевидно, не решил селекционных задач.... и если бы Зенит попал в ЛЧ в ровную группу то осенью клуб мог бы пожалеть, что не усилил команду под ЛЧ (ведь существовал бы реальный шанс выйти в 1/8 финала).... но в итоге жребий выпал такой, что стало понятно: кого ни покупай, шансы на второе место в борьбе с «Челси» и «Ювентусом» близки к нулю....зато Мальме можно обыгрывать и теми игроками, которые собраны в Зените сейчас....ладно что уже теперь говорить и обсуждать....что имеем то и получим...
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 17:04
Вот серьёзно, я уже терплю ошибки, описки, но млин, это сайт про футбол? Статьи на filezilla заказываете? «Мальме» (кстати, норвежцы лучше играют, чем могут подумать в Санкт-Петербурге)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%91_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
Эджуке
Эджуке
сегодня в 17:03
По-ходу ЦСКА уже не ждёт Кастильехо
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 17:02
Трансферная компания ЦСКА больше похожа на распродажу. Ушли 2 воспитанника - Марадишвили и Тикнизян, а также главная звезда Влашич. Уход Влашича понятен. Без еврокубков, с тренером-дебютантом, в стремительно падающей в рейтинге лиге ему видимо стало не интересно. А вот уход молодых воспитанников вызывает вопросы. Тикнизян только начал раскрываться как фланговый игрок, а Марадишвили как игрок опорной зоны. Их то можно понять - они не хотят свои молодые годы провести на скамейке ЦСКА. А вот логику клуба понять сложно. Ведь можно было предложить улучшенный контракт, аренду без права выкупа, но не отпускать насовсем. Действия ЦСКА в данной ситуации говорят об одном - клубу нужны деньги и ради них они готовы сейчас продать любого игрока. С чем эта ситуация связана пока не понятно. На вход ждем в аренду без права выкупа Кастильехо. Аренда без права выкупа - это что-то новенькое для ЦСКА. Обычно они если брали игроков в аренду, то с прицелом на возможный полноценный трансфер. Потратить на игрока пол года, вписать его в игровую схему и потом отдать обратно чтобы искать другого - это нонсенс. Это удел клубов, у которых финансовое состояние патовое, а результат давать нужно. Неужели ЦСКА превращается в такой клуб? Обидно если это так. Но то, что в клубе не всё в порядке - это точно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:57
У Федуна просто денег на хорошие трансферы не хватило по вполне объективным причинам:
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