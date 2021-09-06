«Зенит» без форварда, «Спартак» без опорника, а ЦСКА ждёт Кастильехо. Трансферные приключения в РПЛ

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сегодня, 16:48

Уже завтра закончится заявочный период.

«Зенит». В резерве против «Челси» и «Ювентуса» — форвард Ерохин

Ничего против Александра не имеем, но он не нападающий. Крутой хавбек с голевым чутьем Широкова. Вот только когда Дзюба не в форме. И Азмун непонятно как отреагирует на саботаж со стороны «Зенита». Клуб сорвал его переходы в «Рому», «Байер» и «Лион», хотя трижды иранец обсуждал условия личного контракта и был согласен уйти.

Два форварда в группе с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме» (кстати, норвежцы лучше играют, чем могут подумать в Санкт-Петербурге) – заявка на четвертое место. Хорошо, хоть Крицюка, который в Португалии выдавал крутые матчи, забрали – у Кержакова появился конкурент, и лучший из этой парочки себя покажет в Лиге чемпионов. Клаудиньо, Вендел и Малком – тоже козыри, но без отмены лимита «Зенит» не смог усилить состав так, как хотел.

Заявки в Лиге чемпионов уже поданы, так что не верьте слухам о форварде «Рейнджерс» — и мест для легионеров нет, и УЕФА не примет новичка в список. Поезд ушел, а матч в Лондоне через неделю.

«Динамо». В заявке 8 легионеров, но Слая можно сменить на новичка

Тридцатилетний нигерийский форвард Игбун провел в первых турах РПЛ на поле лишь 28 минут, дважды выходил на замену. Ничем не отметился, занимает позицию для легионера, так что если Н’Жи будет вариантом в атаке, как и Грулев, то Слаю логично подыскать замену. Бувач – опытный человек в мире трансферов и селекции, он ведь работал с Клоппом много лет, в том числе, в Дортмунде и Ливерпуле. Спортивный директор «Динамо» обязательно составил список кандидатов на усиление с прицелом минимум на год.

Но москвичи могут и подождать до зимы, поскольку старт Захаряна и Тюкавина добавил к Шиманьски еще двух игроков атаки, а Макаров может стать четвертым в списке. В принципе, без опытного форварда можно прожить до января. Но если мечтать обогнать «Зенит» к тому времени – нужна глубина классного состава, которую Игбун не обеспечит.

«Локомотив». 7 молодых новичков для Николича

Сегодня появилась задача спасти рядового Камано – застрял в Гвинее после военного переворота, а агент Селюк выдал глупую шутку про «доставку частями». Но и без этого трансфера четвертый клуб в таблице развернул масштабную кампанию. Сначала год жаловались на отсутствие денег, а потом начали их тратить. И все это после потерь Мухина и Крыховяка, которые фанаты восприняли ожидаемо, как и неудачное прощание с Чорлукой. Но Рангник, который сначала собирался присматривать за клубом из Германии, прилетел в Москву, поняв ситуацию, включил связи и выбил у РЖД деньги.

Марадишвили, Бека Бека – в полузащиту, Керк и Анджорин, который забрал легендарный номер Лоськова – в атаку, Едвай – в оборону. У Николича много работы, а из трансферов скорее ждем новостей по Миранчуку – Антон подумывал сменить клуб на тот, где его увидят в основе. И по Зе Луишу – легионеров слишком много.

«Рубин». Слуцкий сделал вид, что лимита нет

Возникли проблемы с продажами, хотя Макарова и Старфельда отдали за приличные деньги. Кварацхелия сперва уходил, а теперь остался – переход Хвичи в Казани оценили в 20 млн евро, «Милан» посчитал сумму завышенной, поэтому и отказался. Наверное, зря, ведь грузин – талантливый игрок. Но пусть доказывает право на топ-5 на поле в РПЛ минимум до зимы, будет интересно посмотреть.

У «Рубина» не будет нагрузки в еврокубках, так что Слуцкому все карты в руки – прилетают новички, вроде Дрейера, не получается взять всех россиян, к которым присматриваются – ЦСКА пока не отпустил Кучаева в аренду. Но состав у «Рубина» любопытный, под первую пятерку.

ЦСКА . Березуцкий ждет Кастильехо из «Милана»

Потеря Влашича читалась, а вот вовремя найти ему замену не спешили. До конца не верили, что кто-то предложит 30 млн евро, как мечтали Гинер и Бабаев? Наверное, именно так и случилось. Зато теперь «армейцам» надо активно провести последние дни на трансферном рынке. Состав по количеству игроков полный, но слабое место понятно – замена Николе в линии атаки, необязательно по центру.

Березуцкий косвенно подтвердил слухи о Кастильехо – заявил, что где-то слышал фамилию. Шутки шутит, ведь знает больше, чем Нобель Арустамян. Бабаев ведет переговоры с «Миланом», испанский вингер может усилить состав москвичей. А вот на большее вряд ли стоит рассчитывать. Разве что трансфер Саму сорвется и ЦСКА неожиданно подпишет себе Антона Миранчука. Активно отдавали в «Локомотив» воспитанников – связи налажены.

«Краснодар». Могут подписывать лишь россиян

Уходы Олссона и Берга позволили подписать Крыховяка и Кордобу, но возвращение Спаича закрывает квоту на легионеров, и это еще повезло, что у Мартыновича белорусский паспорт, он не считается. Как и «Рубин», «горожане» за полную отмену лимита, и Галицкого можно понять – за год в академию и молодежный футбол вкладывают около 10 млн евро, но многие воспитанники в итоге подводят. Логично доверять тем, кто дает результат.

На данный момент это Джон Кордоба – колумбиец хорошо стартовал. В идеале стоило заменить Кайо или Спаича на более сильного легионера в центр защиты – нового Гранквиста, но вряд ли такую задачу осилят без путевки в ЛЧ . Классным легионерам нужны не только деньги, но и амбициозные задачи.

«Спартак». Потеряли Крала, не нашли нового хавбека

Подумывали о Норманне – отправился в АПЛ . Агент предлагал вернуть Фернандо, но клуб без спортивного директора не может оценить состояние бразильца адекватно. Как не смогли найти адекватную замену Жиго, вряд ли бельгиец Конфрие того же класса футболист. А крутые разрушители нужны, ведь Варди и Инсинье – грозные оппоненты в Лиге Европы. И в РПЛ стартовал Руй Витория неудачно. Трансфер нового тренера – опция вне окон, а пока расстаются с Мирзовым, да и слишком поздно пришли за хавбеком «Ростова».

Не могут похвастаться подписаниями под основу, ведь иностранный рынок для них закрыт. У «Спартака» полный набор легионеров, раз Хендрикс остался, да и заявку на Лигу Европы уже подали. После потери Крала голландца вряд ли отпустят. Странное лето выдали боссы «Спартака» накануне клубного юбилея.